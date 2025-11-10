Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

Así quedó definido el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX (X/ @LigaBBVAMX)

Concluyó la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX y con ello ya se definieron los lugares del Play In para completar los equipos que pelearán por el título. Una vez que terminó el partido de Santos vs Pachuca de la Jornada 17 se definieron los clubes que seguirán en la siguiente ronda del torneo.

Xolos de Tijuana, Bravos de Juárez, Pachuca y Pumas buscarán meterse a la fiesta grande del futbol mexicano. Estos cuatro clubes podrán tener la posibilidad de colarse a cuartos de final, pero antes tendrán que afrontar el Play In.

Cabe recordar que este formato de clasificación consiste en una ronda de tres partidos para así definir a quienes serán parte de la liguilla. La primera combinación del repechaje es Xolos vs Juárez FC, será la primera vez que los equipos fronterizos se enfrenten en esta instancia de la reclasificación.

Sebastián Abreu es el actual técnico de los Xolos de Tijuana- crédito @tijuanafc/X

La otra combinación se trata de Pachuca vs Pumas, dos técnicos surgidos en la cantera universitaria se enfrentarán en el pase por mantenerse con la esperanza de obtener el último boleto para la siguiente etapa del campeonato.

Así quedó el Play In del Apertura 2025 Liga MX

El duelo de Xolos vs Juárez (Play In-A) dará un pase directo a la liguilla y se ubicará en el lugar siete de la tabla, por lo que ya tendría rival directo para los cuartos de final. El equipo que resulte vencedor de este enfrentamiento obtendrá el derecho de enfrentarse en cuartos de final contra Tigres, conjunto que finalizó en el segundo puesto de la tabla general.

Mientras que el perdedor jugará un segundo juego ante quien resulte ganador del duelo de Pachuca vs Pumas.

En el Play In- B se enfrentarán Pachuca (9°) contra Pumas (10°). La rivalidad entre ambos equipos ha registrado cuatro enfrentamientos previos en instancias de liguilla, pero será la primera vez que se enfrenten bajo el formato de Play In. Los antecedentes muestran dos victorias para cada conjunto en fases definitivas, incluyendo cuartos de final y finales.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Pumas UNAM - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - November 8, 2025 Pumas UNAM's Adalberto Carrasquilla and Nathan Silva celebrate after the match REUTERS/Henry Romero

Una vez definidos los resultados de estos duelos, el vencedor del Play-in B enfrentará al perdedor del Play-in A, así se conocerá al último clasificado para los cuartos de final, este club ocupará el octavo lugar de la tabla y se enfrentará al líder de la tabla. En cuanto a las fechas serán las siguientes:

Xolos vs Juárez: martes 19 o miércoles 20 de noviembre.

Pachuca vs Pumas: martes 19 o miércoles 20 de noviembre

Tercer partido Play In: sábado 22 o domingo 23 de noviembre.

El sistema actual de la Liga MX, que contempla un Play-In entre los clubes ubicados del séptimo al décimo lugar, permite que los seis primeros clasificados accedan de manera directa a la liguilla.

Mientras Toluca (primer lugar) y Tigres (segundo lugar) esperan a los ganadores del Play-In, los equipos que finalizaron entre la tercera y la sexta posición ya conocen a sus adversarios para la siguiente ronda. Los dos cruces que han quedado definidos prometen intensidad y rivalidad, con antecedentes recientes en fases finales y planteles de alto nivel. Por un lado, Cruz Azul se enfrentará a Chivas, un duelo que remite a la última vez que ambos se encontraron en Liguilla durante el Clausura 2011, cuando la victoria fue para el conjunto celeste.