¿Quiénes ya tienen rival en los Cuartos de Final del Apertura 2025?

La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX ya tiene dos cruces de Cuartos de Final confirmados tras el cierre de la fase regular. Imagen Liga MX

Aunque el Play-In aún no concluye, la Liguilla del Apertura 2025 ya comienza a tomar forma. Tras una última jornada llena de movimientos en la tabla, dos enfrentamientos de Cuartos de Final quedaron definidos, incluso antes de que se disputen los duelos de reclasificación.

La expectativa crece entre aficiones y analistas, mientras los equipos mejor posicionados afinan detalles para encarar la fase más intensa del torneo.

El nuevo formato de clasificación, que incluye el Play-In entre los lugares 7 al 10, permite que los seis primeros avancen directo a la Liguilla.

Esto significa que, aunque aún faltan dos boletos por asignarse, los clubes ubicados en las posiciones 3 a 6 ya conocen a sus rivales. La Liga MX vive una etapa de transición competitiva, donde el suspenso convive con la certeza de que algunos duelos ya están pactados.

El nuevo formato de Play-In en la Liga MX permite que los seis primeros clasificados avancen directo a la Liguilla. (Captura de pantalla)

Los cruces confirmados prometen intensidad, historia y revancha. Se trata de enfrentamientos entre instituciones con planteles sólidos, aficiones exigentes y antecedentes recientes en fases finales. Mientras Toluca (1°) y Tigres (2°) esperan a los ganadores del Play-In, otros cuatro equipos ya se preparan para disputar su pase a las Semifinales.

Enfrentamientos ya definidos en Cuartos de Final

Los dos cruces que ya están cerrados son:

Cruz Azul (3°) vs Chivas (6°)

América (4°) vs Monterrey (5°)

Ambos duelos tienen historia. Cruz Azul y Chivas se enfrentaron por última vez en Liguilla en el Clausura 2011, con victoria celeste. En total, se han medido cinco veces en fases finales, con tres clasificaciones para La Máquina y dos para el Rebaño.

América y Monterrey revivirán una rivalidad reciente. Se enfrentaron en la Final del Apertura 2019, donde Rayados se coronó en penales en el Estadio Azteca. También se vieron las caras en Cuartos de Final del Apertura 2021, con triunfo regiomontano. Las Águilas buscarán revancha ante un rival que las ha eliminado en sus últimos dos cruces directos.

¿Qué falta por definirse y cuándo se juega?

Toluca y Tigres esperan a los ganadores del Play-In, que se disputará entre Tijuana, Pachuca, Pumas y FC Juárez. Imagen Liga MX

El Play-In se disputa entre Tijuana, Pachuca, Pumas y FC Juárez. El primer duelo se juega el miércoles 13 de noviembre, y el segundo, el sábado 16 de noviembre. De ahí saldrán los equipos que enfrentarán a Toluca y Tigres.

La Liguilla del Apertura 2025 comenzará la semana del 20 de noviembre, con partidos de ida entre semana y las vueltas el 23 y 24 de noviembre. Los equipos mejor posicionados cerrarán en casa.

Con dos llaves ya definidas y dos más por conocerse, la Liguilla promete emociones, clásicos y cuentas pendientes. El camino al título ya empezó a escribirse.