México Deportes

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

El tijuanense aseguró que hubiera “desarmado” al Dinamita Márquez si se hubieran enfrentado

Guardar
(Fotos: Twitter/@SteveKim323, Gettyimages)
(Fotos: Twitter/@SteveKim323, Gettyimages)

A pesar de que Erik “Terrible” Morales y Juan Manuel Márquez compartieron época y desafíos legendarios ante rivales internacionales, sus caminos nunca se cruzaron dentro del ring, generando debates persistentes entre fanáticos y especialistas del boxeo mexicano acerca del desenlace que hubiera tenido ese duelo hipotético.

La especulación sigue viva ya que en una entrevista reciente, Morales revitalizó el tema al analizar las razones por las que considera que el Dinamita no habría podido imponerse en un enfrentamiento directo.

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado

Durante una edición del podcast Un Round Más, Terrible Morales explicó que no duda de la capacidad de Juan Manuel Márquez, sin embargo, destacó que si se hubieran enfrentado, él hubiera ganado. Durante la misma charla, el tijuanense señaló que su jab y su altura hubieran sido las claves para obtener la victoria.

“Fíjate que lo he pensado mucho, no dudo de su capacidad y no dudo de que era bueno. Pero estoy convencido de que no me hubiera ganado. Primero porque está más chiquito que yo. Mi jab no se lo hubiera quitado, porque entre el jab y la finta ahí lo hubiera tenido, mi derecha es muy buena, cabe más decirlo que era un flechazo y creo que no se la hubiera quitado en toda la noche”, comentó el tijuanense.

Cabe señalar ambos ex campeones han sido comparados no solo por sus logros individuales, sino también por haber enfrentado a rivales comunes de talla internacional. Destaca el nombre de Manny Pacquiao, a quien tanto Morales como Márquez lograron vencer en una ocasión, además de sufrir derrotas ante el filipino en otras peleas.

(Foto: Instagram/@terrible100)
(Foto: Instagram/@terrible100)

Terrible Morales y Juan Manuel Márquez: dos leyendas del boxeo mexicano

El estatus de leyenda de Érik se consolidó tras protagonizar una trilogía de combates frente a Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao. A lo largo de su carrera, el boxeador tijuanense se enfrentó a 19 campeones mundiales y logró superar a 16 de ellos. Se convirtió en el primer peleador de México que obtuvo títulos mundiales en cuatro categorías distintas: supergallo, pluma, superpluma y superligero.

Obtuvo coronas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso supergallo, del CMB en peso pluma, del CMB y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en superpluma, y del CMB en superligero.

LAS VEGAS, NV - DECEMBER
LAS VEGAS, NV - DECEMBER 08: (R-L) Juan Manuel Marquez lands a right to the face of Manny Pacquiao during their welterweight bout at the MGM Grand Garden Arena on December 8, 2012 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Por su parte, entre los logros de Juan Manuel, figuran nueve campeonatos mundiales. El Dinamita obtuvo títulos en cuatro divisiones diferentes, entre ellos el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) (Súper), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso pluma entre 2003 y 2007.

Además, consiguió el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en superpluma de 2007 a 2008, así como los títulos AMB (Súper), OMB, Ring Magazine y el campeonato Lineal en peso ligero de 2008 a 2012. Entre 2012 y 2013, se adjudicó el campeonato de la OMB en superligero.

Temas Relacionados

Juan Manuel MárquezTerrible MoralesErik "Terrible" MoralesBoxeomexico-deportes

Más Noticias

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri

Guillermo Ochoa mantuvo el arco en cero y realizó una atajada decisiva, aunque sigue fuera de los planes de la Selección Mexicana

Ochoa reaparece con triunfo y

Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos

Gustavo Alfaro convocó a 26 jugadores para enfrentar a México el 28 de marzo en San Antonio, como parte de los amistosos FIFA que disputará Paraguay en Estados Unidos

Paraguay revela sus convocados para

Julio César Chávez asegura que su hijo tenía que haber sido la cara del boxeo mexicano y no Canelo: “Era un peleador más natural”

Ambos pugilistas compartieron inicios prometedores, pero el tapatío se consolidó como la figura del boxeo nacional

Julio César Chávez asegura que

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Pumas de la jornada 17 de acuerdo a la IA?

La Máquina llega como líder y favorita ante los universitarios, según proyección algorítmica basada en rendimiento y contexto competitivo

¿Cómo quedará el Cruz Azul

Toluca vs América, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 17

Ambos clubes llegan con 34 puntos, pero el algoritmo proyecta triunfo escarlata por mínima diferencia en el duelo del sábado

Toluca vs América, IA revela
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a tres

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

Trasladan al penal federal de Guanajuato a “El Apá”, operador logístico del CJNG en Aguascalientes

Detienen a Alejandro Vera, exrector de la UAEM, vinculado a La Estafa Maestra por desvío de recursos

Así fue el ataque de Operativa Barredora a elementos de seguridad de Hueixotla, Puebla

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

ENTRETENIMIENTO

Ex compañero de Eleazar Gómez

Ex compañero de Eleazar Gómez asegura que el actor tuvo actitudes violentas durante una obra

La Granja VIP EN VIVO: Lola Cortés pide que no voten por ella la tarde de hoy 7 de noviembre

Muere Maricarmen Vela, actriz mexicana que trabajó en El Chavo del 8

Las películas más populares en Netflix México

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

DEPORTES

Ochoa reaparece con triunfo y

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri

Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos

Julio César Chávez asegura que su hijo tenía que haber sido la cara del boxeo mexicano y no Canelo: “Era un peleador más natural”

Keylor Navas celebra 20 años de trayectoria con emotivo mensaje

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Pumas de la jornada 17 de acuerdo a la IA?