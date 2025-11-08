Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

(Fotos: Twitter/@SteveKim323, Gettyimages)

A pesar de que Erik “Terrible” Morales y Juan Manuel Márquez compartieron época y desafíos legendarios ante rivales internacionales, sus caminos nunca se cruzaron dentro del ring, generando debates persistentes entre fanáticos y especialistas del boxeo mexicano acerca del desenlace que hubiera tenido ese duelo hipotético.

La especulación sigue viva ya que en una entrevista reciente, Morales revitalizó el tema al analizar las razones por las que considera que el Dinamita no habría podido imponerse en un enfrentamiento directo.

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado

Durante una edición del podcast Un Round Más, Terrible Morales explicó que no duda de la capacidad de Juan Manuel Márquez, sin embargo, destacó que si se hubieran enfrentado, él hubiera ganado. Durante la misma charla, el tijuanense señaló que su jab y su altura hubieran sido las claves para obtener la victoria.

“Fíjate que lo he pensado mucho, no dudo de su capacidad y no dudo de que era bueno. Pero estoy convencido de que no me hubiera ganado. Primero porque está más chiquito que yo. Mi jab no se lo hubiera quitado, porque entre el jab y la finta ahí lo hubiera tenido, mi derecha es muy buena, cabe más decirlo que era un flechazo y creo que no se la hubiera quitado en toda la noche”, comentó el tijuanense.

Cabe señalar ambos ex campeones han sido comparados no solo por sus logros individuales, sino también por haber enfrentado a rivales comunes de talla internacional. Destaca el nombre de Manny Pacquiao, a quien tanto Morales como Márquez lograron vencer en una ocasión, además de sufrir derrotas ante el filipino en otras peleas.

Terrible Morales y Juan Manuel Márquez: dos leyendas del boxeo mexicano

El estatus de leyenda de Érik se consolidó tras protagonizar una trilogía de combates frente a Marco Antonio Barrera y Manny Pacquiao. A lo largo de su carrera, el boxeador tijuanense se enfrentó a 19 campeones mundiales y logró superar a 16 de ellos. Se convirtió en el primer peleador de México que obtuvo títulos mundiales en cuatro categorías distintas: supergallo, pluma, superpluma y superligero.

Obtuvo coronas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso supergallo, del CMB en peso pluma, del CMB y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en superpluma, y del CMB en superligero.

Por su parte, entre los logros de Juan Manuel, figuran nueve campeonatos mundiales. El Dinamita obtuvo títulos en cuatro divisiones diferentes, entre ellos el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) (Súper), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso pluma entre 2003 y 2007.

Además, consiguió el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en superpluma de 2007 a 2008, así como los títulos AMB (Súper), OMB, Ring Magazine y el campeonato Lineal en peso ligero de 2008 a 2012. Entre 2012 y 2013, se adjudicó el campeonato de la OMB en superligero.