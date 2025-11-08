México vs Suiza: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido del Mundial Sub-17 Qatar 2025

El panorama del Tri dependerá del resultado ante Suiza y del duelo entre Costa de Marfil y Corea del Sur. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana Sub-17 vivirá un encuentro crucial en el Mundial de la categoría cuando se mida frente a Suiza en un partido que podría definir su continuidad en el torneo. El duelo se disputará el lunes 10 de noviembre de 2025 en el complejo deportivo Aspire Zone – Pitch 3, ubicado en Doha, Qatar, dentro de la tercera jornada del Grupo F.

El compromiso representa una oportunidad determinante para el conjunto tricolor, que busca asegurar su lugar en la siguiente ronda de la competencia organizada por la FIFA. En México, el juego podrá verse desde las 6:30 de la mañana (hora del centro), lo que significa que los seguidores del Tri deberán madrugar para alentar a la escuadra dirigida por Carlos Cariño, que busca revivir el prestigio del país en esta categoría.

Hasta el momento, México suma tres puntos en el grupo y necesita al menos un empate para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar. Si el resultado termina en igualdad, el combinado nacional alcanzaría cuatro unidades, mientras que Suiza llegaría a cinco. En ese caso, las esperanzas mexicanas dependerían de que Costa de Marfil derrote a Corea del Sur, escenario que dejaría al Tri en el segundo puesto del grupo.

El Tri sumó tres puntos y busca su clasificación en la última jornada ante Suiza.

No obstante, una victoria ante los europeos colocaría automáticamente a México en los dieciseisavos de final, con seis puntos asegurados y una clasificación directa. Por otro lado, una derrota complicaría el panorama, pues el equipo tendría que esperar los resultados de los otros sectores para saber si entra entre los ocho mejores terceros del certamen.

El Tricolor Juvenil tiene en sus manos lograr su pase a la siguiente fase.

El partido no solo será una prueba futbolística, sino también un examen mental para una generación que busca retomar el protagonismo que México alcanzó en ediciones anteriores del Mundial Sub-17, donde el país logró dos campeonatos (2005 y 2011) y un subcampeonato (2013).

Dónde ver el partido México vs Suiza Sub-17Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través del canal Nu9ve en televisión abierta. También estará disponible en TUDN para señal de paga, además de ViX+, la plataforma digital que ofrecerá el encuentro en tiempo real con cobertura completa desde Doha.