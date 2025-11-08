México Deportes

¿Cuáles son todos los escenarios que tiene Cruz Azul al enfrentar a Pumas de cara a la Liguilla?

La Máquina y los universitarios se enfrentarán este sábado en el Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul se jugará el liderato de la tabla general cuando se enfrente a Pumas (REUTERS)

La última jornada del Apertura 2025 de la Liga MX se presenta como una de las más emocionantes de los últimos años cuando Cruz Azul y Pumas se enfrenten en un partido decisivo para definir el liderato del torneo y el futuro inmediato de ambos equipos en la Liguilla. Y es que el resultado de este encuentro determinará si el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón asegura el primer lugar o si deberá depender de otros resultados para conocer su destino.

Cabe señalar que cuatro equipos llegan a esta última fecha con posibilidades matemáticas de quedarse con la cima de la tabla: Cruz Azul, América, Toluca y Tigres. La Máquina parte como favorita, pero la paridad que caracteriza al fútbol mexicano mantiene la incertidumbre hasta el último minuto.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - October 18, 2025 Cruz Azul's Gabriel Fernandez celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Para Cruz Azul, el liderato no es solo un logro simbólico; representa la ventaja de definir las eliminatorias como local, un factor que el club considera determinante. Por su parte, Pumas necesita la victoria para clasificar al Play-In, lo que añade presión y atractivo a uno de los encuentros más relevantes de la temporada.

Si Cruz Azul logra imponerse ante Pumas, el equipo asegurará el superliderato del Apertura 2025 sin depender de otros marcadores. Los tres puntos le permitirán cerrar la fase regular en la primera posición, independientemente de los resultados de América, Toluca o Tigres. Además, una victoria fortalecería la confianza del plantel de Larcamón de cara al inicio de las eliminatorias directas.

En caso de empate, el panorama se complica para Cruz Azul. Con 36 puntos, su posición final dependerá de lo que ocurra en el enfrentamiento entre Toluca y América. Si alguno de estos equipos gana, alcanzará 37 unidades y superará a La Máquina. Un empate entre ellos dejaría a ambos con 35 puntos, pero la diferencia de goles podría jugar en contra del conjunto cementero, ya que tanto América como Toluca cuentan con mejor registro en ese rubro. Además, si Tigres vence a San Luis, igualará en puntos al cuadro celeste y podría desplazarlo por diferencia de goles, lo que abriría la posibilidad de que el equipo de la Noria termine en la tercera posición.

(Especial)

Finalmente, el peor escenario para Cruz Azul se presenta si pierde ante Pumas. En ese caso, el equipo podría descender hasta la cuarta posición de la tabla, dependiendo de los resultados de sus rivales directos. Además, una derrota dejaría al cuadro universitario con vida en el torneo, ya que necesita la victoria para acceder al Play-In; si cae, quedará eliminado de la competencia.

