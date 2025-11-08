México Deportes

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

La Máquina buscará ganar este fin de semana cuando se enfrente al cuadro universitario

Cruz Azul y Pumas se
Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la última jornada del Apertura 2025 (REUTERS)

Nicolás Larcamón, actual director técnico de Cruz Azul, está a punto de alcanzar un récord histórico que solo tres entrenadores han conseguido en la historia del club: vencer a Chivas, América y Pumas en un mismo torneo. El próximo sábado 8 de noviembre, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, La Máquina enfrentará al cuadro universitario en un duelo que podría inscribir el nombre del estratega argentino en una lista exclusiva y consolidar el liderato general del equipo en la Liga MX.

Hasta ahora, únicamente José Luis Trejo (Invierno 2000), Luis Fernando Tena (Clausura 2014) y Martín Anselmi (Apertura 2024) han logrado derrotar a los tres grandes rivales en una misma campaña al frente de Cruz Azul. Una victoria ante los universitarios permitiría que Larcamón se sume a este selecto grupo, un hecho que subraya la relevancia del encuentro y el momento que atraviesa el club.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - October 18, 2025 Cruz Azul's Gabriel Fernandez celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

En los tres torneos donde Cruz Azul le ha ganado a los otros tres “grandes” nunca ha sido campeón. En el Torneo Invierno 2000, fue líder general, pero fue eliminado ante Atlas; para el Clausura 2014, cayeron en la misma instancia pero ante el cuadro Esmeralda; finalmente, en las semifinales del Apertura 2024, los celestes fueron derrotados por América.

  • Torneo Invierno 2000: fue líder general y cayó eliminado en cuartos de final ante Atlas
  • Clausura 2014: fue líder general y cayó eliminado en cuartos de final ante León.
  • Apertura 2024: fue líder general con récord de puntos (42) y cayó en semifinales ante América.

Ahora, el desenlace del partido podría definir el futuro inmediato del conjunto cementero, con la posibilidad de un nuevo registro para Larcamón y consecuencias directas en la continuidad del técnico rival.

Soccer Football - Liga MX
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v America - Estadio Olimpico Universitario Mexico 1968, Mexico City, Mexico - October 18, 2025 Cruz Azul's Gabriel Fernandez celebrates scoring their first goal with Carlos Rodriguez REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llegan Cruz Azul y Pumas para el partido de la jornada 17?

El contexto previo al partido añade tensión y expectativa. Cruz Azul llega como líder general, respaldado por un proyecto deportivo que inició en 2024 bajo la dirección de Iván Alonso y que ha mostrado solidez en el campo durante la gestión de Larcamón. El equipo busca asegurar los beneficios de la posición de privilegio de cara a la Liguilla, mientras que Pumas enfrenta una situación crítica: el cuadro de la UNAM atraviesa una crisis de resultados y su entrenador, Juárez, se encuentra en una posición delicada, con su continuidad en juego si no logra la clasificación a la fase final.

Este Clásico Capitalino entre La Máquina y los universitarios está programado para las 21:05 horas (CDMX) del sábado 8 de noviembre y se podrá seguirse en vivo a través de Canal 5 de Televisa, TUDN y la plataforma de streaming Vix Premium.

