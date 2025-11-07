Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien

Julio César Chávez decidió postergar el retorno de sus hijos, Julio Jr y Omar (La Saga/Captura de pantalla)

Julio César Chávez decidió postergar el retorno de sus hijos, Julio Jr y Omar, a las competencias profesionales de boxeo, así lo confirmó en una reciente entrevista. Cabe recordar que el regreso de ambos pugilistas estaba previsto inicialmente para este año, sin embargo, los planes han cambiado.

Semanas atrás, el Gran Campeón Mexicano compartió públicamente que sus dos hijos subirían al ring nuevamente en diciembre de 2025. Esto tras los días polémicos que vivió la familia luego de la detención de Chávez Junior por delincuencia organizada y tráfico de armas.

¿Cuándo volverán a pelear Julio César Chávez y Omar Chávez?

En una entrevista en el canal La Saga, con Adela Micha, Julio César Chávez aseguró que sus dos hijos volverán a pelear en enero de 2026 en San Luis Potosí. En la misma charla, el ex campeón mexicano también destacó que aplazó los combates para que ambos estén bien preparados.

"Está consciente de que la regó, ahí va a estar de perdida un mes. Mientras se va a preparar porque va a pelear Julio y él”, dijo el ex campeón en la entrevista. “La pelea va a ser para enero, es el 24 de enero en San Luis Potosí. Iba a ser (en diciembre), pero la aplacé para que estén bien los dos y van a pelear los dos”, finalizó.

Tras estos episodios, las expectativas en torno al retorno de los hermanos Chávez aumentaron, al igual que la atención sobre sus próximos pasos en el ámbito profesional.

Julio César Chávez Jr. asegura que pelear contra Jake Paul "le salvó la vida" (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

¿Cómo llegarán los hijos de Julio César Chávez a sus peleas?

Las recientes apariciones de Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez sobre el ring han sido objeto de atención en el mundo del boxeo. En el caso de Julito, su último combate se celebró el 28 de junio de 2025 en el Honda Center de Anaheim, California, escenario donde enfrentó a Jake Paul. El resultado de esa pelea, decidida por los jueces, no favoreció al mexicano, quien sufrió una derrota por decisión unánime con tarjetas 99-91, 97-93 y 98-92.

Misael Rodríguez ganó la pelea, pero en la bolsa Omar Chávez salió triunfador (IG/ @zanferboxing)

En cuanto a Omar Chávez, su contienda más reciente tuvo lugar a comienzos de 2025 en San Luis Potosí, donde se midió contra el ex medallista olímpico, Misael Chino Rodríguez. Tras una disputa que estuvo marcada por la polémica, los jueces dictaminaron la victoria para Rodríguez, decisión que no estuvo exenta de controversia entre aficionados y especialistas debido a las circunstancias del enfrentamiento.