México Deportes

Julio César Chávez confirma cambio de fecha para la pelea de sus dos hijos: “La aplacé para que estén bien

El regreso de Omar y Julio se tenía previsto para diciembre de 2025

Guardar
Julio César Chávez decidió postergar
Julio César Chávez decidió postergar el retorno de sus hijos, Julio Jr y Omar (La Saga/Captura de pantalla)

Julio César Chávez decidió postergar el retorno de sus hijos, Julio Jr y Omar, a las competencias profesionales de boxeo, así lo confirmó en una reciente entrevista. Cabe recordar que el regreso de ambos pugilistas estaba previsto inicialmente para este año, sin embargo, los planes han cambiado.

Semanas atrás, el Gran Campeón Mexicano compartió públicamente que sus dos hijos subirían al ring nuevamente en diciembre de 2025. Esto tras los días polémicos que vivió la familia luego de la detención de Chávez Junior por delincuencia organizada y tráfico de armas.

¿Cuándo volverán a pelear Julio César Chávez y Omar Chávez?

En una entrevista en el canal La Saga, con Adela Micha, Julio César Chávez aseguró que sus dos hijos volverán a pelear en enero de 2026 en San Luis Potosí. En la misma charla, el ex campeón mexicano también destacó que aplazó los combates para que ambos estén bien preparados.

"Está consciente de que la regó, ahí va a estar de perdida un mes. Mientras se va a preparar porque va a pelear Julio y él”, dijo el ex campeón en la entrevista. “La pelea va a ser para enero, es el 24 de enero en San Luis Potosí. Iba a ser (en diciembre), pero la aplacé para que estén bien los dos y van a pelear los dos”, finalizó.

Tras estos episodios, las expectativas en torno al retorno de los hermanos Chávez aumentaron, al igual que la atención sobre sus próximos pasos en el ámbito profesional.

Julio César Chávez Jr. asegura
Julio César Chávez Jr. asegura que pelear contra Jake Paul "le salvó la vida" (Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS)

¿Cómo llegarán los hijos de Julio César Chávez a sus peleas?

Las recientes apariciones de Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez sobre el ring han sido objeto de atención en el mundo del boxeo. En el caso de Julito, su último combate se celebró el 28 de junio de 2025 en el Honda Center de Anaheim, California, escenario donde enfrentó a Jake Paul. El resultado de esa pelea, decidida por los jueces, no favoreció al mexicano, quien sufrió una derrota por decisión unánime con tarjetas 99-91, 97-93 y 98-92.

Misael Rodríguez ganó la pelea,
Misael Rodríguez ganó la pelea, pero en la bolsa Omar Chávez salió triunfador (IG/ @zanferboxing)

En cuanto a Omar Chávez, su contienda más reciente tuvo lugar a comienzos de 2025 en San Luis Potosí, donde se midió contra el ex medallista olímpico, Misael Chino Rodríguez. Tras una disputa que estuvo marcada por la polémica, los jueces dictaminaron la victoria para Rodríguez, decisión que no estuvo exenta de controversia entre aficionados y especialistas debido a las circunstancias del enfrentamiento.

Temas Relacionados

Julio César ChávezJulio César Chávez JuniorOmar ChávezBoxeoJulio César Chávez Jr.mexico-deportes

Más Noticias

Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados

El arquero costarricense se mostró agradecido con el recibimiento de la afición, así como del club

Keylor Navas confirma su continuidad

Faitelson explota contra la FIFA por nominar a Javier Aguirre como mejor director técnico: “No me jodan”

El periodista de TUDN puso en duda los méritos del Vasco Aguirre para competir por el galardón

Faitelson explota contra la FIFA

Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

“El Bandera Roja” aún no pierde la esperanza de pelear contra el tapatío

Estos son las metas que

Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025

La FMF felicitó al delantero del Fulham por la anotación que le valió para ser condecorado

Este es el gol de

Dos sorpresas estarían en la lista del “Vasco” para la Fecha FIFA de noviembre

El estratega prepara ajustes rumbo a los duelos ante Uruguay y Paraguay, con incorporaciones que apuntan a renovar el plantel nacional

Dos sorpresas estarían en la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras enfrentamiento armado, policías de

Tras enfrentamiento armado, policías de Zacatecas rescatan al hijo secuestrado del alcalde de Ojocaliente

Van 3 cuerpos identificados de mina de Aquiles Serdán en Chihuahua: concluye búsqueda tras hallazgo de 10

Hombre que transportaba más de 300 millones de pesos en metanfetamina ocultos entre chiles es vinculado a proceso

Colectivo de búsqueda encuentra fosa clandestina con restos humanos en Patrocino, Coahuila

Cae “El Apa” del CJNG, operador criminal discreto y que cambiaba de aspecto para evadir a las autoridades

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores reacciona al nuevo

Laura Flores reacciona al nuevo romance de Lalo Salazar meses después de su polémica separación

Así fue la presentación de Alejandro Filio en la alcaldía Milpa Alta por el Día de Muertos 2025

Revelan la causa de muerte del papá de Joanna Vega-Biestro horas después de dar la noticia en vivo

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en México

Galilea Montijo relata que vio un ovni en Cuernavaca y pensó que los extraterrestres venían por ella

DEPORTES

Keylor Navas confirma su continuidad

Keylor Navas confirma su continuidad en Pumas y respalda a Efraín Juárez pese a falta de resultados

Faitelson explota contra la FIFA por nominar a Javier Aguirre como mejor director técnico: “No me jodan”

Estos son las metas que tiene David Benavidez antes de enfrentar a Canelo Álvarez: “Si puede pasar todavía”

Este es el gol de Raúl Jiménez que fue reconocido como el mejor de Concacaf 2025

Dos sorpresas estarían en la lista del “Vasco” para la Fecha FIFA de noviembre