México Deportes

Esto necesita México para avanzar a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 tras vencer a Costa de Marfil

El gol de Ian Olvera ante el equipo africano mantiene al Tricolor Juvenil en la pelea por clasificar a los Octavos de Final en Qatar

Guardar
México buscará sí o sí
México buscará sí o sí ganar el partido ante Suiza.

La Selección Mexicana Sub-17 mantiene vivas sus esperanzas en el Mundial que se celebra en Doha, luego de conseguir una valiosa victoria por 1-0 ante Costa de Marfil, resultado que le permite seguir con posibilidades de acceder a los Octavos de Final del certamen.

El equipo dirigido por Raúl Chabrand reaccionó después de su tropiezo inicial frente a Corea del Sur, donde cayó 2-1, y logró sumar sus primeros tres puntos gracias a un sólido cabezazo de Ian Olvera, quien fue el héroe del encuentro. El gol llegó tras una jugada bien construida por el costado derecho, devolviendo la confianza al Tricolor juvenil.

El Tri sumó tres puntos
El Tri sumó tres puntos y busca su clasificación en la última jornada ante Suiza.

Con este triunfo, México se mantiene en la pelea dentro del Grupo E, aunque su clasificación aún no está asegurada. Luego del empate sin goles entre Corea del Sur y Suiza, el panorama del grupo quedó muy cerrado, por lo que el próximo partido será decisivo.

Actualmente, Suiza lidera la tabla con 4 puntos y una diferencia de +4; Corea del Sur ocupa el segundo lugar también con 4 unidades y diferencia de +1; mientras que México marcha tercero con 3 puntos y una diferencia de 0. Costa de Marfil, con dos derrotas, ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar.

¿Qué necesita México para clasificar?

El Tricolor Juvenil tiene en
El Tricolor Juvenil tiene en sus manos lograr su pase a la siguiente fase.

El Tricolor Sub-17 debe ganar sí o sí a Suiza en su último partido de la fase de grupos para asegurar su pase directo a los Octavos de Final. Un empate podría dejarlo fuera, ya que dependería del resultado entre Corea del Sur y Costa de Marfil.

Si el combinado africano vence por dos goles o más a los surcoreanos, y México empata ante Suiza, el cuadro nacional podría avanzar como segundo lugar por diferencia de goles. Sin embargo, la única forma de no depender de terceros es obtener una victoria, lo que elevaría a México a seis puntos, asegurando su clasificación.

El gol de Ian Olvera
El gol de Ian Olvera mantiene a la Selección en la pelea por clasificar a los Octavos de Final en Doha.

El criterio de desempate oficial del torneo prioriza primero la diferencia de goles, y en caso de igualdad, la cantidad de goles marcados por cada equipo. Por ello, además de ganar, el Tricolor necesita anotar para mejorar su balance ofensivo y evitar cualquier sorpresa.

El partido clave ante Suiza se jugará el lunes 10 de noviembre en el Campo 3 del Aspire Zone de Doha, con inicio a las 06:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible en televisión abierta por Nu9ve, además de TUDN en señal de paga y VIX Premium en streaming.

Temas Relacionados

Selección Mexicana Sub-17Selección MexicanaMundial Sub-17 Qatar 2025mexico-deportes

Más Noticias

Alberto del Río revela por qué WWE canceló el debut de un luchador mexicano que iba ser el reemplazo de Rey Mysterio

El Patrón aseguró que la política de tolerancia cero de la empresa provocó la salida inmediata del luchador mexicano

Alberto del Río revela por

“Somos un equipo grande”: Keylor Navas responde a las críticas hacia Pumas

El arquero costarricense pidió calma y reafirmó la grandeza de Pumas en medio de las críticas por su desempeño en el Apertura 2025

“Somos un equipo grande”: Keylor

Liga MX Femenil: los posibles duelos de Semifinales en el Apertura 2025

Tras los primeros duelos de Liguilla, cuatro equipos toman ventaja en busca del pase a las Semifinales

Liga MX Femenil: los posibles

Gilberto Mora revela interés de clubes europeos, pero se enfoca en Xolos de Tijuana: “Solito se va a dar”

El delantero de Xolos aseguró que varios equipos del Viejo Continente han mostrado interés en él, aunque su prioridad sigue siendo consolidarse en Tijuana

Gilberto Mora revela interés de

David Faitelson reclama operativo y alcaldesa de la Cuauhtémoc lo exhibe en redes

El comunicador confundió patrulla de la SSC con una de la alcaldía Cuauhtémoc; Alessandra Rojo de la Vega lo corrigió

David Faitelson reclama operativo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

Decomisan 25 explosivos durante operativo en Culiacán: hay cinco detenidos y un abatido

Fan paga 800 mil pesos a Grupo Firme para interpretar “Se fue la Pantera”

Aseguran en Culiacán laboratorio clandestino de metanfetamina valuado en más de 400 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante conmueve al

Gustavo Adolfo Infante conmueve al dedicar un emotivo mensaje a Joanna Vega-Biestro tras la muerte de su padre

La Granja VIP en vivo hoy 7 de noviembre: llegan nuevos animales

¿Sí era para él? Ángela Aguilar usa su canción “Inevitable” con Nodal y reaviva teorías sobre su historia de amor

Revelan audio de los supuestos maltratos que Silvia Pinal habría sufrido antes de morir

¿Éxito o fracaso? Así marcha la venta de boletos de la gira de Ángela Aguilar en Estados Unidos

DEPORTES

México logra su primera victoria

México logra su primera victoria en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 tras vencer a Costa de Marfil

Alberto del Río revela por qué WWE canceló el debut de un luchador mexicano que iba ser el reemplazo de Rey Mysterio

“Somos un equipo grande”: Keylor Navas responde a las críticas hacia Pumas

Liga MX Femenil: los posibles duelos de Semifinales en el Apertura 2025

Gilberto Mora revela interés de clubes europeos, pero se enfoca en Xolos de Tijuana: “Solito se va a dar”