Esto necesita México para avanzar a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 tras vencer a Costa de Marfil

México buscará sí o sí ganar el partido ante Suiza.

La Selección Mexicana Sub-17 mantiene vivas sus esperanzas en el Mundial que se celebra en Doha, luego de conseguir una valiosa victoria por 1-0 ante Costa de Marfil, resultado que le permite seguir con posibilidades de acceder a los Octavos de Final del certamen.

El equipo dirigido por Raúl Chabrand reaccionó después de su tropiezo inicial frente a Corea del Sur, donde cayó 2-1, y logró sumar sus primeros tres puntos gracias a un sólido cabezazo de Ian Olvera, quien fue el héroe del encuentro. El gol llegó tras una jugada bien construida por el costado derecho, devolviendo la confianza al Tricolor juvenil.

El Tri sumó tres puntos y busca su clasificación en la última jornada ante Suiza.

Con este triunfo, México se mantiene en la pelea dentro del Grupo E, aunque su clasificación aún no está asegurada. Luego del empate sin goles entre Corea del Sur y Suiza, el panorama del grupo quedó muy cerrado, por lo que el próximo partido será decisivo.

Actualmente, Suiza lidera la tabla con 4 puntos y una diferencia de +4; Corea del Sur ocupa el segundo lugar también con 4 unidades y diferencia de +1; mientras que México marcha tercero con 3 puntos y una diferencia de 0. Costa de Marfil, con dos derrotas, ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar.

¿Qué necesita México para clasificar?

El Tricolor Juvenil tiene en sus manos lograr su pase a la siguiente fase.

El Tricolor Sub-17 debe ganar sí o sí a Suiza en su último partido de la fase de grupos para asegurar su pase directo a los Octavos de Final. Un empate podría dejarlo fuera, ya que dependería del resultado entre Corea del Sur y Costa de Marfil.

Si el combinado africano vence por dos goles o más a los surcoreanos, y México empata ante Suiza, el cuadro nacional podría avanzar como segundo lugar por diferencia de goles. Sin embargo, la única forma de no depender de terceros es obtener una victoria, lo que elevaría a México a seis puntos, asegurando su clasificación.

El gol de Ian Olvera mantiene a la Selección en la pelea por clasificar a los Octavos de Final en Doha.

El criterio de desempate oficial del torneo prioriza primero la diferencia de goles, y en caso de igualdad, la cantidad de goles marcados por cada equipo. Por ello, además de ganar, el Tricolor necesita anotar para mejorar su balance ofensivo y evitar cualquier sorpresa.

El partido clave ante Suiza se jugará el lunes 10 de noviembre en el Campo 3 del Aspire Zone de Doha, con inicio a las 06:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible en televisión abierta por Nu9ve, además de TUDN en señal de paga y VIX Premium en streaming.