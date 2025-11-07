México Deportes

El rival invicto mexicano que quiere enfrentar al Pitbull Cruz: “Puedo ganarle”

Actualmente, Isaac Cruz es campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría de los superligeros

Guardar
Isaac Pitbull Cruz regresa al
Isaac Pitbull Cruz regresa al ring en diciembre (IG/ @isaacpitbullcruz)

Isaac “Pitbull” Cruz defenderá por primera vez su campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso superligero ante Lamont Roach el próximo 6 de diciembre, desde el Frost Bank Center de San Antonio. Y aunque la pelea todavía se encuentra a semanas de distancia, ya le ha salido un nuevo rival.

El pugilista de la Magdalena Contreras afrontará el reto de validar su campeonato interino ante Roach, mientras simultáneamente crecen especulaciones sobre quién podría convertirse en su siguiente rival en la categoría.

Lindolfo Delgado quiere enfrentar al Pitbull Cruz

En entrevista con Salvador Rodríguez de ESPN, Lindolfo Delgado señaló que nada más está esperando la oportunidad para pelear contra el Pitbull Cruz. Durante la misma charla, el mexicano destacó que busca ganarse un lugar en el boxeo y que puede ganarle al pugilista de la Magdalena Contreras.

“Pues nada más estoy esperando a que me echen la 'chanza'. Ya tengo rato ahí escuchando entrevistas que dimes y diretes entre Robert García, mi entrenador, con el Pitbull. A mi me encantaría una pelea con el Pitbull pues para agarra mi lugar en el boxeo mexicano. Entonces sería una muy buena oportunidad para mí y pues yo creo que si puedo ganarle al Pitbull, entonces me encantaría una pelea con él”, comentó el pugilista mexicano.

Lindolfo Delgado es un boxeador oriundo de Nuevo León que marcha con un récord invicto de 23 victorias, 0 derrotas y 17 nocauts. El regiomontano disputará la eliminatoria mundial superligero de la FIB frente al tapatío Gabriel Goyaz, el próximo 15 de noviembre en San Luis Potosí, en una noche que promete emociones intensas y mucho orgullo mexicano.

Una victoria lo colocaría a solo un paso del título mundial, abriendo la posibilidad de convertirse en el tercer campeón nacido en Nuevo León.

Lindolfo Delgado quiere enfrentar a
Lindolfo Delgado quiere enfrentar a Pitbull Cruz (X@lindolfodeel)

¿Cómo llegarán Pitbull Cruz y Lamont Roach a su pelea de diciembre?

Isaac Cruz tiene como impulso el reciente campeonato interino del CMB, que obtuvo el 19 de julio en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas tras superar a Omar Salcido, también mexicano. Durante los 10 asaltos, Pitbull demostró superioridad y los tres jueces le otorgaron el triunfo de forma unánime, con tarjetas de 99-89, 99-89 y 100-88.

Por otro lado, la última vez que Lamont Roach subió al ring fue el 1 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, enfrentando a Gervonta Davis por el título mundial de peso ligero de la AMB. Ese combate terminó en empate mayoritario, con los jueces calificando dos veces 114-114.

Temas Relacionados

Isaac CruzPitbull CruzIsaac "Pitbull" CruzBoxeoLindolfo Delgadomexico-deportes

Más Noticias

Javier Aguirre anuncia la lista de seleccionados para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay: destacan sorpresas

El Vasco presentó la lista de la Selección Mexicana para los duelos ante las selecciones sudamericanas, con jóvenes promesas y regresos importantes

Javier Aguirre anuncia la lista

¿Monday Night RAW en México? WWE sorprendía a fans tras Guerra de Titanes de AAA

Las especulaciones crecen tras las declaraciones de Marcelo Rodríguez y el calendario sin sede confirmada del programa rojo

¿Monday Night RAW en México?

Dafne Navarro obtiene su clasificación a semifinales del mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

La gimnasta mexicana busca la tercera medalla mundial de su carrera en España, con miras a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Dafne Navarro obtiene su clasificación

Lando Norris apunta alto en Brasil: “Espero otro fin de semana como el de México”

El actual líder del campeonato mundial busca mantenerse al frente de la clasificación

Lando Norris apunta alto en

Esto necesita México para avanzar a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 tras vencer a Costa de Marfil

El gol de Ian Olvera ante el equipo africano mantiene al Tricolor Juvenil en la pelea por clasificar a los Octavos de Final en Qatar

Esto necesita México para avanzar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Macron destaca en México la

Macron destaca en México la importancia del respeto a la soberanía en el combate al narcotráfico: “La lucha nos une a todos”

Joven de 15 años llevó un arma de fuego a su escuela en Chietla, Puebla

Capturan a “El Carretas”, líder dedicado al huachicol de gas y robo a transporte de carga en Puebla y Tlaxcala

Claudia Sheinbaum presentará el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” el domingo 9 de noviembre

Asesino de Carlos Manzo era un joven sicario del CJNG, confirma fiscal de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix México que no podrás dejar de ver

AC/DC anuncia nueva fecha en CDMX de su gira Power Up Tour: fecha y precio de las entradas

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 7 de noviembre

Tecate Pa’l Norte 2026 revela más detalles: estos son los precios de los abonos y la fecha de preventa

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 7 de noviembre?

DEPORTES

Javier Aguirre anuncia la lista

Javier Aguirre anuncia la lista de seleccionados para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay: destacan sorpresas

¿Monday Night RAW en México? WWE sorprendía a fans tras Guerra de Titanes de AAA

Dafne Navarro obtiene su clasificación a semifinales del mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Lando Norris apunta alto en Brasil: “Espero otro fin de semana como el de México”

Esto necesita México para avanzar a los Octavos de Final del Mundial Sub-17 tras vencer a Costa de Marfil