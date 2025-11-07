El rival invicto mexicano que quiere enfrentar al Pitbull Cruz: “Puedo ganarle”

Isaac Pitbull Cruz regresa al ring en diciembre (IG/ @isaacpitbullcruz)

Isaac “Pitbull” Cruz defenderá por primera vez su campeonato mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso superligero ante Lamont Roach el próximo 6 de diciembre, desde el Frost Bank Center de San Antonio. Y aunque la pelea todavía se encuentra a semanas de distancia, ya le ha salido un nuevo rival.

El pugilista de la Magdalena Contreras afrontará el reto de validar su campeonato interino ante Roach, mientras simultáneamente crecen especulaciones sobre quién podría convertirse en su siguiente rival en la categoría.

Lindolfo Delgado quiere enfrentar al Pitbull Cruz

En entrevista con Salvador Rodríguez de ESPN, Lindolfo Delgado señaló que nada más está esperando la oportunidad para pelear contra el Pitbull Cruz. Durante la misma charla, el mexicano destacó que busca ganarse un lugar en el boxeo y que puede ganarle al pugilista de la Magdalena Contreras.

“Pues nada más estoy esperando a que me echen la 'chanza'. Ya tengo rato ahí escuchando entrevistas que dimes y diretes entre Robert García, mi entrenador, con el Pitbull. A mi me encantaría una pelea con el Pitbull pues para agarra mi lugar en el boxeo mexicano. Entonces sería una muy buena oportunidad para mí y pues yo creo que si puedo ganarle al Pitbull, entonces me encantaría una pelea con él”, comentó el pugilista mexicano.

Lindolfo Delgado es un boxeador oriundo de Nuevo León que marcha con un récord invicto de 23 victorias, 0 derrotas y 17 nocauts. El regiomontano disputará la eliminatoria mundial superligero de la FIB frente al tapatío Gabriel Goyaz, el próximo 15 de noviembre en San Luis Potosí, en una noche que promete emociones intensas y mucho orgullo mexicano.

Una victoria lo colocaría a solo un paso del título mundial, abriendo la posibilidad de convertirse en el tercer campeón nacido en Nuevo León.

Lindolfo Delgado quiere enfrentar a Pitbull Cruz (X@lindolfodeel)

¿Cómo llegarán Pitbull Cruz y Lamont Roach a su pelea de diciembre?

Isaac Cruz tiene como impulso el reciente campeonato interino del CMB, que obtuvo el 19 de julio en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas tras superar a Omar Salcido, también mexicano. Durante los 10 asaltos, Pitbull demostró superioridad y los tres jueces le otorgaron el triunfo de forma unánime, con tarjetas de 99-89, 99-89 y 100-88.

Por otro lado, la última vez que Lamont Roach subió al ring fue el 1 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, enfrentando a Gervonta Davis por el título mundial de peso ligero de la AMB. Ese combate terminó en empate mayoritario, con los jueces calificando dos veces 114-114.