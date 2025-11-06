Nuevo técnico para Johan Vásquez: Daniele De Rossi llega al Genoa

Johan Vásquez continuará su temporada en la Serie A bajo las órdenes del nuevo técnico Daniele De Rossi. (REUTERS)

El Genoa oficializó este jueves la llegada del italiano Daniele De Rossi como nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución del francés Patrick Vieira, quien fue destituido tras un inicio irregular en la Serie A. La noticia fue confirmada por el club a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que se detalló que el exjugador y técnico del Roma ya tomó contacto con la plantilla.

“El Génova anuncia que ha confiado a Daniele De Rossi la dirección técnica del primer equipo. El nuevo entrenador ya se ha reunido con los jugadores de la plantilla y dirigirá el entrenamiento vespertino, programado en el Centro Deportivo Signorini”, informó la institución italiana.

El cambio en el banquillo se produce en un momento clave para el equipo donde milita el mexicano Johan Vásquez, que logró su primera victoria de la temporada ante el Sassuolo bajo la dirección interina de Roberto Murgita y Domenico ‘Mimmo’ Criscito.

De Rossi, nuevo líder del proyecto genovés

El Genoa confió la dirección técnica de su primer equipo al exmediocampista del Roma, Daniele De Rossi. (AP Photo/Matthias Schrader, File)

De Rossi, de 42 años, será presentado oficialmente este viernes junto al español Diego López, nuevo director deportivo del club. El histórico exmediocampista de la Roma debutará al frente del Genoa este domingo frente al Fiorentina, conjunto que también se encuentra sin entrenador tras la salida de Stefano Pioli.

El técnico llega al banquillo genovés tras más de un año de inactividad, luego de su paso por la Roma, donde asumió en enero de 2024 como sustituto de José Mourinho. Pese a renovar su contrato hasta 2027, fue despedido de manera sorpresiva en la cuarta jornada de la temporada 2024-25, el 18 de septiembre del mismo año.

Experiencia en los banquillos

(REUTERS/Alberto Lingria/File Photo)

Antes de su etapa en la Roma, De Rossi dirigió al SPAL de la Serie B italiana durante cuatro meses, desde octubre de 2022, aunque su ciclo terminó debido a los malos resultados.

En su trayectoria también figura su colaboración en el cuerpo técnico de Roberto Mancini durante la Eurocopa 2021, torneo en el que la selección italiana se consagró campeona en Wembley.

Con esta designación, el Genoa apuesta por la experiencia y liderazgo de De Rossi para consolidar su proyecto deportivo y escalar posiciones en la Serie A, donde buscará mantener la regularidad con el defensor mexicano Johan Vásquez como una pieza clave en la zaga.