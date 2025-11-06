Cruz Azul mete a Kevin Mier en la historia: nominado al premio The Best de la FIFA

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul, es nominado al premio The Best de la FIFA como mejor portero del año. (REUTERS)

Kevin Mier, arquero colombiano de Cruz Azul, fue nominado al premio The Best de la FIFA como mejor portero del año, un reconocimiento que lo coloca entre los mejores guardametas del mundo.

La nominación representa un hito para la Liga MX, que por primera vez tiene un representante en esta categoría de prestigio internacional, cabe señalar que “The Best” surgió en el año 2016, anteriormente se entregaba el Balón de Oro.

El joven guardameta ha sido pieza clave en el esquema defensivo de Cruz Azul, destacando por su regularidad, reflejos y liderazgo en el arco cementero.

Kevin Mier nominado al once ideal de los premios The Best 2025 de la FIFA - crédito FIFA

Bajo la dirección de Vicente Sánchez, Mier ha mantenido su protagonismo en el torneo Apertura 2025 y en la Concacaf Champions Cup, con actuaciones decisivas en partidos de alto riesgo.

Mier competirá por el galardón con figuras de talla mundial como Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Gianluigi Donnarumma y Alisson Becker. Su inclusión en la terna final responde no solo a sus estadísticas, sino también a su impacto en el crecimiento competitivo de Cruz Azul y al protagonismo que ha ganado en la selección colombiana rumbo al Mundial 2026.

Las polémicas de Mier tras sus errores en la portería de Cruz Azul

A pesar de su nominación, Kevin Mier ha enfrentado críticas por errores puntuales que costaron puntos importantes a Cruz Azul durante la fase regular.

Uno de los más comentados fue el fallo ante Tigres en la jornada 9, donde un mal cálculo en la salida permitió el empate en tiempo de compensación. También se le cuestionó por su reacción tardía en el gol de Toluca que eliminó a los celestes en la Leagues Cup.

El debate sobre la consistencia de Kevin Mier divide a analistas, quienes contrastan sus fallas con sus momentos de brillantez bajo el arco. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Estos episodios generaron debate entre analistas y aficionados, quienes contrastan sus fallas con sus momentos de brillantez. Algunos sectores de la prensa han señalado que su nominación al The Best podría verse empañada por la falta de consistencia en partidos clave, mientras que otros defienden su evolución y capacidad de respuesta ante la presión.

El propio Mier ha reconocido en entrevistas que trabaja para corregir detalles técnicos y fortalecer su concentración en los cierres de partido. Su cuerpo técnico ha respaldado su proceso, destacando su madurez y liderazgo en el vestidor.

Con la nominación en puerta, el arquero de Cruz Azul enfrenta el reto de mantener su nivel y demostrar que está listo para competir con los mejores del mundo. Su historia, marcada por altibajos y superación, lo convierte en uno de los protagonistas más comentados del fútbol latinoamericano en 2025.