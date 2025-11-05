México vs Costa de Marfil: dónde y cuándo ver el partido de la Sub-17

El conjunto dirigido por Carlos Cariño enfrenta un duelo clave para mantener vivas sus aspiraciones en la fase de grupos. (Instagram / @miseleccionsubs)

La Selección Mexicana Sub-17 enfrentará a Costa de Marfil en su segundo compromiso del Mundial de Qatar 2025, con la obligación de sumar sus primeros tres puntos tras caer en su debut ante Corea del Sur por marcador de 1-2.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño buscará recomponer el camino en el torneo y mantener vivas sus aspiraciones dentro de la fase de grupos.

México forma parte del Grupo F, junto con Suiza, Costa de Marfil y Corea del Sur. Después del resultado adverso en su primer encuentro, el Tricolor ocupa el tercer lugar de la clasificación y necesita una victoria para no quedar rezagado en la parte baja del sector.

El duelo ante Costa de Marfil será decisivo para las aspiraciones mexicanas. Los africanos también llegan con la urgencia de sumar, luego de haber sufrido una goleada de 1-4 ante Suiza en su debut, resultado que los dejó en la última posición del grupo.

México se juega su futuro en el Grupo F

Corea del Sur sorprende a México en el Mundial Sub-17 El equipo asiático se impuso por 2-1 ante un conjunto mexicano que no logró mantener el ritmo ofensivo. (Especial)

El conjuntomexicano buscará aprovechar las condiciones anímicas de su rival, que llega golpeado por la derrota ante el cuadro suizo.

Sin embargo, el técnico Carlos Cariño y sus dirigidos deberán reflejar superioridad en el terreno de juego para confirmar el favoritismo que, en el papel, les otorga su historia dentro del certamen.

El encuentro está programado para disputarse el viernes 7 de noviembre a las 08:45 horas (tiempo del Centro de México) en la cancha 2 del Aspire Zone, complejo deportivo que alberga los partidos del Mundial Sub-17 en Qatar.

Dónde ver el México vs Costa de Marfil

La Selección Mexicana Sub 17 buscará en Catar reeditar las gestas de 2005 y 2011, cuando se coronó campeona del mundo. (Instagram / @miseleccionsubs)

La transmisión del partido entre México y Costa de Marfil podrá seguirse en televisión abierta por Canal 9 y en la plataforma de streaming ViX+.

El combinado nacional buscará sumar su primera victoria y mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 de Qatar 2025.