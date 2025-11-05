México Deportes

Henry Blanco asume el mando de Sultanes de Monterrey, inicia una etapa en la Liga Mexicana

El venezolano fue designado entrenador del equipo regiomontano y afrontará su primera experiencia en el beisbol profesional de México

Henry Blanco asumirá la dirección de Sultanes de Monterrey para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). La organización apostó por un perfil internacional para encabezar una nueva etapa, en busca de fortalecer al club y regresar a las posiciones estelares del campeonato.

Con una trayectoria de 16 temporadas en Grandes Ligas, el ex receptor venezolano formó parte de equipos como Dodgers de Los Ángeles, Rockies de Colorado, Brewers de Milwaukee, Braves de Atlanta, Twins de Minnesota, Cubs de Chicago, Padres de San Diego, Mets de Nueva York, Diamondbacks de Arizona, Blue Jays de Toronto y Mariners de Seattle.

Tras finalizar su etapa como pelotero, incursionó como entrenador en organizaciones de las mayores en Estados Unidos y acumuló experiencia también como manager en el beisbol venezolano, donde dirigió a Bravos de Margarita, Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara.

Trayectoria y elección como manager de Sultanes

La selección de Henry Blanco se dio tras revisar diversas opciones para el puesto, con aspirantes provenientes tanto de la liga mexicana como de circuitos internacionales.

Su experiencia como estratega y formador de talento joven influyó en la decisión del club regiomontano, que buscó un perfil capaz de integrar su conocimiento en el terreno de juego y fortalecer el trabajo en el vestidor.

Blanco se hará cargo de un equipo con amplia tradición y una base de jugadores competitivos.

Su más reciente función como coach de banca en las Grandes Ligas, además de su labor en la Liga Venezolana, le otorga una visión integral que se espera se refleje en el desarrollo del plantel y en los resultados de la próxima campaña.

Panorama de Sultanes y fechas clave para la temporada 2026

Sultanes de Monterrey concluyó la temporada pasada en las semifinales de la Zona Norte, lo que dejó pendiente el objetivo de avanzar a la final y buscar su título número 11.

La franquicia regiomontana ostenta una de las trayectorias más largas en la LMB, con 86 temporadas consecutivas en el circuito y el campeonato nacional de 2018 como uno de sus logros más recientes. Desde la reestructura administrativa, el equipo ha alcanzado el primer lugar de la Zona Norte en cuatro de los últimos siete torneos.

La pretemporada rumbo a 2026 comenzará para Sultanes el 23 y 24 de marzo, con una serie de juegos en San Francisco frente a los Giants, en territorio estadounidense.

Estas primeras pruebas marcarán el inicio del ciclo de Henry Blanco como manager del club y abrirán una nueva etapa para la escuadra regiomontana, que apuesta por la experiencia internacional y la renovación en su timonel.

