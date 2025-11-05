México Deportes

Fuerza Regia toma ventaja en la Final de la LNBP tras vencer a Diablos Rojos en el Juego 1

El club regiomontano abrió la serie por el campeonato con triunfo sólido en la Ciudad de México y buscará ampliar la diferencia

Fuerza Regia tomó control temprano de la final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) tras vencer de manera clara a Diablos Rojos del México el 3 de noviembre de 2025.

El primer partido de la serie se disputó en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, ubicado en la Ciudad de México, y arrojó un marcador de 96-75 en favor del representativo regiomontano. Con este resultado, el conjunto de Monterrey establece la primera diferencia importante en la serie final.

El encuentro inició equilibrado. Ambos equipos alternaron la ventaja y ofrecieron un primer cuarto definido por intercambios en la ofensiva y defensiva, con mínimos errores por parte de ambas escuadras.

El marcador parcial fue 24-23 a favor de los visitantes. A partir del segundo cuarto, Fuerza Regia modificó el ritmo de juego y aumentó la presión defensiva, provocando una baja notable en el rendimiento ofensivo de Diablos Rojos. El conjunto regiomontano logró un parcial de 31-12 en ese periodo, lo que le permitió irse al descanso con una cómoda ventaja de 20 puntos.

En el tercer cuarto, los locales intentaron revertir la tendencia mediante una rotación rápida de balón y lanzamientos de larga distancia, pero el acierto en la defensa y la constancia del juego colectivo visitante evitaron cualquier remontada significativa.

Fuerza Regia capitalizó los errores rivales y aseguró la diferencia en ambos lados de la cancha. El último cuarto sirvió para que la plantilla regiomontana administrara la ventaja sin sobresaltos, asegurando el triunfo.

La aportación de Brandon Paul, autor de 22 unidades y seis triples, sumada al desempeño de Joshua Ibarra, con 22 puntos y 15 rebotes, y Avry Holmes, con 20 puntos, resultó determinante para los visitantes.

Por el lado de Diablos Rojos, Michael Carrera registró 25 puntos. Ningún otro jugador del conjunto capitalino superó la barrera de los diez en el puntaje individual, lo que limitó la respuesta colectiva frente a un rival ordenado y persistente.

Calendario de la serie final y transmisión

El segundo partido está programado para el martes 4 de noviembre a las 20:15 horas. La cita volverá a ser en el mismo escenario capitalino, antes de que la serie se traslade a Monterrey para la siguiente tanda de encuentros.

El formato de la final contempla enfrentamientos al mejor de siete juegos, combinando sedes con el objetivo de conceder igualdad competitiva a los equipos.

La serie podrá seguirse en vivo a través de la señal de Claro Sports y mediante las plataformas digitales oficiales de la LNBP, permitiendo el acceso a público en diferentes regiones.

El club regiomontano buscará extender la ventaja mientras los capitalinos se preparan para equilibrar la llave ante su afición en el segundo compromiso.

