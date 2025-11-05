México Deportes

Ex rival de Canelo Álvarez quiere volver a enfrentarlo: “No le interesa una pelea al azar”

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre ante Terence Crawford

Canelo Álvarez perdió sus cuatro
Canelo Álvarez perdió sus cuatro cinturones de las 168 libras ante Crawford el pasado 13 de septiembre (REUTERS)

La era de Saúl Canelo Álvarez como campeón indiscutido de las 168 libras llegó a su fin el pasado 13 de septiembre tras ser derrotado por Terence Crawford. El tapatío fue superado la mayor parte del combate y luego de 12 rounds los tres jueces le dieron la victoria al norteamericano con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Ahora, la búsqueda de un nuevo rival mantiene expectantes a fanáticos y expertos, ya que por primera vez en años, el deportista originario de Guadalajara no cuenta con cinturones que defiendan su legado inmediato. En este contexto, uno de sus antiguos adversarios ha manifestado su interés en volver a medirse con él en el cuadrilátero, elevando aún más la expectativa en torno al futuro del ex campeón mundial.

Dmitry Bivol quiere volver a enfrentar a Canelo Álvarez

En una entrevista con The Ring, Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, aseguró que Dmitry Bivol solamente está interesado en hacer peleas grandes y destacó que al ruso le interesa subirse al ring con Canelo Álvarez y otros pugilistas como Benavidez, Beterbiev y Jai Opetaia.

“Lo importante y clave con él es que solo quiere peleas grandes, mucho dinero y pruebas verdaderas. David Benavidez y Artur Beterbiev son pruebas verdaderas, pero son peleas muy peligrosas. Es un tipo tranquilo, pero no le interesa una pelea al azar, quiere a Canelo Álvarez, Benavidez, Beterbiev, quizás Jai Opetaia. Solo quiere desafíos, estoy seguro de que lo tendremos de vuelta en una pelea grande pronto”, comentó el promotor.

Cabe recordar que Saúl Álvarez y Dmitry Bivol se enfrentaron en mayo de 2022 por el campeonato de la OMB de las 175 libras en la T-Mobile Arena, Paradise, Nevada, donde el ruso se impuso de manera unánime con tarjetas 115-113, 115-113 y 115-113.

(Reuters)
¿Quiénes podrían ser los siguientes rivales de Canelo Álvarez?

Uno de los principales candidatos para pelear con Canelo es Hamzah Sheeraz, quien días atrás expresó su interés en compartir el ring con el tapatío, al considerarlo entre los mejores del circuito. El británico se ganó el puesto de retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras imponerse a Edgar Berlanga por nocaut en el quinto asalto el pasado 12 de julio en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York.

Otra alternativa para el mexicano es Christian Mbilli, cuyo historial muestra 29 victorias y un empate. Mbilli tendrá una revancha ante Lester Martínez (19-0-1) después de empatar en la cartelera de Canelo vs Crawford.

Por último, la alternativa más evidente para Canelo sería Terence Crawford, quien, tras renunciar a su título de superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), parece dispuesto a continuar en la división de los supermedianos.

