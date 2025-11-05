Este sería el campeón mexicano que peleará con Edgar Berlanga tras haber perdido con Canelo Álvarez

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford (Getty Images vía AFP)

Las posibilidades de que otro mexicano enfrente a Edgar Berlanga han cobrado fuerza, algo más de un año después de aquel combate en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde Saúl Canelo Álvarez se impuso al puertorriqueño.

En ese enfrentamiento celebrado en septiembre de 2025, el púgil tapatío se llevó la decisión de los tres jueces tras disputar los doce asaltos reglamentarios. Las tarjetas reflejaron un dominio claro por parte de Álvarez, quien obtuvo puntuaciones de 117-110, 118-109 y 118-109. Con este resultado, la victoria por decisión unánime del mexicano marcó el reciente antecedente para cualquier boxeador mexicano que ahora aspire a medirse con Berlanga.

Armando Reséndiz y Edgar Berlanga para pelear

Los representantes de Edgar Berlanga y Armando Reséndiz mantienen actualmente conversaciones para concretar un posible combate en los primeros meses de 2026, según fuentes consultadas por The Ring. Estas pláticas podrían derivar en que el pugilista puertorriqueño enfrente a un nuevo rival mexicano, luego de su derrota sufrida ante Saúl Canelo Álvarez.

“Los representantes de Edgar Berlanga y José Armando Reséndiz están en conversaciones para que los súper medianos se enfrenten en el primer trimestre de 2026, según informaron fuentes a The Ring el lunes”, indicó dicho medio.

La atención internacional del boxeo se enfoca en este potencial encuentro, especialmente porque Reséndiz posee actualmente el campeonato mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría supermediana, lo que añadiría un incentivo extra al enfrentamiento frente al boricua.

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez (i) venció por votación unánime al puertorriqueño Edgar Berlanga en el T-Mobile Arena en Las Vegas (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

¿Cuáles fueron las últimas peleas de Edgar Berlanga y Armando Reséndiz?

Con la mira puesta en su siguiente combate, Armando “Toro” Reséndiz llega fortalecido tras obtener el título mundial interino el 31 de mayo, cuando derrotó a Caleb Plant en la Michelob ULTRA Arena de Las Vegas. Esa victoria marcó el primer cinturón de talla mundial en la carrera del mexicano y lo posicionó de cara a un eventual choque contra Edgar Berlanga.

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez derriba al boricua Édgar Berlanga, en una pelea por el título de los supermedianos, el sábado 14 de septiembre de 2024 en Las Vegas (AP Foto/John Locher)

En contraste, el momento deportivo de Berlanga atraviesa una etapa complicada. Su última aparición sobre el cuadrilátero se produjo en julio, cuando fue superado por Hamzah Sheeraz, quien lo noqueó en el quinto asalto. Tras haber iniciado su carrera profesional con veintidós triunfos consecutivos, el peleador puertorriqueño ha experimentado un retroceso notable al caer derrotado en dos de sus tres compromisos más recientes.

De concretarse el enfrentamiento ante Reséndiz, Berlanga se enfrentaría al desafío crucial de retomar la senda de la victoria y recuperar la confianza que lo caracterizó en el inicio de su trayectoria profesional.