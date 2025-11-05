México Deportes

Desmienten que Canelo Álvarez y Eddy Reynoso se separen tras 20 años juntos en el boxeo

El "Canelo Team" se ha consolidado como una de las esquinas más importantes en el boxeo mexicano

Desmienten que Canelo Álvarez y Eddy Reynoso se separen tras 20 años juntos en el boxeo

Saúl Canelo Álvarez cumplió 20 años como boxeador profesional, desde que inició su carrera en el cuadrilátero ha estado acompañado de Eddy Reynoso y de José Chepo Reynoso. Los campeonatos que ha logrado le permitieron consolidarse como uno de los máximos referentes del pugilismo mexicano actual.

Sin embargo, tras perder el título unificado de los supermedianos ante Terence Crawford, surgió el reporte de que el Canelo Team estaría viviendo momentos complicados pues se habló de una supuesta separación. Pese a los años que han trabajado juntos, surgieron rumores de que se separarían para emprender nuevos caminos.

Tras este reporte, los aficionados de Canelo empezaron a cuestionar el futuro del tapatío. Más tarde, el rumor fue desmentido y aclararon qué es lo que pasará con la carrera de Saúl Álvarez de cara al 2026 sin un campeonato.

¿Canelo y Eddy Reynoso se separan?

Canelo y Eddy Reynoso cumplen 20 años juntos en el boxeo profesional Crédito: IG/ @canelo

Fue por medio de redes sociales que surgieron diversos reportes de la separación del Canelo Team, el sitio Boxing Studs Noticias aseguró que Canelo y Eddy Reynoso estaban separados. Pero, Salvador Rodríguez, periodista de ESPN, se encargó de desmentir tal rumor.

El periodista de ESPN KnockOut tachó de rumores y negó que Canelo y Eddy Reynoso estén distanciados. Fue por medio de redes sociales que le cuestionaron la veracidad del reporte, y de manera breve aseguró que era falso.

A la par, en redes sociales, Canelo y Eddy Reynoso compartieron un emotivo video en el que festejaron sus 20 años juntos en el boxeo profesional. En la grabación se puede apreciar al entrenador de Saúl y a Chepo Reynoso, ambos dedicaron unas palabras para reconocer el legado del pugilista.

Así ha sido el camino de Canelo Álvarez y Eddy Reynoso en el box

Saúl Canelo Álvarez y Eddy Reynoso iniciaron su colaboración profesional cuando Álvarez tenía solo 13 años, establecieron una sociedad que se mantiene hasta la actualidad. Bajo la dirección de Reynoso, Canelo conquistó sus primeros títulos mundiales, comenzó con el cetro superwelter del Consejo Mundial de Boxeo en 2011 frente a Matthew Hatton.

Desmienten separación de Canelo y Eddy Reynoso (X/ @ChavaESPN)

Reynoso guio a Álvarez a lo largo de múltiples divisiones, logrando títulos mundiales en superwelter, mediano, supermediano y semipesado. Juntos, derrotaron a rivales destacados como Austin Trout, Erislandy Lara, Miguel Cotto y Gennady Golovkin, sumando victorias relevantes en el boxeo internacional.

En 2021, el dúo logró uno de sus hitos más notables cuando Álvarez unificó los cuatro cinturones mundiales de peso supermediano, tras vencer a Billy Joe Saunders y Caleb Plant. Eddy Reynoso ha sido reconocido como “Entrenador del Año” por la Asociación de Boxeo de Estados Unidos y por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reflejo del éxito alcanzado junto a Canelo.

A lo largo de su carrera, la dupla consolidó su reputación tanto en México como a nivel mundial, destacando por su longevidad y los campeonatos obtenidos en diferentes pesos.

