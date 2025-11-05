Cruz Azul vs Pumas: precios de los boletos para el partido de la jornada 17 del Apertura 2025

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la última jornada del Apertura 2025 (REUTERS)

Uno de los partidos más destacados de la jornada 17 del Apertura 2025 es el que sostendrán Cruz Azul y Pumas el próximo fin de semana. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y aunque aún faltan varios días para que se dispute el encuentro, los precios de los boletos ya se dieron a conocer.

Aunque el desempeño de los dos conjuntos en el presente torneo es contrastante, se jugarán mucho en el partido. La Máquina de Nicolás Larcamón buscará amarrar el liderato para poder recibir todos los partidos de local en la Liguilla, mientras que el cuadro universitario tratará de meterse al Play-In.

Precios de los boletos para el partido entre Cruz Azul y Pumas de la jornada 17

A través de sus redes sociales, Cruz Azul dio a conocer la lista de precios para su partido contra Pumas en el Estadio Cuauhtémoc. Estos van desde los 200 pesos (Rampa sur), hasta los 700 pesos (Platea poniente).

Rampa sur | 200 pesos

Rampa norte | 250 pesos

Rampa oriente | 350 pesos

Rampa poniente | 350 pesos

Cabecera sur | 550 pesos

Cabecera norte | 550 pesos

Platea oriente | 650 pesos

Platea plus | 650 pesos

Platea poniente | 700 pesos

Cabe señalar que la venta general inició desde el lunes 3 de noviembre a través de boletomovil.com (no incluye cargo por servicio).

Precio de los boletos para el partido entre Cruz Azul y Pumas (X@CruzAzul)

¿Cómo llegarán al partido de la jornada 17 Cruz Azul y Pumas?

El desempeño reciente posiciona a Cruz Azul como uno de los equipos más sólidos del torneo, tras su victoria por tres a cero ante Puebla, con goles de Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos. Este resultado afianza a los celestes en el liderato de la clasificación con 35 puntos, manteniéndose como el conjunto más consistente hasta el momento del Apertura 2025. La única derrota de los comandados por Nicolás Larcamón ocurrió en la jornada once ante Xolos de Tijuana.

Los Pumas, bajo la dirección de Efraín Juárez, atraviesan también un momento favorable después de imponerse a Tijuana por cuatro a uno en el Estadio de Ciudad Universitaria, un marcador que aporta confianza al grupo en vísperas del decisivo enfrentamiento. Con 18 puntos, los universitarios ocupan la décima posición y mantienen sus aspiraciones de acceder al Play-In en la recta final de la fase regular.

Cruz Azul cambiará de sede para recibir a Pumas en lo que será la jornada 17 del Apertura 2025 (REUTERS)

En cuanto al antecedente más directo entre ambos, la última vez que Cruz Azul y Pumas se midieron, el equipo celeste se llevó la victoria por tres goles a dos durante la jornada catorce del Clausura 2025. En aquel duelo, los protagonistas en el marcador para la Máquina fueron Rodolfo Rotondi y Andrés Montaño, reafirmando la competitividad que caracteriza a este clásico reciente.