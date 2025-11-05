Canadá busca convencer a Marcelo Flores, el futbolista mexicano, para que juegue con su selección

Marcelo Flores, futbolista de Tigres, es considerado por la selección canadiense para integrarse en la próxima Fecha FIFA. (@miseleccionmex)

Marcelo Flores, futbolista nacido en Canadá de padres mexicanos y actual jugador de Tigres, está en la mira de la selección canadiense de fútbol para integrarse en su próximo ciclo de convocatorias.

Un informe inicial publicado por The Athletic reveló que la federación de ese país planea incluir al mediocampista como invitado en su lista para la siguiente Fecha FIFA, una estrategia que busca persuadirlo para formar parte del proyecto canadiense de cara al Mundial de 2026.

La misma información indica que el futbolista valora esa posibilidad y no descarta aceptar ser considerado para las próximas actividades con Canadá.

Flores, de 22 años, se formó en Inglaterra tras incorporarse a las categorías juveniles del Arsenal. Su desarrollo continuó en el fútbol inglés, pasando después al Real Oviedo en la Segunda División española.

A mediados de 2023, el mediocampista se sumó a Tigres UANL, uno de los clubes más destacados en la Liga MX. Su llegada generó expectativa por su perfil de jugador joven, internacional y con antecedentes en selecciones menores.

La federación de Canadá busca convencer a Marcelo Flores para sumarse a su proyecto rumbo al Mundial 2026. Crédito: Cuartoscuro

No obstante, su presente con el equipo de Nuevo León no ha sido el esperado, ya que apenas ha disputado 149 minutos y solo ha sido titular en una ocasión durante la presente temporada.

En selección nacional, Flores ha representado a México en distintas categorías juveniles, participando en torneos internacionales con la Sub-20 y Sub-23.

Además, fue considerado por la selección mayor mexicana para disputar partidos amistosos entre 2021 y 2022, lo que despertó la ilusión de verlo defendiendo la camiseta tricolor de manera oficial.

Pese a estas participaciones, el reglamento actual de la FIFA permite que el futbolista pueda cambiar de federación, siempre que no haya disputado partidos de carácter oficial con el primer equipo del país que representó en encuentros amistosos. Tal situación le otorga la posibilidad de unirse a la selección de Canadá sin restricciones reglamentarias.

El reglamento FIFA permite a Marcelo Flores cambiar de federación, ya que no ha disputado partidos oficiales con México. (@TigresUANL)

El interés de Canadá por sumar al jugador queda potenciado por el contexto de falta de minutos en Tigres y la ausencia de convocatorias recientes con México.

Según fuentes cercanas al entorno del futbolista, Flores ve de manera positiva la opción de aceptar el llamado canadiense y evalúa de forma abierta el impacto que tendría representar al país donde nació, sobre todo ante la oportunidad de participar en competencias internacionales.

En cuanto a su trayectoria, Marcelo Flores comenzó su camino profesional en las divisiones juveniles del Arsenal, donde su desempeño le brindó visibilidad internacional.

Fue parte de procesos juveniles mexicanos y debutó con la Sub-15, Sub-20 y Sub-23, además de sumar minutos con la selección mayor en amistosos, aunque no llegó a debutar en partidos oficiales. El paso por el Real Oviedo significó su primera experiencia fuera de Inglaterra antes de recalar en el balompié mexicano.

Mientras las federaciones de México y Canadá aguardan su decisión, el futbolista se mantiene a la expectativa de una convocatoria que podría definir el rumbo de su trayectoria profesional y su futuro en el fútbol internacional.