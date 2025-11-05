México Deportes

Así será el uniforme completo que usará la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Antes del anuncio oficial, las imágenes del uniforme provocaron nostalgia y polémica entre los seguidores del Tricolor

Las imágenes del uniforme provocaron nostalgia y polémica entre los seguidores del Tricolor.

La Selección Mexicana se prepara para una nueva etapa rumbo al Mundial 2026, y todo apunta a que lo hará con una camiseta que ya está dando de qué hablar. Fue este miércoles 5 de noviembre a través de las redes sociales del cuadro nacional que se dio conocer el uniforme oficial de local.

Las imágenes que circulan muestran una indumentaria inspirada en el uniforme usado durante la Copa del Mundo de Francia 1998, una de las más recordadas por los fanáticos. Sin embargo, no todos han recibido con agrado este regreso al pasado. Algunos usuarios aplauden el toque nostálgico, mientras que otros critican los detalles del diseño, señalando que “no representa la modernidad que debería mostrar México en su Mundial”.

La Selección Mexicana recupera los colores tradicionales en su uniforme, dejando atrás el negro de las últimas ediciones.

La nueva playera mantiene el tradicional color verde como protagonista, acompañado por el símbolo del Ollin —figura inspirada en la cultura mexica— al frente. El cuello presenta detalles en rojo y blanco, y las tres líneas de la marca que viste al combinado nacional se muestran en un tono blanco más ancho de lo habitual.

Detalles en rojo y blanco, short blanco y calcetas rojas conforman el diseño inspirado en la era de Francia 98.

El conjunto se completa con un short blanco decorado con líneas verdes y rojas, el escudo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en el costado derecho y el número del jugador en el izquierdo. Las calcetas serán rojas, con franjas verdes y blancas en la parte superior, lo que le da un aspecto tricolor muy marcado.

Detalles en rojo y blanco, short blanco y calcetas rojas conforman el diseño inspirado en la era de Francia 98.

Este uniforme supone un retorno a los orígenes, luego de varias ediciones mundialistas donde el negro fue el color predominante. En esta ocasión, la FMF decidió volver a las raíces, apostando por el verde, blanco y rojo que han acompañado históricamente al Tri.

A pesar de las opiniones encontradas, muchos fanáticos han destacado que el diseño evoca recuerdos de la época dorada de finales de los noventa. En redes sociales, algunos comentarios señalan que la camiseta “trae de vuelta la identidad que se había perdido”, mientras que otros piden “mayor innovación y menos nostalgia”.

nspirada en la playera de Francia 98, la Selección Mexicana lucirá un diseño que busca reconectar con su identidad y encender la pasión de los aficionados rumbo al Mundial 2026. (Ilustración: Jesús Aviles)

El periodista David Faitelson informó que la Selección Nacional estrenará esta indumentaria el próximo martes 18 de noviembre de 2025, durante el partido amistoso frente a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas. Será el primer vistazo oficial al uniforme que acompañará a México en su camino al Mundial que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Con esta filtración, la expectativa entre los seguidores ha crecido aún más. Falta por ver si la presentación oficial logrará reconciliar a todos los sectores de la afición o si el debate sobre la nueva piel del Tricolor continuará hasta que ruede el balón en 2026.

