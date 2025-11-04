Penta Zero Miedo y Rey Fénix encienden rumores de su regreso a AAA

Penta y Rey Fénix podrían volver a México para una reunión histórica en Guerra de Titanes 2025.

El mundo de la lucha libre volvió a vibrar luego de que los reconocidos gladiadores Penta “El Zero Miedo” y Rey Fénix publicaran simultáneamente una misteriosa imagen con el número “521” y unas coordenadas que apuntan directamente a la Arena Guadalajara, sede del evento Guerra de Titanes 2025. La enigmática publicación desató una ola de especulaciones sobre un posible reencuentro de los Lucha Brothers, una de las duplas más queridas por los fanáticos de la Lucha Libre AAA Worldwide.

La imagen, compartida al mismo tiempo en las redes oficiales de ambos luchadores, causó revuelo entre los seguidores y medios especializados. Muchos interpretaron el número 521 como un guiño al tiempo transcurrido —exactamente 521 días— desde su última lucha en pareja, ocurrida el 17 de julio de 2024 durante AEW Rampage. Desde entonces, los hermanos han seguido caminos separados, enfocándose en proyectos individuales tanto en México como en el extranjero.

El silencio de ambos respecto al verdadero significado de la publicación no hizo más que avivar los rumores de un reencuentro histórico en AAA. En cuestión de horas, los hashtags #LuchaBrothers y #GuerraDeTitanes se convirtieron en tendencia, con miles de mensajes de emoción, teorías y nostalgia. Algunos fanáticos incluso especulan que podrían enfrentarse entre sí antes de reconciliarse para un combate especial, una narrativa clásica dentro de la lucha libre mexicana.

Del adiós en AEW al salto a WWE

Tras su salida de All Elite Wrestling (AEW) a inicios de 2025, la carrera de ambos tomó rumbos distintos. Rey Fénix sufrió una lesión en la pierna que lo mantuvo alejado de los cuadriláteros por varios meses, mientras que Penta El Zero Miedo continuó participando en circuitos independientes hasta finalizar su contrato. Pocos meses después, ambos debutaron por separado en WWE, uno en RAW y el otro en SmackDown, despertando gran expectativa entre el público latino. Sin embargo, nunca se confirmó una reunión en pareja dentro de la empresa estadounidense.

Su legado como Lucha Brothers, considerado uno de los equipos más espectaculares de los últimos años, sigue siendo motivo de orgullo entre los fanáticos, quienes anhelan verlos nuevamente compartir el cuadrilátero en México.

Expectativa por Guerra de Titanes 2025

El evento Guerra de Titanes, uno de los más importantes de la AAA, se realizará en diciembre en la Arena Guadalajara, y podría marcar el regreso oficial de la icónica dupla. Si los rumores se confirman, sería una de las sorpresas más esperadas del año y un punto de conexión entre el talento mexicano y las grandes compañías internacionales.

AAA no ha emitido ningún comunicado al respecto, pero la publicación conjunta de Penta y Fénix parece un anticipo claro de que algo grande está por suceder. Con los reflectores puestos sobre ellos, los hermanos Rodríguez podrían volver a escribir un capítulo dorado en la historia de la lucha libre mexicana.