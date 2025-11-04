Cuartos de Final de la Liga MX Femenil 2025: fechas, horarios y dónde ver los duelos decisivos

Tigres, América, Chivas y Rayadas buscarán avanzar a las Semifinales del campeonato (EFE/ Miguel Sierra)

La Liga MX Femenil confirmó este lunes el calendario para los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, etapa en la que los ocho mejores equipos del campeonato buscarán avanzar en su camino hacia el título.

Los duelos de Ida y Vuelta se disputarán entre el 5 y el 9 de noviembre, en una fase que promete intensidad y equilibrio entre los clubes mejor posicionados de la competencia.

De acuerdo con la información difundida por la Liga MX Femenil, las series estarán definidas bajo el formato habitual; en caso de empate global, el pase a semifinales será para el equipo que haya terminado en mejor lugar dentro de la tabla general.

Fechas y horarios de los Cuartos de Final

La Liga MX Femenil definió el calendario oficial de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025. (Instagram / @americafemenil)

La ronda de Ida comenzará el miércoles 5 de noviembre con el partido entre Pachuca Femenil y Cruz Azul, programado a las 18:00 horas. Ese mismo día, Tigres Femenil visitará a FC Juárez en punto de las 17:30 horas.

El jueves 6 de noviembre, Rayadas recibirán al América Femenil a las 19:15 horas, mientras que Toluca enfrentará a Chivas a las 21:00 horas, cerrando así los primeros compromisos.

Los encuentros de Vuelta se jugarán entre el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre:

Pachuca vs. Cruz Azul , sábado 8 a las 21:00 horas .

Tigres vs. Juárez , domingo 9 a las 17:00 horas .

América vs. Rayadas , domingo 9 a las 19:15 horas .

Toluca vs. Chivas, domingo 9 a las 21:15 horas.

Las transmisiones estarán disponibles por TUDN, Canal 9, ViX, Claro Sports y YouTube, dependiendo del equipo local. La liga también compartirá momentos clave y estadísticas en sus redes oficiales.

Próximas fases del torneo

(X/ @ChivasFemenil)

Según la Federación Mexicana de Futbol (FMF), las Semifinales del certamen se jugarán del 13 al 17 de noviembre, mientras que la Gran Final está prevista entre el 22 y el 25 de noviembre, con sede aún por confirmarse.

Con los horarios definidos, la Liga MX Femenil se prepara para una liguilla que pondrá a prueba el nivel mostrado por los equipos más consistentes del Apertura 2025.