Toronto Blue Jays vs Los Ángeles Dodgers: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el Juego 7 de la Serie Mundial 2025

Conoce todo lo que necesitas saber sobre horarios, transmisión y expectativas del último juego entre Dodgers y Blue Jays

El mexicano Alejandro Kirk de los Blue Jays Y Shohei Ohtani de los Dodgers listos en el Rogers Centre para el Juego 7 de la Serie Mundial 2025, buscando llevar a sus equipos al título del Clásico de Otoño. (Ilustración: Zurisaddai González)

Este sábado 1 de noviembre, la Serie Mundial 2025 de la Major League Baseball (MLB) llegará a su momento cúspide con el séptimo juego entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays. Tras un empate en la serie, ambos equipos definirán al campeón en el Rogers Centre Skydome de Toronto, Canadá, a partir de las 18:00 horas, tiempo del Centro de México.

El partido promete emociones desde el primer inning, ya que Los Angeles Dodgers lograron forzar el juego definitivo con un rally de tres carreras en el tercer inning del sexto juego, apoyados por una destacada actuación de Yoshinobu Yamamoto en el montículo y una jugada heroica de Kike Hernández. Con la dirección de Dave Roberts, los angelinos buscarán conquistar su primer bicampeonato en más de 20 años.

El japonés Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers de Los Ángeles, da una indicación durante el sexto juego de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, el viernes 31 de octubre de 2025 (AP Foto/Brynn Anderson)

Para los aficionados mexicanos que deseen seguir este encuentro decisivo, la transmisión en vivo estará disponible por ESPN, Fox Sports, Disney + e Imagen TV, garantizando que nadie se pierda ningún detalle de esta emocionante definición del Clásico de Otoño.

Oct 31, 2025; Toronto, Ontario, CAN; Los Angeles Dodgers pitcher Tyler Glasnow (31) reacts with catcher Will Smith (16) after the ninth inning for game six of the 2025 MLB World Series at Rogers Centre. Mandatory Credit: Nick Turchiaro-Imagn Images

El séptimo juego de la Serie Mundial marcará la 41.ª ocasión en la historia de las Grandes Ligas que el título se define en un partido final. Los Dodgers sueñan con ser el primer equipo en ganar campeonatos consecutivos desde los Yankees del año 2000, mientras que los Blue Jays buscan su primer título desde 1993, poniendo en juego una rivalidad que mantiene a los aficionados al borde de sus asientos.

Oct 31, 2025; Toronto, Ontario, CAN; Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) hits. Double against the Toronto Blue Jays in the eighth inning for game six of the 2025 MLB World Series at Rogers Centre. Mandatory Credit: Nick Turchiaro-Imagn Images

Max Scherzer, veterano lanzador de los Blue Jays y tres veces ganador del premio Cy Young, será el encargado de abrir el juego por la novena canadiense. Su experiencia en partidos decisivos puede ser determinante para controlar la alineación de los Dodgers, conocida por su poder ofensivo.

Oct 27, 2025; Los Angeles, California, USA; Toronto Blue Jays pitcher Max Scherzer (31) reacts in the dugout after being relieved in the fifth inning against the Los Angeles Dodgers during game three of the 2025 MLB World Series at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Por su parte, aunque el equipo angelino aún no ha confirmado oficialmente a su abridor, Shohei Ohtani se perfila como la opción más probable, después de que Tyler Glasnow quedara descartado tras lanzar en el Juego 6. Ohtani llega recuperado y con gran velocidad, listo para asumir el reto de la final.

Oct 31, 2025; Toronto, Ontario, CAN; Los Angeles Dodgers two-way player Shohei Ohtani (17) celebrates after hitting a double against the Toronto Blue Jays in the eighth inning during game six of the 2025 MLB World Series at Rogers Centre. Mandatory Credit: John E. Sokolowski-Imagn Images

El duelo de este sábado no solo será una prueba de talento y estrategia, sino también de resistencia y nervios, ya que ambos equipos pondrán todo en juego para levantar el trofeo que los consagre como campeones de la MLB 2025. Los aficionados mexicanos podrán vivir cada lanzamiento, cada carrera y cada jugada clave desde la comodidad de su hogar, gracias a las distintas plataformas de transmisión que cubrirán el evento en vivo.

Con todos los reflectores puestos en Toronto, el Juego 7 de la Serie Mundial 2025 promete ser recordado como uno de los encuentros más emocionantes de la temporada, consolidando la historia de dos franquicias icónicas en un enfrentamiento decisivo que definirá al rey del béisbol de este año.

