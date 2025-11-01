Toronto Blue Jays vs Los Ángeles Dodgers: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el Juego 7 de la Serie Mundial 2025

Este sábado 1 de noviembre, la Serie Mundial 2025 de la Major League Baseball (MLB) llegará a su momento cúspide con el séptimo juego entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays. Tras un empate en la serie, ambos equipos definirán al campeón en el Rogers Centre Skydome de Toronto, Canadá, a partir de las 18:00 horas, tiempo del Centro de México.
El partido promete emociones desde el primer inning, ya que Los Angeles Dodgers lograron forzar el juego definitivo con un rally de tres carreras en el tercer inning del sexto juego, apoyados por una destacada actuación de Yoshinobu Yamamoto en el montículo y una jugada heroica de Kike Hernández. Con la dirección de Dave Roberts, los angelinos buscarán conquistar su primer bicampeonato en más de 20 años.
Para los aficionados mexicanos que deseen seguir este encuentro decisivo, la transmisión en vivo estará disponible por ESPN, Fox Sports, Disney + e Imagen TV, garantizando que nadie se pierda ningún detalle de esta emocionante definición del Clásico de Otoño.
El séptimo juego de la Serie Mundial marcará la 41.ª ocasión en la historia de las Grandes Ligas que el título se define en un partido final. Los Dodgers sueñan con ser el primer equipo en ganar campeonatos consecutivos desde los Yankees del año 2000, mientras que los Blue Jays buscan su primer título desde 1993, poniendo en juego una rivalidad que mantiene a los aficionados al borde de sus asientos.
Max Scherzer, veterano lanzador de los Blue Jays y tres veces ganador del premio Cy Young, será el encargado de abrir el juego por la novena canadiense. Su experiencia en partidos decisivos puede ser determinante para controlar la alineación de los Dodgers, conocida por su poder ofensivo.
Por su parte, aunque el equipo angelino aún no ha confirmado oficialmente a su abridor, Shohei Ohtani se perfila como la opción más probable, después de que Tyler Glasnow quedara descartado tras lanzar en el Juego 6. Ohtani llega recuperado y con gran velocidad, listo para asumir el reto de la final.
El duelo de este sábado no solo será una prueba de talento y estrategia, sino también de resistencia y nervios, ya que ambos equipos pondrán todo en juego para levantar el trofeo que los consagre como campeones de la MLB 2025. Los aficionados mexicanos podrán vivir cada lanzamiento, cada carrera y cada jugada clave desde la comodidad de su hogar, gracias a las distintas plataformas de transmisión que cubrirán el evento en vivo.
Con todos los reflectores puestos en Toronto, el Juego 7 de la Serie Mundial 2025 promete ser recordado como uno de los encuentros más emocionantes de la temporada, consolidando la historia de dos franquicias icónicas en un enfrentamiento decisivo que definirá al rey del béisbol de este año.