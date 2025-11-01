México Deportes

Puebla y Cruz Azul rinden homenaje a Manuel Lapuente con emotiva boina en el Estadio Cuauhtémoc

El equipo poblano y Cruz Azul realizaron un emotivo reconocimiento al fallecido estratega mexicano previo a su duelo del Apertura 2025

Jugadores y cuerpo arbitral rindieron tributo al entrenador con la icónica boina y un mensaje de agradecimiento en la cancha.(X / @ClubPueblaMX)

Este viernes 31 de octubre, Puebla enfrentó a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc en un duelo correspondiente al Torneo de Apertura 2025, pero no pudo conseguir la victoria, cayendo 0-3. Más allá del resultado, el partido estuvo marcado por un emotivo homenaje al fallecido Manuel Lapuente, estratega mexicano que dejó una huella imborrable en la Liga MX y falleció el pasado 25 de octubre a los 81 años.

Previo al inicio del encuentro, los jugadores de Puebla y Cruz Azul ingresaron a la cancha con una boina, distintivo que Manuel Lapuente solía portar durante su carrera como entrenador. Este gesto simbólico buscó honrar la memoria del técnico y su legado en el fútbol mexicano, mostrando respeto por quien logró marcar época con equipos como Puebla, Necaxa y América.

Al momento de realizar la fotografía oficial del encuentro, ambos equipos y el cuerpo arbitral posaron con un mantel blanco en el que se plasmaba la figura de Lapuente y la leyenda: “Gracias eternas, Manolo”. Este acto se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada, reconociendo los múltiples logros del estratega.

(X/@LigaBBVAMX)

Manuel Lapuente tuvo una carrera destacada en la Liga MX. Con Puebla consiguió el bicampeonato en las temporadas 1982-83 y 1989-90, además de la Copa MX y el título de Campeón de Campeones en la temporada 1989-90. Su éxito no se limitó a un solo club; con Necaxa también alzó la Liga en las campañas 1994-95 y 1995-06, así como la Copa y el Campeón de Campeones en 1994-95. Su último título lo obtuvo con América en el torneo de Verano 2002, al vencer al Necaxa en la final.

(Foto: Cuartoscuro)

El homenaje del viernes 31 no solo destacó por las boinas y la fotografía conmemorativa, sino también por el reconocimiento del público presente, que aplaudió y ovacionó al recordar la trayectoria de Lapuente. Para muchos aficionados, su legado va más allá de los títulos, pues representa el amor por el fútbol y la pasión por los equipos que dirigió.

A pesar de la derrota, Puebla intentó mantener una actitud respetuosa y digna en memoria del estratega. Los jugadores se mostraron comprometidos con el homenaje, y aunque el marcador no favoreció a los locales, el gesto colectivo frente al mantel blanco demostró la unidad y el respeto dentro del deporte mexicano.

Puebla cayó 0-3, pero el partido estuvo marcado por un reconocimiento a la trayectoria del técnico fallecido el 25 de octubre. (X / @ClubPueblaMX)

Con este homenaje, el Estadio Cuauhtémoc se convirtió en un espacio de memoria y gratitud hacia Manuel Lapuente, recordando su influencia y los triunfos que marcaron la historia de la Liga MX. Las boinas, la fotografía y los aplausos simbolizaron la admiración por un entrenador que, hasta su último día, será recordado por su aporte al fútbol mexicano.

