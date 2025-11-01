Puebla y Cruz Azul rinden homenaje a Manuel Lapuente con emotiva boina en el Estadio Cuauhtémoc

Este viernes 31 de octubre, Puebla enfrentó a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc en un duelo correspondiente al Torneo de Apertura 2025, pero no pudo conseguir la victoria, cayendo 0-3. Más allá del resultado, el partido estuvo marcado por un emotivo homenaje al fallecido Manuel Lapuente, estratega mexicano que dejó una huella imborrable en la Liga MX y falleció el pasado 25 de octubre a los 81 años.
Previo al inicio del encuentro, los jugadores de Puebla y Cruz Azul ingresaron a la cancha con una boina, distintivo que Manuel Lapuente solía portar durante su carrera como entrenador. Este gesto simbólico buscó honrar la memoria del técnico y su legado en el fútbol mexicano, mostrando respeto por quien logró marcar época con equipos como Puebla, Necaxa y América.
Al momento de realizar la fotografía oficial del encuentro, ambos equipos y el cuerpo arbitral posaron con un mantel blanco en el que se plasmaba la figura de Lapuente y la leyenda: “Gracias eternas, Manolo”. Este acto se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada, reconociendo los múltiples logros del estratega.
Manuel Lapuente tuvo una carrera destacada en la Liga MX. Con Puebla consiguió el bicampeonato en las temporadas 1982-83 y 1989-90, además de la Copa MX y el título de Campeón de Campeones en la temporada 1989-90. Su éxito no se limitó a un solo club; con Necaxa también alzó la Liga en las campañas 1994-95 y 1995-06, así como la Copa y el Campeón de Campeones en 1994-95. Su último título lo obtuvo con América en el torneo de Verano 2002, al vencer al Necaxa en la final.
El homenaje del viernes 31 no solo destacó por las boinas y la fotografía conmemorativa, sino también por el reconocimiento del público presente, que aplaudió y ovacionó al recordar la trayectoria de Lapuente. Para muchos aficionados, su legado va más allá de los títulos, pues representa el amor por el fútbol y la pasión por los equipos que dirigió.
A pesar de la derrota, Puebla intentó mantener una actitud respetuosa y digna en memoria del estratega. Los jugadores se mostraron comprometidos con el homenaje, y aunque el marcador no favoreció a los locales, el gesto colectivo frente al mantel blanco demostró la unidad y el respeto dentro del deporte mexicano.
Con este homenaje, el Estadio Cuauhtémoc se convirtió en un espacio de memoria y gratitud hacia Manuel Lapuente, recordando su influencia y los triunfos que marcaron la historia de la Liga MX. Las boinas, la fotografía y los aplausos simbolizaron la admiración por un entrenador que, hasta su último día, será recordado por su aporte al fútbol mexicano.