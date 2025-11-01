México Deportes

Creatividad y espíritu festivo: Así celebró Chivas el Halloween con disfraces inolvidables

Personajes como Blanca Nieves, Ryu y un gato con sombrero protagonizaron la jornada más divertida del plantel, entre guiños pop y humor colectivo

Armando 'La Hormiga' González rinde
Armando 'La Hormiga' González rinde homenaje a Ryu de Street Fighter en la fiesta de disfraces del Club Deportivo Guadalajara. Imagen cuenta de X @Chivas

Las redes sociales del Club Deportivo Guadalajara se llenaron de color y humor este 31 de octubre, luego de que el equipo compartiera en su cuenta oficial de X una serie de fotografías donde varios jugadores aparecieron caracterizados con disfraces temáticos.

La publicación generó miles de reacciones entre los aficionados, quienes destacaron el ingenio de los atuendos y bromearon especialmente sobre el disfraz de Blanca Nieves, protagonizado por Roberto “Piojo” Alvarado.

El mediocampista ofensivo se robó las miradas al aparecer con vestido amarillo, corset azul y una calabaza naranja en mano, acompañado por dos personas caracterizadas como enanitos. Su interpretación del personaje clásico fue celebrada por la afición, que lo calificó como el más divertido del grupo.

Otro de los disfraces que causó sensación fue el de Cade Cowell, quien eligió transformarse en el Gato Ensombrerado, con sombrero rayado, moño rojo y un contenedor azul como accesorio.

Roberto 'Piojo' Alvarado sorprende a
Roberto 'Piojo' Alvarado sorprende a la afición de Guadalajara con su disfraz de Blanca Nieves. Imagen cuenta de X @Chivas

Daniel Aguirre optó por el clásico traje de Mario Bros, con gorra roja, overol azul y bigote incluido, mientras que Teun Sebastián Wilke Braams sorprendió con una interpretación del hijo de Goofy, Max Goof, luciendo gorro negro, guantes blancos y gafas oscuras.

Por su parte, Armando “La Hormiga” González se presentó con un uniforme blanco de artes marciales, cinturón negro y guantes rojos, en clara referencia al personaje Ryu, ícono de los videojuegos de combate.

Cada uno de los disfraces fue recibido con entusiasmo por los seguidores del Rebaño, quienes destacaron el buen ánimo del grupo y su cercanía con la afición.

Buen ánimo en Chivas tras ganar el Clásico Tapatío y asegurar fase final

Cade Cowell, Daniel Aguirre y
Cade Cowell, Daniel Aguirre y Teun Wilke destacan con creativos atuendos de personajes icónicos en la celebración de Chivas. Imagen cuenta de X @Chivas

La celebración de Halloween llega en un momento positivo para Chivas, que recientemente venció a Atlas en el Clásico Tapatío, resultado que elevó el ánimo del plantel y consolidó su presencia en la fase final del torneo Apertura 2025.

Aunque el equipo ya tiene asegurado su lugar en la siguiente etapa, aún no se define si accederá directamente a la liguilla o deberá disputar el play-in, dependiendo de los resultados de la última jornada.

El próximo compromiso del Guadalajara será en la Jornada 16, cuando enfrente a los Tuzos del Pachuca en calidad de visitante. El encuentro está programado para el domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas, en el Estadio Hidalgo, y representa una oportunidad clave para cerrar el torneo regular con buen ritmo y asegurar una mejor posición en la tabla.

Con el impulso de la victoria en el Clásico Tapatío, el ambiente festivo y la cohesión mostrada en la dinámica de disfraces, Chivas se perfila como uno de los equipos más sólidos y carismáticos rumbo a la fase decisiva del campeonato. La conexión entre jugadores y afición, reflejada en gestos como esta celebración, refuerza el espíritu competitivo y el compromiso del grupo.

