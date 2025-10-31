México Deportes

Esto cuesta el lujoso auto del hijo de Cristiano Ronaldo en pesos mexicanos

El joven compartió su lujoso deportivo en redes sociales, generando reacciones y comentarios sobre su lujosa adquisición

A sus apenas 15 años, Cristiano Ronaldo Jr. ha causado revuelo en redes sociales al presumir su primer automóvil: un Lamborghini Urus SUV blanco, considerado un vehículo superdeportivo y uno de los más lujosos del mercado actual. Con esta adquisición, el primogénito del astro portugués demuestra que, al igual que su padre, está rodeado de un estilo de vida de alto nivel desde temprana edad.

El vehículo, clasificado como un “vehículo utilitario superdeportivo”, cuenta con un motor biturbo V8 de 4 litros con turbocompresor, que le permite combinar potencia y lujo en un mismo paquete. Su precio de mercado oscila entre 241,843 y 273,880 dólares, equivalentes a aproximadamente 4 millones 485 mil 437 y 5 millones 79 mil 624 pesos mexicanos, una cifra que evidencia el carácter exclusivo de esta adquisición.

Cristiano Jr. compartió la novedad a través de sus redes sociales, apareciendo apoyado en la parte delantera del Lamborghini Urus, un gesto que rápidamente generó reacciones y comentarios de admiración por parte de sus seguidores. La publicación se suma a la tendencia de jóvenes futbolistas que, además de destacar en el deporte, muestran su estilo de vida de lujo en plataformas digitales.

A pesar de su corta edad, Cristiano Ronaldo Jr. sigue un camino prometedor en el futbol. Inició su formación en las categorías inferiores de la Juventus, luego pasó por el Manchester United, y actualmente forma parte de la Sub-15 del Al-Nassr. Su talento también le ha permitido ser convocado por la selección Sub-15 de Portugal, lo que demuestra que sigue los pasos de su padre y busca forjar una carrera profesional.

No es sorpresa que el joven tenga acceso a este tipo de vehículos, considerando que Cristiano Ronaldo, futbolista mejor pagado del mundo gracias a su contrato con Al-Nassr, posee una colección impresionante de autos de lujo. Entre los ejemplares más destacados del astro portugués se encuentran un Bugatti Centodieci, un Ferrari Daytona SP3, un Rolls-Royce Cullinan, un Rolls-Royce Phantom y otros modelos exclusivos, que consolidan su estilo de vida millonario y lo acercan a su hijo en términos de experiencias y gustos.

En redes sociales, los seguidores no tardaron en reaccionar, compartiendo imágenes, comentarios y memes que subrayan la impresionante cifra de su primer automóvil y el paralelismo con la vida de su padre. Con 15 años, Cristiano Ronaldo Jr. ya combina talento deportivo con un estilo de vida digno de estrellas internacionales, dejando claro que el legado de su padre podría continuar tanto dentro como fuera del futbol.

