América analiza el fichaje de un exjugador del Sao Paulo que hoy milita en Toluca

América analiza reforzar su plantilla con Helinho, una de las figuras brasileñas de la Liga MX. (Joseph Maiorana-Imagn Images)

El Club América ya planea movimientos de cara al mercado de invierno. Aunque la fase final del torneo aún no concluye, en Coapa se evalúan posibles salidas y refuerzos tras un rendimiento colectivo que no ha estado al nivel esperado bajo la dirección de André Jardine.

Pese a mantenerse como uno de los equipos más competitivos, el funcionamiento ha generado cuestionamientos internos sobre algunos jugadores.

El cuerpo técnico encabezado por Jardine busca renovar ciertas áreas de la plantilla, especialmente aquellas donde el desempeño individual no ha sido constante.

Entre los nombres que comienzan a sonar destaca el de un futbolista conocido por el propio estratega brasileño, quien ya habría expresado su interés por sumarlo al proyecto.

De acuerdo con Récord, el conjunto azulcrema sigue de cerca a Helinho, extremo de 24 años que actualmente milita en el Toluca. El jugador podría convertirse en una de las principales apuestas del conjunto azulcrema durante el próximo periodo de transferencias.

Jardine busca reencontrarse con un viejo conocido

El extremo brasileño Helinho podría reencontrarse con André Jardine, quien lo dirigió en el Sao Paulo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según la información del diario deportivo, Jardine conoce bien a Helinho, a quien dirigió durante su etapa en el Sao Paulo. El técnico habría sugerido su fichaje desde hace tiempo, cuando el futbolista todavía pertenecía al Red Bull Bragantino.

El delantero brasileño llegó al Toluca como uno de los refuerzos más costosos en la historia reciente de la Liga MX, tras una transferencia valuada en 15 millones de dólares. No obstante, su desempeño no ha alcanzado las expectativas, y durante la gestión de Antonio Mohamed ha tenido un papel secundario en el equipo.

Toluca estaría dispuesto a negociar

Helinho no ha logrado consolidarse en Toluca bajo la dirección de Antonio Mohamed. (Joseph Maiorana-Imagn Images)

Aunque aún no existen negociaciones formales entre América y Toluca, la posibilidad de una transferencia no se descarta. El club mexiquense busca desprenderse del jugador y recuperar parte de la inversión realizada en su momento.

Mientras tanto, en Coapa confían en que Jardine pueda reactivar el rendimiento del extremo brasileño, en caso de concretarse su llegada. La directiva analizará las condiciones del mercado invernal antes de definir si el brasileño se convierte en nuevo refuerzo de las Águilas.