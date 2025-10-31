México Deportes

América analiza el fichaje de un exjugador del Sao Paulo que hoy milita en Toluca

La directiva azulcrema analiza ajustes en su plantilla tras un rendimiento irregular en el torneo bajo la dirección de Jardine

Guardar
América analiza reforzar su plantilla
América analiza reforzar su plantilla con Helinho, una de las figuras brasileñas de la Liga MX. (Joseph Maiorana-Imagn Images)

El Club América ya planea movimientos de cara al mercado de invierno. Aunque la fase final del torneo aún no concluye, en Coapa se evalúan posibles salidas y refuerzos tras un rendimiento colectivo que no ha estado al nivel esperado bajo la dirección de André Jardine.

Pese a mantenerse como uno de los equipos más competitivos, el funcionamiento ha generado cuestionamientos internos sobre algunos jugadores.

El cuerpo técnico encabezado por Jardine busca renovar ciertas áreas de la plantilla, especialmente aquellas donde el desempeño individual no ha sido constante.

Entre los nombres que comienzan a sonar destaca el de un futbolista conocido por el propio estratega brasileño, quien ya habría expresado su interés por sumarlo al proyecto.

De acuerdo con Récord, el conjunto azulcrema sigue de cerca a Helinho, extremo de 24 años que actualmente milita en el Toluca. El jugador podría convertirse en una de las principales apuestas del conjunto azulcrema durante el próximo periodo de transferencias.

Jardine busca reencontrarse con un viejo conocido

El extremo brasileño Helinho podría
El extremo brasileño Helinho podría reencontrarse con André Jardine, quien lo dirigió en el Sao Paulo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según la información del diario deportivo, Jardine conoce bien a Helinho, a quien dirigió durante su etapa en el Sao Paulo. El técnico habría sugerido su fichaje desde hace tiempo, cuando el futbolista todavía pertenecía al Red Bull Bragantino.

El delantero brasileño llegó al Toluca como uno de los refuerzos más costosos en la historia reciente de la Liga MX, tras una transferencia valuada en 15 millones de dólares. No obstante, su desempeño no ha alcanzado las expectativas, y durante la gestión de Antonio Mohamed ha tenido un papel secundario en el equipo.

Toluca estaría dispuesto a negociar

Helinho no ha logrado consolidarse
Helinho no ha logrado consolidarse en Toluca bajo la dirección de Antonio Mohamed. (Joseph Maiorana-Imagn Images)

Aunque aún no existen negociaciones formales entre América y Toluca, la posibilidad de una transferencia no se descarta. El club mexiquense busca desprenderse del jugador y recuperar parte de la inversión realizada en su momento.

Mientras tanto, en Coapa confían en que Jardine pueda reactivar el rendimiento del extremo brasileño, en caso de concretarse su llegada. La directiva analizará las condiciones del mercado invernal antes de definir si el brasileño se convierte en nuevo refuerzo de las Águilas.

Temas Relacionados

Club AméricaHelinhoAndré JardineFC TolucaLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Esto cuesta el lujoso auto del hijo de Cristiano Ronaldo en pesos mexicanos

El joven compartió su lujoso deportivo en redes sociales, generando reacciones y comentarios sobre su lujosa adquisición

Esto cuesta el lujoso auto

Reportan que Aaron Ramsey abandonó Pumas tras la desaparición de su perra Halo

La salida del jugador se produjo tras un doloroso incidente emocional relacionado con su mascota

Reportan que Aaron Ramsey abandonó

Blue Demon Jr: así se encuentra el legendario luchador hoy 31 de octubre tras su accidente automovilístico

La familia del gladiador mexicano solicitó comprensión y paciencia mientras se monitora su evolución médica

Blue Demon Jr: así se

Keylor Navas reconoce la importancia de Lionel Messi en el futbol y revela si le recomendaría jugar en la Liga MX

El portero de Pumas destacó su experiencia enfrentando y compartiendo vestidor con el astro argentino

Keylor Navas reconoce la importancia

Jorge Sánchez habla sobre las críticas en Cruz Azul tras su renovación: “Lo importante es hacer las cosas bien para levantar títulos”

El defensa mexicano señaló que la exigencia del entorno lo hace más fuerte y refuerza su mentalidad de competir al máximo nivel

Jorge Sánchez habla sobre las
MÁS NOTICIAS

NARCO

De fugar reos a ser

De fugar reos a ser cómplice de La Barredora y el CJNG: así operaba “El Carnal” en la Policía Estatal de Tabasco

Rescatan con vida a mujer secuestrada en Tlaltizapán, Morelos; operativo dio con cinco sospechosos del crimen

Tres detenidos por ataque contra edil de Cuitzeo: serían parte de “Los Chiquitos” y del CJNG en Michoacán

Un adeudo y la venta de drogas: la hipótesis del asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

Emprende Coin, el grupo prestamista presuntamente vinculado con los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

Carmen Treviño comparte fotos inéditas

Carmen Treviño comparte fotos inéditas de Emiliano Aguilar por su cumpleaños 33; Pepe Aguilar brilla por su ausencia

Productora de La Casa de los Famosos reacciona a comparaciones con La Granja VIP: “Por algo tuvimos millones de audiencia”

Lo que no sabías del vestuario de Ángela Aguilar en su icónica versión de ‘La Llorona’

¿Qué le pidió? Galilea Montijo hace una petición muy especial a Shakira tras su encuentro en Televisa | Video

“Joan Sebastian no te amó, yo sí”: Hombre se le declara a Maribel Guardia en una trajinera de Xochimilco

DEPORTES

Esto cuesta el lujoso auto

Esto cuesta el lujoso auto del hijo de Cristiano Ronaldo en pesos mexicanos

Reportan que Aaron Ramsey abandonó Pumas tras la desaparición de su perra Halo

Chucky Lozano figura entre los cinco jugadores mejor pagados de la MLS

Blue Demon Jr: así se encuentra el legendario luchador hoy 31 de octubre tras su accidente automovilístico

Keylor Navas reconoce la importancia de Lionel Messi en el futbol y revela si le recomendaría jugar en la Liga MX