Yareli Acevedo conquista el oro mundial en ciclismo de pista y dedica su triunfo a México: “Era todo o nada”

Con una estrategia arriesgada y el corazón por delante, Yareli Acevedo conquistó el oro mundial en Santiago. (CONADE)

La ciclista mexicana Yareli Acevedo Mendoza visitó este jueves las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) tras consagrarse campeona mundial en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025.

Durante su encuentro, la deportista compartió la emoción de su logro y agradeció el respaldo recibido a lo largo de su carrera.

“Estoy muy feliz, con muchos sentimientos encontrados y muy contenta de estar ya de vuelta en casa. Esta medalla es el resultado de todo el trabajo, el esfuerzo y de todas las lágrimas que han pasado estos años, es el fruto de todo ese camino”, expresó Acevedo.

La atleta capitalina, quien realizó su preparación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) bajo la guía del entrenador Edmundo Alpízar, destacó la importancia del trabajo en equipo en su proceso deportivo.

“Estoy agradecida con toda la gente que está detrás de mí y que hemos trabajado a la par”, comentó.

Un logro histórico para el ciclismo mexicano

Yareli Acevedo muestra su medalla de oro tras consagrarse campeona mundial. (CONADE)

Con su victoria en Santiago, Acevedo se convirtió en la segunda mexicana en alcanzar un título mundial de ciclismo de pista, luego de la hazaña conseguida en 2001 por Nancy Llarely Contreras en Amberes, Bélgica.

“Yo me llamo Yareli en honor a una campeona mundial. Hoy hay dos campeonas mundiales en ciclismo con el mismo nombre, es un sentimiento que aún no proceso, no me cae el 20 y no soy capaz de decir lo que pasó”, compartió la deportista, estudiante de la UNAM.

El triunfo tuvo lugar en el velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, donde Acevedo ya había logrado el oro en ómnium femenil durante los Juegos Panamericanos 2023. La atleta recordó que su triunfo mundial fue el resultado de una decisión arriesgada tomada durante la competencia.

“Sabía que era todo o nada, si me fallaba la estrategia iba a ser quinto lugar, pero si salía me iba a convertir en campeona del mundo y era a tope, ya no traía nada de fuerzas, ese día pedaleé con todo México atrás de mí, con el corazón y con muchas ganas de salir adelante y se logró. Ha sido un año épico para mí”, declaró.

Reconocimiento en la CONADE

Acevedo, guiada por el entrenador Edmundo Alpízar, se convirtió en la segunda mexicana en ganar un título mundial de ciclismo de pista. (CONADE)

Durante su visita, la pedalista fue recibida por Luis Rivera, subdirector de Calidad para el Deporte, y Carolina Acosta, directora de Alto Rendimiento de la CONADE. Entre aplausos, la campeona mundial destacó el papel que la institución ha tenido en su desarrollo deportivo.

“Es mi segunda casa y siempre soy bien recibida, gracias siempre por todo el apoyo”, dijo la ciclista al concluir su encuentro.