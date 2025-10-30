CMLL celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México y la Arena Coliseo

Los eventos están concebidos como un homenaje: a las leyendas de la lucha libre mexicana, a los luchadores caídos, al legado y al folclore del Día de Muertos.(Ilustración: Jesús Aviles)

La celebración del Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes de México, se lleva a cabo cada 1 y 2 de noviembre, con altares, flores de cempasúchil, calaveras y papel picado en honor a quienes ya no se encuentran en este plano.

En el marco de esta festividad, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) fusiona cultura y deporte espectáculo, ofreciendo funciones especiales en la Arena México y la Arena Coliseo, que se han convertido en eventos imperdibles para los aficionados desde 2014.

*El viernes 31 de octubre de 2025 en la Arena México se disputará la final del campeonato “Rey del Inframundo”, en la que el vigente monarca El Difunto defenderá su título ante tres retadores surgidos de las eliminatorias en Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México.

Este año, las funciones combinan tradición y adrenalina, con arenas decoradas con catrinas, calaveras, luces y una ofrenda que rinde homenaje a los grandes luchadores del pasado. Tras haberse realizado funciones en Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México, el CMLL llevará su cartelera completa a sus recintos principales durante el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Cartelera oficial de la función del 31 de octubre en la Arena México.

Cartelera viernes 31 de octubre – Arena México

Lucha Estelar: Místico, Máscara Dorada y Neón vs Hechicero, Volador Jr. y Bárbaro Cavernario

Lucha semifinal en cuadrangular por el Campeonato Rey del Inframundo: El Difunto vs Villano III Jr. vs Guerrero Maya Jr. vs Adrenalina

Xelhua, Esfinge y Titán vs Averno, Euforia y Mephisto

Match Relámpago de Amazonas: India Sioux (Ganadora Campeonato Universal 2025) vs Persephone (Ganadora Grand Prix 2025)

Segunda lucha: Capitán Suicida, Magia Blanca e Hijo del Pantera vs El Cobarde, Okumura y Espanto Jr

Lucha Inicial: Rey Cometa y Espíritu Negro vs Troglodita y Poseidón

El CMLL transforma sus arenas en templos de cultura mexicana, con ofrendas, catrinas y combates imperdibles.

Cartelera sábado 1 de noviembre – Arena Coliseo

Lucha Estelar: Místico y Atlantis Jr vs Hechicero y Último Guerrero

Lucha semifinal: Atlantis y Blue Panther vs Ángel de Oro y Niebla Roja

Tercera lucha de Amazonas: Lluvia, Jarochita y Tessa Blanchard vs Zeuxis, Metálica y Persephone

Segunda lucha: Calavera Jr. I, Infarto y Calavera Jr. II vs Stigma, Pegasso y Rayo Metálico

Lucha Inicial: Aéreo y Galaxy vs Minos I y Minos II

Tzompantli de Máscaras es una función especial realizada en el marco del Día de Muertos, en la que luchadores que habían perdido su máscara previamente vuelven a portarla por una noche en la Arena México.

Cartelera domingo 2 de noviembre – Arena México (Tzompantli de Máscaras)

Lucha estelar triangular: Volador Jr. vs Bárbaro Cavernario vs El Valiente

Lucha semifinal por el Campeonato Peso Abierto de MLW: Blue Panther (c) vs Averno

Tercera lucha: Ángel de Oro y Niebla Roja vs Último Guerrero y Rey Bucanero

Copa Tzompantli de Rudos: Euforia vs Stuka Jr. vs Akuma vs Virus

Segunda lucha de Amazonas: La Catalina y Princesa Sugehit vs Persephone y Reyna Isis

Lucha inicial: Kaligua, Último Dragoncito y Shockercito vs Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia y Mercurio

Los boletos para estas funciones del Día de Muertos del CMLL se encuentran disponibles a través de Ticketmaster o directamente en las taquillas de cada arena, asegurando la asistencia de aficionados de toda la república mexicana. Con esta combinación de tradición, espectáculo y lucha libre de alto nivel, el CMLL continúa consolidando estas funciones como uno de los eventos más esperados del año, donde cultura y deporte se fusionan para ofrecer experiencias únicas a los espectadores.