CMLL celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México y la Arena Coliseo

La celebración del Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes de México, se lleva a cabo cada 1 y 2 de noviembre, con altares, flores de cempasúchil, calaveras y papel picado en honor a quienes ya no se encuentran en este plano.
En el marco de esta festividad, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) fusiona cultura y deporte espectáculo, ofreciendo funciones especiales en la Arena México y la Arena Coliseo, que se han convertido en eventos imperdibles para los aficionados desde 2014.
Este año, las funciones combinan tradición y adrenalina, con arenas decoradas con catrinas, calaveras, luces y una ofrenda que rinde homenaje a los grandes luchadores del pasado. Tras haberse realizado funciones en Puebla, Guadalajara y la Ciudad de México, el CMLL llevará su cartelera completa a sus recintos principales durante el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.
Cartelera viernes 31 de octubre – Arena México
- Lucha Estelar: Místico, Máscara Dorada y Neón vs Hechicero, Volador Jr. y Bárbaro Cavernario
- Lucha semifinal en cuadrangular por el Campeonato Rey del Inframundo: El Difunto vs Villano III Jr. vs Guerrero Maya Jr. vs Adrenalina
- Xelhua, Esfinge y Titán vs Averno, Euforia y Mephisto
- Match Relámpago de Amazonas: India Sioux (Ganadora Campeonato Universal 2025) vs Persephone (Ganadora Grand Prix 2025)
- Segunda lucha: Capitán Suicida, Magia Blanca e Hijo del Pantera vs El Cobarde, Okumura y Espanto Jr
- Lucha Inicial: Rey Cometa y Espíritu Negro vs Troglodita y Poseidón
Cartelera sábado 1 de noviembre – Arena Coliseo
- Lucha Estelar: Místico y Atlantis Jr vs Hechicero y Último Guerrero
- Lucha semifinal: Atlantis y Blue Panther vs Ángel de Oro y Niebla Roja
- Tercera lucha de Amazonas: Lluvia, Jarochita y Tessa Blanchard vs Zeuxis, Metálica y Persephone
- Segunda lucha: Calavera Jr. I, Infarto y Calavera Jr. II vs Stigma, Pegasso y Rayo Metálico
- Lucha Inicial: Aéreo y Galaxy vs Minos I y Minos II
Cartelera domingo 2 de noviembre – Arena México (Tzompantli de Máscaras)
- Lucha estelar triangular: Volador Jr. vs Bárbaro Cavernario vs El Valiente
- Lucha semifinal por el Campeonato Peso Abierto de MLW: Blue Panther (c) vs Averno
- Tercera lucha: Ángel de Oro y Niebla Roja vs Último Guerrero y Rey Bucanero
- Copa Tzompantli de Rudos: Euforia vs Stuka Jr. vs Akuma vs Virus
- Segunda lucha de Amazonas: La Catalina y Princesa Sugehit vs Persephone y Reyna Isis
- Lucha inicial: Kaligua, Último Dragoncito y Shockercito vs Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia y Mercurio
Los boletos para estas funciones del Día de Muertos del CMLL se encuentran disponibles a través de Ticketmaster o directamente en las taquillas de cada arena, asegurando la asistencia de aficionados de toda la república mexicana. Con esta combinación de tradición, espectáculo y lucha libre de alto nivel, el CMLL continúa consolidando estas funciones como uno de los eventos más esperados del año, donde cultura y deporte se fusionan para ofrecer experiencias únicas a los espectadores.