Por qué Chaco Giménez culpó al Turco Mohamed de la lesión de Alexis Vega

El analista deportivo cuestionó las decisiones técnicas del entrenador de Toluca y poner en riesgo a su delantero

Por Luz Coello

Por qué Chaco Giménez culpó al Turco Mohamed de la lesión de Alexis Vega (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Alexis Vega se lesionó a tan solo dos jornadas de que concluya la fase general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, esta situación pondría en aprietos a Antonio Turco Mohamed, quien buscará cerrar como líder del campeonato y firmar su paso perfecto en búsqueda de renovar su campeonato.

Pero, tras la lesión de su delantero, Christian Chaco Giménez explotó contra el Turco, pues lo culpó de que Alexis se lesionara a pocos días de que concluya la fase regular del torneo.

La polémica sucedió tras las declaraciones del Chaco Giménez, quien responsabilizó públicamente a Antonio “Turco” Mohamed por la lesión de Alexis Vega, figura de Toluca, en el cierre del Apertura 2025. Durante su intervención en La Última Palabra de Fox Sports, Giménez cuestionó la decisión del director técnico de alinear a Vega pese a las molestias que el jugador ya presentaba en la rodilla, lo que derivó en una lesión que lo marginará de las últimas jornadas del torneo.

Así explotó Chaco Giménez contra el Turco Mohamed por Alexis Vega

El Turco reconoció la grandeza del América. (X/Toluca FC)

El exjugador y actual analista expresó su sorpresa por la situación y señaló directamente al cuerpo técnico encabezado por Mohamed. “Me sorprende mucho la lesión de Alexis Vega. Si sabes que vas a jugar en Tijuana, en cancha sintética y él ya viene con un dolor en la rodilla, no lo pongas a jugar. Perdón que me meta contigo Turco, porque tengo una gran admiración hacia ti y por algo lo hiciste, pero la realidad es que es responsabilidad del cuerpo técnico y el jugador”, declaró Giménez en el programa de La Última Palabra de Fox Sports.

La lesión de Alexis Vega ocurrió durante el partido de la Jornada 15 ante Pachuca, donde el delantero tuvo que abandonar el campo tras solicitar atención médica. El club confirmó posteriormente que Vega no podrá disputar las dos fechas restantes del torneo y que su regreso solo sería posible para la Liguilla, lo que también pone en duda su participación con la Selección Mexicana. La ausencia del atacante representa un golpe para Toluca, que pierde a uno de sus elementos clave en la recta final del campeonato.

El contexto que rodea la decisión técnica ha sido motivo de debate. Vega ya había manifestado molestias en la rodilla tras el encuentro previo ante Xolos de Tijuana, disputado en cancha sintética. A pesar de este antecedente, Mohamed optó por incluirlo en el once titular frente a Pachuca, en un momento en el que Toluca ya tenía asegurada su clasificación a la siguiente fase.

La Máquina se esfuerza por resurgir en el Torneo Apertura 2023 Foto: Getty Images

Giménez, en su análisis para La Última Palabra de Fox Sports, subrayó que, dadas las circunstancias y el buen momento del equipo, el descanso para Vega era una alternativa viable.

“Ya tienes un colchón de puntos, ¿Qué iba a cambiar el partido ante Pachuca? No sé, porque obviamente el futbolista quiere estar en el campo de juego, pero yo, analizando hoy, digo: ‘¿Por qué lo arriesgaste de esa manera?’“, expresó Chaco.

Las palabras de Giménez generaron reacciones inmediatas en medios y redes sociales, donde aficionados y especialistas debatieron sobre la gestión de las lesiones y la responsabilidad de los cuerpos técnicos en la protección de los jugadores.

