Este es el combate que desea Juan Manuel Márquez para el boxeo mexicano: “Es una pelea soñada”

“El Dinamita” se ha convertido en una de las voces autorizadas de este deporte

Por César Márquez

Juan Manuel Márquez habló sobre
Juan Manuel Márquez habló sobre el combate que le resulta más atractivo en el panorama actual del pugilismo. (Foto: Instagram/@jmmarquezof)

En una reciente conversación, Juan Manuel Márquez, reconocido como una de las figuras más emblemáticas del boxeo mexicano y ganador de títulos mundiales en cuatro divisiones, habló sobre el combate que le resulta más atractivo en el panorama actual del pugilismo.

El ex campeón, originario de Iztapalapa, recalcó su anhelo por ver enfrentarse a dos de los grandes exponentes de la actualidad, a pesar de estar retirado de los cuadriláteros y dedicado ahora al análisis y la opinión experta sobre el deporte.

Divino Espinoza vs Naoya Inoue: la pelea que desea Juan Manuel Márquez

Durante un capítulo del programa semanal Desde el Ring Podcast, Juan Manuel Márquez aseguró que la pelea que desea es la de su compatriota Rafael “Divino” Espinoza contra el japonés Naoya Inoue.

“Peleas soñadas, que nos gustaría ver y que posiblemente se podrán llevar a cabo y se pueden finiquitar, por ejemplo la de Naoya Inoue frente a Rafael Divino Espinoza por el título del Divino que es el campeón de la OMB en la división peso pluma” comentó Márquez.

“El Dinamita” también destacó que sería un gran reto no solamente para el campeón mexicano, sino también para el japonés y señaló las cualidades del Divino como la altura, la buena distancia que maneja y la pegada fuerte.

“Sería un gran reto para el peleador mexicano, pero no nada más para él, sino para Naoya Inoue porque sabemos que Rafael El Divino Espinoza es un peleador alto, es un peleador que tiene muy buena distancia que la sabe utilizar muy bien, pega fuerte, boxea bien. Entonces yo creo que esa es una pelea soñada”, finalizó el ex campeón mexicano.

“El Dinamita” se ha convertido en una de las voces autorizadas de este deporte | Crédito: Facebook | Desde el Ring Podcast

Cabe recordar que actualmente, Inoue es campeón indiscutido del peso supergallo; Además, ha sido uno de los dos boxeadores que han logrado unificar en dos categorías distintas junto a Terence Crawford. Por su parte, el Divino se mantiene campeón de la OMB en una categoría adelante, es decir, en peso pluma. Ambos pugilistas compartieron cartelera el mes pasado y se mantienen con un récord invicto.

¿Divino Espinoza y Naoya Inoue podrían enfrentarse?

El posible futuro enfrentamiento entreDivino Espinoza y Naoya Inoue ha captado la atención de seguidores y analistas del boxeo, aunque las agendas de ambos peleadores sugieren que dicho combate estaría lejos de concretarse a corto plazo.

Divino Espinoza, representante mexicano, tiene programada la defensa de su título mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)el 15 de noviembre, combate que se disputará en San Luis Potosí y en el que se enfrentará al ucraniano Arnold Khega. El reto no solo implica mantener el cinturón, sino también consolidar su prestigio internacional ante una afición local que espera un espectáculo de alto nivel.

Rafael "Divino" Espinoza se volverá
Rafael "Divino" Espinoza se volverá a subir al ring el próximo 4 de mayo (Instagram - Rafael Espinoza)

Por otro lado, Naoya Inoue afrontará un desafío relevante el 6 de diciembre en Riad, Arabia Saudita, donde pondrá en juego su campeonato indiscutido supergallo ante Alan David Picasso. La cita en Medio Oriente representa la oportunidad para que el japonés ratifique su dominio en la categoría y defienda las coronas avaladas por cuatro organismos principales.

