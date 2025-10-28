México Deportes

Día de Muertos 2025: funciones especiales en la Arena México, Coliseo y Guadalajara del CMLL

El CMLL celebra con calaveras, catrinas y ofrendas mientras se viven intensas luchas entre estrellas nacionales e internacionales

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se prepara para celebrar el Día de Muertos 2025 con una serie de funciones especiales que destacan la fusión entre la cultura mexicana y la emoción de la lucha libre. Los eventos tendrán lugar en tres de sus recintos principales: Arena México, Arena Puebla y Arena Coliseo de Guadalajara, ofreciendo un espectáculo que promete mezclar tradición, historia y acción sobre el cuadrilátero.

Como parte de las actividades, se llevarán a cabo las eliminatorias para el Campeonato Rey del Inframundo, uno de los títulos más codiciados en estas fechas. La primera ronda se desarrolló el lunes 27 de octubre en Arena Puebla, resultando ganador Guerrero Maya Jr. Para definir al monarca de este año se realizará el viernes 31 de octubre en Arena México, donde se enfrentarán al actual campeón, El Difunto. Las eliminatorias continuarán el martes 28 de octubre en Arena México y en Arena Coliseo Guadalajara, completando la lista de retadores que protagonizarán la contienda final.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

Un momento especial de la celebración será el Tzompantli de Máscaras, programado para el domingo 2 de noviembre en Arena México. Esta función permitirá que luchadores que han perdido sus máscaras, entre ellos Último Guerrero, Volador Jr., Princesa Sugehit, Bárbaro Cavernario y Rey Bucanero, puedan volver a portar sus icónicas máscaras por una noche. El evento busca rendir homenaje a la tradición del Día de Muertos, creando un espectáculo visual que mezcla historia, simbolismo y la pasión de la lucha libre mexicana.

(Cortesía CMLL)
(Cortesía CMLL)

La cartelera completa de funciones especiales es la siguiente:

  • 27 de octubre: Arena Puebla – Eliminatorias Campeonato Rey del Inframundo.
  • 28 de octubre: Arena México – Continuación de eliminatorias.
  • 28 de octubre: Arena Coliseo Guadalajara – Últimas eliminatorias.
  • 31 de octubre: Arena México – Final del Campeonato Rey del Inframundo.
  • 1 de noviembre: Arena Coliseo – Funciones especiales.
  • 2 de noviembre: Arena México – Tzompantli de Máscaras.

Cada función destaca por la combinación de combates emocionantes y la ambientación alusiva al Día de Muertos, donde las ofrendas, calaveras y elementos culturales crean un marco único para los espectadores. El CMLL reafirma así su posición como referente en la celebración de esta festividad, ofreciendo a los aficionados no solo entretenimiento deportivo, sino también una conexión con la memoria de los seres queridos y la riqueza de la cultura mexicana.

El domingo 2 de noviembre,
El domingo 2 de noviembre, la Arena México albergará el tradicional Tzompantli de Máscaras

Al integrar la tradición del Día de Muertos con la adrenalina de la lucha libre, el CMLL proporciona un espectáculo que trasciende lo deportivo, transformando cada función en un homenaje que combina historia, espectáculo y respeto por la cultura del país. Los fanáticos de todas las edades tendrán la oportunidad de disfrutar de un Día de Muertos lleno de emociones, leyendas y la magia de la máscara en tres de los recintos más emblemáticos de México.

Temas Relacionados

CMLLDía de MuertosArena MéxicoRey del Inframundolucha libreArena PueblaArena Guadalajaramexico-deportes

Más Noticias

Dónde ver Pumas vs Xolos EN VIVO: hora, canal y detalles del juego por la Jornada 16

Pumas y Tijuana se enfrentan en un duelo decisivo por un lugar en la fase final del Apertura 2025

Dónde ver Pumas vs Xolos

Dodgers de Los Ángeles vs Azulejos de Toronto: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México el juego 4 de la Serie Mundial 2025

Los Ángeles recibirá a Toronto en el Dodger Stadium tras un histórico partido de 18 entradas que definió la serie 2-1 a favor de los locales

Dodgers de Los Ángeles vs

Checo Pérez y la Fórmula 1 regresan: ¿Cómo conseguir tus boletos para el Gran Premio de México 2026 antes que nadie?

El Gran Premio mexicano continuará hasta 2028 tras la firma de un nuevo contrato con el gobierno capitalino

Checo Pérez y la Fórmula

El Hijo del Santo anuncia su adiós definitivo de la lucha libre en 2025: fechas y carteleras en Monterrey, Guadalajara y CDMX

Conoce todos los combates, luchadores invitados y horarios para la gira final del histórico luchador

El Hijo del Santo anuncia

Cruz Azul se prepara para enfrentar al Puebla en la Jornada 16: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver el partido?

Los cementeros y ‘La Franja’ se medirán el próximo viernes 31 de octubre en un partido clave del torneo

Cruz Azul se prepara para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch se reúne con titular

Harfuch se reúne con titular del Ejército en Michoacán; revisarán aumento de extorsiones a limoneros

Así le celebran a San Judas Tadeo en Badiraguato, municipio cuna del narco en Sinaloa

“El Mayito Flaco” no fue detenido en Durango: rumor revela crisis de Los Chapitos en Sinaloa, según experto

Procesan a nueve presuntos extorsionadores carreteros del Edomex, presumían ser del grupo criminal GOET

Versión del segundo atentado contra García Harfuch “es la ficción de los comentócratas”, según Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

El origen de Día de

El origen de Día de la Independencia, la película de culto que revive por el furor del cometa 3I/ATLAS

“Puro lacra”: Emiliano Aguilar muestra la prueba de que sí fue invitado a los Premios Billboard 2025

Catrinas en tendencia 2025: tutoriales paso a paso para este Día de Muertos

La Granja VIP en vivo hoy martes 28 de octubre: la Bea se convirtió en la primera mujer en asumir el rol de capataz

Bella Hadid fue madrina de XV Años y sus fans mexicanos no están soportando: “Le ganamos a la IA”

DEPORTES

Dónde ver Pumas vs Xolos

Dónde ver Pumas vs Xolos EN VIVO: hora, canal y detalles del juego por la Jornada 16

Dodgers de Los Ángeles vs Azulejos de Toronto: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México el juego 4 de la Serie Mundial 2025

Checo Pérez y la Fórmula 1 regresan: ¿Cómo conseguir tus boletos para el Gran Premio de México 2026 antes que nadie?

El Hijo del Santo anuncia su adiós definitivo de la lucha libre en 2025: fechas y carteleras en Monterrey, Guadalajara y CDMX

Cruz Azul se prepara para enfrentar al Puebla en la Jornada 16: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver el partido?