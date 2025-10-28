Día de Muertos 2025: funciones especiales en la Arena México, Coliseo y Guadalajara del CMLL

(Ilustración: Jesús Aviles)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se prepara para celebrar el Día de Muertos 2025 con una serie de funciones especiales que destacan la fusión entre la cultura mexicana y la emoción de la lucha libre. Los eventos tendrán lugar en tres de sus recintos principales: Arena México, Arena Puebla y Arena Coliseo de Guadalajara, ofreciendo un espectáculo que promete mezclar tradición, historia y acción sobre el cuadrilátero.

Como parte de las actividades, se llevarán a cabo las eliminatorias para el Campeonato Rey del Inframundo, uno de los títulos más codiciados en estas fechas. La primera ronda se desarrolló el lunes 27 de octubre en Arena Puebla, resultando ganador Guerrero Maya Jr. Para definir al monarca de este año se realizará el viernes 31 de octubre en Arena México, donde se enfrentarán al actual campeón, El Difunto. Las eliminatorias continuarán el martes 28 de octubre en Arena México y en Arena Coliseo Guadalajara, completando la lista de retadores que protagonizarán la contienda final.

(Cortesía CMLL)

Un momento especial de la celebración será el Tzompantli de Máscaras, programado para el domingo 2 de noviembre en Arena México. Esta función permitirá que luchadores que han perdido sus máscaras, entre ellos Último Guerrero, Volador Jr., Princesa Sugehit, Bárbaro Cavernario y Rey Bucanero, puedan volver a portar sus icónicas máscaras por una noche. El evento busca rendir homenaje a la tradición del Día de Muertos, creando un espectáculo visual que mezcla historia, simbolismo y la pasión de la lucha libre mexicana.

(Cortesía CMLL)

La cartelera completa de funciones especiales es la siguiente:

27 de octubre: Arena Puebla – Eliminatorias Campeonato Rey del Inframundo.

28 de octubre: Arena México – Continuación de eliminatorias.

28 de octubre: Arena Coliseo Guadalajara – Últimas eliminatorias.

31 de octubre: Arena México – Final del Campeonato Rey del Inframundo.

1 de noviembre: Arena Coliseo – Funciones especiales.

2 de noviembre: Arena México – Tzompantli de Máscaras.

Cada función destaca por la combinación de combates emocionantes y la ambientación alusiva al Día de Muertos, donde las ofrendas, calaveras y elementos culturales crean un marco único para los espectadores. El CMLL reafirma así su posición como referente en la celebración de esta festividad, ofreciendo a los aficionados no solo entretenimiento deportivo, sino también una conexión con la memoria de los seres queridos y la riqueza de la cultura mexicana.

Al integrar la tradición del Día de Muertos con la adrenalina de la lucha libre, el CMLL proporciona un espectáculo que trasciende lo deportivo, transformando cada función en un homenaje que combina historia, espectáculo y respeto por la cultura del país. Los fanáticos de todas las edades tendrán la oportunidad de disfrutar de un Día de Muertos lleno de emociones, leyendas y la magia de la máscara en tres de los recintos más emblemáticos de México.