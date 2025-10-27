Max Verstappen reconoce a Checo Pérez y destaca su regreso a la Fórmula 1: “Tuvimos momentos muy buenos”

Verstappen fue ovacionado por el público mexicano durante el desfile de pilotos del Gran Premio de México 2025, donde habló sobre el regreso de Sergio Checo Pérez a la Fórmula 1. (Jovani Pérez)

Durante el desfile de pilotos del Gran Premio de México 2025, Max Verstappen sorprendió al público al pronunciarse sobre el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a la Fórmula 1.

El piloto de Red Bull Racing mostró una actitud conciliadora ante los aficionados mexicanos al ser cuestionado sobre su excompañero de equipo.

Desde la zona del estadio GNP Seguros, Verstappen declaró: “Regresará el año siguiente, por lo cual estoy muy contento por ‘Checo’. Estará de vuelta en la parrilla, pero ahora sólo hay que disfrutar el momento y yo disfruto mi tiempo en México. Siempre es increíble ver lo apasionada que es la gente”.

Sus palabras generaron una ovación en las gradas, donde miles de fanáticos celebraron el reconocimiento al piloto tapatío.

El neerlandés aprovechó el momento para destacar la pasión del público mexicano y minimizar las tensiones pasadas con Pérez, que marcaron su relación durante su etapa como compañeros en la escudería Austria.

“Tuvimos momentos muy buenos”, afirmó Verstappen al ser cuestionado sobre su vínculo con el mexicano.

Verstappen destaca el regreso de Checo Pérez

Max quedó tercero en el GP de México 2025. (REUTERS/Raquel Cunha)

Max Verstappen reconoció su entusiasmo por el regreso de ‘Checo’, quien competirá con el equipo Cadillac a partir de la temporada 2026.

En medio del ambiente festivo en el Hermanos Rodríguez, el tetracampeón se mostró relajado y agradecido por el recibimiento, mientras buscaba reducir su desventaja en el campeonato mundial de pilotos.

Verstappen arrancó el Gran Premio mexicano desde la tercera posición con 306 puntos en la clasificación general, detrás de Oscar Piastri (346) y Lando Norris (332). Al término de la carrera, el piloto neerlandés apenas alcanzó a meterse en el podio, solo por detrás de Norris y Charles Leclerc.

Con cuatro fechas por disputarse (Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi) el actual campeón mundial aún mantiene opciones de conquistar su quinto título consecutivo.

A pesar de los roces de temporadas anteriores, las declaraciones de Max suavizaron la relación ante los aficionados mexicanos, quienes celebraron la reconciliación simbólica entre ambos pilotos.

El paso de Checo Pérez por Red Bull

Checo compitió para Red Bull de 2021 a 2024, periodo en el que acompañó a Max Verstappen en cuatro campeonatos consecutivos y logró su mejor temporada en 2023 como subcampeón mundial. (REUTERS/Edgar Su)

Sergio ‘Checo’ Pérez debutó en la máxima categoría en 2011 con Sauber, tras destacar en las categorías de desarrollo GP2, GP3 y la F3 Británica. Posteriormente corrió para McLaren, Sahara Force India, Racing Point y Red Bull, escudería con la que compitió de 2021 a 2024.

Durante su etapa con Red Bull, Pérez acompañó a Verstappen en cuatro campeonatos consecutivos, contribuyendo además a los títulos de Constructores en 2022 y 2023. Su mejor desempeño se registró en 2023, cuando finalizó como subcampeón mundial, luego de ocupar el cuarto lugar en 2021 y el tercero en 2022.

La temporada 2024 representó uno de los mayores desafíos de su carrera. ‘Checo’ señaló que el equipo priorizaba el desarrollo del monoplaza de Verstappen, lo que derivó en su salida al término del año.

Su incorporación a Cadillac marcará su regreso a la parrilla y el inicio de una nueva etapa para el automovilismo mexicano.