Lando Norris responde a los abucheos en el GP de México: “Si quieren pueden seguir haciéndolo”

Tras imponerse a Charles Leclerc y Max Verstappen, el piloto britanico se convirtió en líder del campeonato mundial de pilotos con 357 puntos

Por Alexander Ortiz

Lando Norris celebra su primera victoria en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025, pese a los abucheos de parte del público en el Estadio GNP Seguros. (REUTERS/Raquel Cunha)

El Gran Premio de México 2025 dejó una mezcla de emociones en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Mientras Lando Norris celebraba su primera victoria en territorio mexicano, parte del público en el Estadio GNP Seguros respondió con abucheos hacia el piloto británico.

A pesar del ambiente dividido, Norris se impuso con claridad sobre Charles Leclerc de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull, consolidando una de las actuaciones más destacadas de su temporada.

Durante la conferencia de prensa posterior a la carrera, el piloto de McLaren fue cuestionado por la reacción de la afición mexicana.

Lejos de mostrarse incómodo, Norris tomó con humor los abucheos y aseguró que no le afectaron. Con una sonrisa, explicó que lo ve como parte del espectáculo que rodea a la Fórmula 1 y que prefiere concentrarse en su desempeño en pista.

“Creo que eso es el deporte a veces. No sé por qué no puedo parar de reírme cuando me siento muy fuerte, creo que se me hace más divertido, así que sí, pueden seguir haciéndolo si quieren”, expresó Norris ante los medios.

Norris minimiza los abucheos

El piloto británico aseguró que las reacciones de los aficionados no lo afectan y que prefiere concentrarse en su desempeño en pista. (AP Foto/Fernando Llano)

El británico aseguró que este tipo de reacciones no son nuevas en su carrera:

“Por supuesto que prefiero que la gente aplauda por mí, pero no sé, quién sabe, como dije, solo me concentré en hacer mis cosas”, comentó.

Recordó que situaciones similares han ocurrido en otros circuitos, como Monza, y reiteró que las toma con ligereza: “Fue lo mismo en Monza y otros lugares, así que sí, solo puedo parar de reírme, así que si quieren pueden seguir haciéndolo”, añadió.

A pesar de los abucheos, Lando mantuvo un tono respetuoso hacia el público mexicano, destacando su entusiasmo y el ambiente vivido en el Hermanos Rodríguez, uno de los más concurridos de la temporada.

Norris toma el liderato del campeonato

Con su triunfo en México, Lando Norris asumió el liderato del campeonato mundial de pilotos, superando por una unidad a su compañero de McLaren, Oscar Piastri. (REUTERS/Raquel Cunha)

Con su triunfo en la Ciudad de México, Lando Norris asumió el liderato del campeonato mundial de pilotos con 357 puntos, superando por una unidad a su compañero de McLaren, Oscar Piastri, que cuenta con 356.

Max Verstappen se mantiene en la pelea con 321 puntos, aunque con una desventaja considerable respecto a los líderes.

El británico se suma así a la lista de ganadores recientes del Gran Premio de México, integrada por Verstappen, Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Carlos Sainz Jr., consolidando un nuevo capítulo en la historia del circuito capitalino.

