Rodolfo Rotondi confiesa lo que le ha fallado a Cruz Azul para ser campeón de liga: “Nos han faltado detalles”

Rodolfo Rotondi renovó con Cruz Azul hasta 2028 (REUTERS)

El mediocampista argentino Rodolfo Rotondi renovó contrato con Cruz Azul con una mejora salarial importante que lo vinculará con el club hasta 2028. El anuncio lo hizo oficial el conjunto cementero el pasado 28 de octubre a través de sus redes sociales.

Rotondi, quien llegó a Cruz Azul en 2022 y ha atravesado distintas etapas dentro del club, reconoció que el equipo ha enfrentado momentos complejos, pero también destacó el aprendizaje obtenido en ese proceso. Estas palabras reflejan una mirada introspectiva sobre el presente del equipo y la necesidad de mantener la concentración en cada aspecto del juego.

El compromiso de Rodolfo con la Máquina se ha visto reforzado tras la reciente renovación de su contrato, pues luego de esto, el futbolista manifestó que alcanzar la décima Liga MX es su principal motivación desde su llegada al club. Su dedicación y entrega total se han convertido en un motor para el plantel, que busca responder a las expectativas de una afición exigente.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - August 23, 2025 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Rotondi confiesa lo que le ha faltado a Cruz Azul para ser campeón de liga

En entrevista con el reportero Gerardo González, Rodolfo Rotondi señaló lo que le ha faltado a Cruz Azul para ganar la décima estrella. En su análisis sobre la competencia, Rotondi hizo hincapié en la dificultad que representa la Liga MX, donde ningún partido resulta sencillo y cualquier rival puede complicar el camino hacia el título.

“Nos han faltado detalles. Como siempre lo digo, me ha tocado estar en momentos complicados. También he aprendido de esas cosas porque sabemos que el día de mañana esos mismos detalles nos pueden hacer llegar al objetivo tan ansiado”, comentó el mediocampista argentino.

Para el futbolista, la responsabilidad de buscar el título es una constante en Cruz Azul, sin importar las circunstancias. La exigencia del club y el compromiso con la afición impulsan a Rotondi y al resto del plantel a mantener la meta de conquistar cada torneo en el que participan, una aspiración que define la identidad de la institución y su historia en la Liga MX.

Aug 3, 2025; Carson, CA, USA; Cruz Azul forward Rodolfo Rotondi (29) shoots the ball during the first half of a Leagues Cup match between LA Galaxy and Cruz Azul at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Kiyoshi Mio-Imagn Images

El paso de Rodolfo Rotondi en Cruz Azul

Un total de 138 juegos, distribuidos a lo largo de varias temporadas, han consolidado la presencia de Carlos Rotondi en Cruz Azul. Durante este periodo, el futbolista ha sumado 10.720 minutos en el campo, cifra que refleja su participación constante en la plantilla.

El atacante argentino ha aportado ofensivamente al equipo con 21 goles y 19 asistencias, números que dan cuenta de su contribución tanto en la finalización de jugadas como en la generación de oportunidades para sus compañeros.