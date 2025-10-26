La Parka y Mr. Iguana caen en su lucha de Halloween Havoc de la WWE

La edición 2025 de Halloween Havoc, uno de los eventos más emblemáticos de WWE NXT, marcó un momento histórico para la lucha libre mexicana con la participación de La Parka y Mr. Iguana, dos figuras representativas de la empresa AAA.
Su debut en territorio estadounidense generó gran expectativa entre los aficionados, especialmente por tratarse de una colaboración inédita entre WWE y AAA, dos de las compañías más influyentes del circuito internacional.
La Parka, ícono de la lucha libre mexicana con décadas de trayectoria, y Mr. Iguana, uno de los talentos más carismáticos de la nueva generación, enfrentaron a Je’Von Evans y Leon Slater, jóvenes promesas de NXT y TNA que han ganado notoriedad por su estilo ágil y explosivo.
El combate se desarrolló en Prescott Valley, Arizona, como parte del cartel especial de Halloween Havoc, y aunque los representantes de AAA ofrecieron una actuación destacada, no lograron imponerse ante la dupla estadounidense.
La lucha fue pactada luego de que Slater defendiera exitosamente el Campeonato de la X-Division, lo que provocó un reto abierto que fue respondido por los luchadores mexicanos.
El cruce generó atención inmediata en redes sociales, donde los fanáticos celebraron la presencia de La Parka y Mr. Iguana en un escenario de alcance global.
La entrada de ambos fue recibida con ovaciones, y su estilo contrastó con el enfoque más técnico de sus rivales, creando una dinámica atractiva para el público.
A pesar de la derrota, la participación de AAA en Halloween Havoc representa un paso significativo en la internacionalización de sus talentos y en el fortalecimiento de la relación entre empresas.
La alianza entre WWE y AAA, que ha comenzado a materializarse en eventos selectos, podría abrir la puerta a futuras apariciones de luchadores mexicanos en NXT, Raw o SmackDown, así como a intercambios que beneficien a ambas audiencias.
La Parka y Mr. Iguana demostraron que el estilo mexicano tiene cabida en los grandes escenarios, y aunque el resultado no fue favorable, su presencia dejó una huella importante en el evento.
La lucha libre mexicana continúa ganando terreno fuera de sus fronteras, y Halloween Havoc 2025 será recordado como una noche en la que dos mundos se encontraron sobre el cuadrilátero.
La expectativa ahora se centra en posibles revanchas, nuevas colaboraciones y el impacto que esta aparición tendrá en el desarrollo de futuras historias dentro de WWE. La Parka y Mr. Iguana no solo representaron a AAA, sino a toda una tradición que sigue evolucionando y conquistando nuevos públicos.