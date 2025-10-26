México Deportes

Critican a Efraín Juárez por comparar a los Pumas con la guerra en Medio Oriente: “Presión es estar ahorita en Gaza”

El entrenador universitario sorprendió a la prensa al poner en perspectiva la tensión del vestuario y descartar cualquier inconveniente en el banquillo auriazul

Por Mariana Campos

Guardar
Los resultados del canterano puma
Los resultados del canterano puma no han sido los esperados. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La presión en el fútbol mexicano suele ser un tema constante de acuerdo con los propios equipos técnicos; sin embargo, para Efraín Juárez, entrenador de Pumas, es necesario minimizar la tensión que atraviesa su equipo tras un nuevo empate y una racha negativa que ya suma siete partidos sin victoria.

Luego de igualar 1-1 ante León en la Jornada 15, a dos de terminar la temporada regular y con muchas complicaciones para asegurar su pase a la reclasificación, Juárez optó por restar importancia a la crisis de resultados, enmarcando la situación deportiva en un contexto mucho más amplio y humano.

Durante su comparecencia ante los medios, el estratega auriazul abordó de manera directa la pregunta sobre la presión que enfrenta el club. “Presión es estar ahorita en Gaza y no saber si vas a vivir o morir, presión es llegar a tu casa y que no tengas con qué alimentar a tres niños y a tu mujer. Creo que somos muchos los que hemos sentido la verdadera presión de la vida; esto es un privilegio, soy un privilegiado de representar esta silla que adoro y que de verdad lo disfruto”, afirmó Juárez, dejando claro que, para él, el fútbol representa un privilegio más que una carga.

El técnico felino nuevamente se encuentra en medio de una polémica por sus fuertes declaraciones. (YT PUMASMX)

Pumas reduce sus posibilidades en la fiesta grande

El empate ante León se gestó en un partido de alta tensión, donde ambos equipos necesitaban la victoria para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar al Play-In. León se adelantó en el marcador al minuto 56, cuando Moreno desbordó por la banda derecha y asistió a 'Plátano' Alvarado, quien venció al arquero universitario Keylor Navas. Pumas tuvo la oportunidad de igualar poco después, pero Nathan Silva falló un penalti que fue atajado por el portero local, lo que encendió los ánimos en las gradas del Bajío.

Cuando el encuentro parecía definido, una nueva pena máxima en los minutos finales permitió a José Juan Macías marcar el gol del empate, rescatando un punto para los universitarios. Este resultado, aunque insuficiente para romper la mala racha, mantiene a Pumas con posibilidades matemáticas de clasificación, mientras que León quedó en una situación comprometida.

La crisis de resultados de Pumas se remonta al 12 de septiembre, cuando el equipo consiguió su última victoria en la Jornada 8 ante Mazatlán. Desde entonces, los universitarios no han logrado sumar de a tres, lo que los ha relegado en la tabla y complica su acceso a la fase final del torneo. La presión por revertir esta tendencia se ha hecho sentir tanto en el entorno del club como entre la afición, aunque Juárez insiste en que la verdadera presión pertenece a otros ámbitos de la vida.

El técnico campeón de Colombia
El técnico campeón de Colombia no ha logrado replicar su éxito con los del Pedregal. (TW Club León)

De cara al cierre del torneo, el panorama para Pumas exige perfección: el equipo debe ganar sus dos partidos restantes, primero como local ante Xolos de Tijuana en Ciudad Universitaria y luego como visitante frente a Cruz Azul, para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. Por su parte, León también necesita triunfos en sus próximos compromisos ante América y Puebla, además de depender de los resultados de Atlético San Luis, para aspirar al Play-In.

Con el margen de error reducido al mínimo, Pumas encara la recta final del campeonato con la obligación de sumar victorias si quiere mantener la ilusión de avanzar en la competencia.

Temas Relacionados

PumasEfraín JuárezPlay-In Liga MXLiguillaApertura 2025mexico-deportes

Más Noticias

Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: escuderías se alistan en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

La tarde de este 26 de octubre estrellas del automovilismo muestran su poderío en el circuito de la capital mexicana

Gran Premio de la Fórmula

México no olvida lo que Liam Lawson dijo de Checo Pérez y así lo abuchearon antes del Gran Premio de CDMX

La tensión en el paddock crece por la presión de la afición y el recuerdo de las palabras del neozelandés contra el consentido Checo Pérez

México no olvida lo que

Guenther Steiner elogia al público mexicano como el mejor del mundo previo al GP México 2025

El exdirectivo de Haas aseguró que la afición convierte al evento en el mejor del calendario de Fórmula 1

Guenther Steiner elogia al público

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

El cubano volverá a subirse a los cuadriláteros tras haber perdido su cinturón mundial de la FIB ante el tapatío

William Scull ya tiene rival

Chivas gana, gusta y golea al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

Con un triplete de Armando “La Hormiga” González, el Rebaño logró imponerse frente al Rojinegro

Chivas gana, gusta y golea
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a dos personas en

Asesinan a dos personas en deshuesadero de Culiacán, Sinaloa

Ataque en funeraria de Culiacán deja tres heridos: esto es lo que se sabe

Fuerzas armadas y estatales desmantelan en Zacatecas narcolaboratorio

Hallan cuerpo de maestra de kínder reportada como desparecida en Mazatlán

Marinos serán capacitados por Fuerzas Especiales de EEUU tras concluir curso de entrenamiento básico

ENTRETENIMIENTO

Mexicanos celebran la confirmación del

Mexicanos celebran la confirmación del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Que lo traiga a Venga La Alegría”

“Los Daniels han muerto”: Ismael Salcedo deja la banda y denuncia violencia y traición de sus excompañeros

La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos

Lola Cortés confiesa si vetó a Jolette de La Granja VIP para evitar un enfrentamiento como en La Academia

Qué dice Wikipedia sobre Gloria Trevi y por qué motivo no ha podido modificar su biografía: “Pusieron puras porquerías”

DEPORTES

Gran Premio de la Fórmula

Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: escuderías se alistan en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

México no olvida lo que Liam Lawson dijo de Checo Pérez y así lo abuchearon antes del Gran Premio de CDMX

Guenther Steiner elogia al público mexicano como el mejor del mundo previo al GP México 2025

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

Chivas gana, gusta y golea al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío