¿Quién ganará entre Cruz Azul y Monterrey de acuerdo a la IA?

La inteligencia artificial da ligera ventaja a Cruz Azul sobre Monterrey en el Apertura 2025. Ilustración de Jesús Aviles / Infobae México

La inteligencia artificial proyecta que Cruz Azul tiene una ligera ventaja sobre Monterrey en el duelo de la jornada 15 del Apertura 2025.

El análisis considera factores como la localía, el rendimiento reciente y las bajas sensibles en el conjunto regiomontano.

Aunque se espera un partido parejo, la IA estima que La Máquina podría imponerse si mantiene el orden defensivo y aprovecha las oportunidades en ataque. Las casas de apuestas también favorecen al equipo capitalino, con momios que lo colocan como favorito.

Cruz Azul y Monterrey se enfrentan este sábado 25 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario.

Ambos equipos ya tienen asegurado su lugar en la Liguilla, pero el encuentro representa una oportunidad para escalar posiciones y cerrar entre los primeros cuatro de la tabla, lo que les otorgaría ventaja en la fase final. La Máquina llega con 29 puntos en el quinto lugar, mientras que Rayados ocupa el tercer sitio con 30 unidades.

Cruz Azul llega con 29 puntos y una sola derrota, pero muestra irregularidad en sus últimos partidos. REUTERS/Eloisa Sanchez

El equipo celeste ha mostrado solidez durante el torneo, con solo una derrota en toda la campaña. Sin embargo, su rendimiento reciente ha sido irregular, con una sola victoria en sus últimos cinco compromisos.

En su último partido, empató ante Necaxa, lo que dejó dudas sobre su capacidad para mantener el ritmo competitivo en la recta final.

Monterrey, por su parte, viene de golear 4-2 a FC Juárez y reafirma su poder ofensivo. No obstante, enfrenta este compromiso con cuatro bajas sensibles: Érick Aguirre, Ricardo Chávez, Fidel Ambriz e Iker Fimbres no estarán disponibles, lo que podría afectar el funcionamiento del equipo en zonas clave del campo.

A pesar de estas ausencias, Rayados ha demostrado ser uno de los equipos más consistentes del torneo, con una plantilla profunda y variantes tácticas que le permiten competir al más alto nivel.

Monterrey, con 30 puntos, enfrenta cuatro bajas clave pero mantiene su poder ofensivo y consistencia. REUTERS/Eloisa Sanchez

Ambos técnicos podrían utilizar este partido como laboratorio para probar variantes tácticas de cara a la Liguilla. Además, el resultado podría influir en los posibles cruces de cuartos de final, por lo que cada punto en disputa cobra mayor relevancia.

Este enfrentamiento no solo tiene implicaciones en la tabla general, sino que también podría ser un adelanto de lo que se verá en la Liguilla.

Ambos equipos cuentan con plantillas competitivas y estilos de juego definidos, lo que garantiza un choque de alto nivel. La inteligencia artificial recomienda seguir de cerca este partido, ya que podría marcar el rumbo de ambos clubes en la fase final del torneo Apertura 2025.