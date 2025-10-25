México Deportes

Piloto de F1 se disfraza de luchador para disfrutar el GP de México 2025 como otro fan: “Lo disfruté mucho”

El piloto vivió la práctica desde la tribuna usando un disfraz para no ser identificado

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El piloto afirmó que la
El piloto afirmó que la experiencia fue divertida y única, ya que hacía años que no veía una carrera desde la pista. (Instagram / F1)

La lucha libre ocupa un sitio destacado en la identidad cultural de México debido al valor simbólico de las máscaras en sus combates. Su influencia se observa en múltiples espacios públicos, incluidos los espectáculos deportivos donde miles de fanáticos utilizan estas coloridas piezas para mostrar orgullo nacional. Esta tradición se ha vuelto también parte del ambiente que rodea al Gran Premio de México de Fórmula 1, generando una mezcla llamativa entre automovilismo y patrimonio cultural mexicano.

Durante la edición 2025 del evento, el piloto británico George Russell se convirtió en protagonista de un episodio singular que rápidamente se viralizó en plataformas digitales. Al no participar en la primera práctica libre del fin de semana, el conductor de Mercedes decidió disfrutar del circuito como un ferviente aficionado, integrándose en la tribuna con un disfraz compuesto por una máscara de luchador, lentes oscuros y una chamarra que ocultaba su identidad.

El piloto disfrutó como fanático
El piloto disfrutó como fanático al portar lentes oscuros y una máscara para pasar desapercibido. (Instagram / F1)

La razón detrás de su ausencia inicial fue la oportunidad otorgada al danés Frederik Vesti, joven talento de 23 años que ocupó el asiento del británico y completó la sesión con el decimocuarto mejor tiempo. Mientras su compañero temporal giraba en el trazado, Russell buscó cómo aprovechar su tiempo antes de volver a su monoplaza en la práctica vespertina. Su solución fue recorrer el Estadio GNP como un espectador más, tomando videos con su teléfono y viviendo la emoción del público sin la presión habitual.

En un momento divertido que quedó registrado, el piloto exclamó: “Ese es mi carro, él está en mi carro”, señalando en tono bromista al Mercedes conducido por Vesti. Esta espontaneidad incrementó el impacto del suceso entre los aficionados presentes.

Russell convivió con los seguidores
Russell convivió con los seguidores mientras esperaba su regreso al auto en la segunda práctica. (Instagram / F1)

Otro instante curioso ocurrió cuando un grupo de jóvenes, sin saber con quién hablaban, lució camisetas de Charles Leclerc. Russell, conservando el anonimato, comentó: “He is a good driver”, provocando risas y desconcierto entre ellos. Posteriormente, cuando su identidad ya era conocida, el piloto expresó su satisfacción con la experiencia al declarar: “Para ser honesto lo disfruté mucho, no había visto una carrera en la pista en muchos años y estuvo genial, todos lo vieron”.

La creatividad del británico recordó la enorme pasión que existe en México por la lucha libre, reforzando el vínculo entre la Fórmula 1 y las tradiciones nacionales. Tras su aventura en la tribuna, Russell regresó al paddock para preparar su participación en la segunda práctica, en la que recuperó el control total de su vehículo y volvió a los reflectores habituales del máximo circuito mundial.

Temas Relacionados

George RusselFórmula 1GP México 2025Gran Premio de México 2025Automovilismomexico-deportes

Más Noticias

Persephone derrota lo mejor de AEW, Stardom, Revpro y ROH para coronarse en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

La luchadora mexicana demostró su calidad imponiéndose a estrellas internacionales como Mina Shirakawa, Thekla, Kanji, Shoko Nakajima, entre otras para ganar la Copa Internacional

Persephone derrota lo mejor de

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

El pugilista tijuanense comprobó su inocencia luego de dar positivo en dos pruebas antidopaje y ahora se prepara para volver al ring

Revelan a los dos posibles

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

El mediocampista polaco no ha tenido el mejor desempeño con la camiseta celeste

Esta es la millonaria cláusula

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cabe recordar que el “Golden Boy” había anticipado el resultado de la pelea previamente

Óscar de la Hoya reconoce

Cruz Azul blinda a Rotondi: contrato renovado hasta 2028

El extremo argentino seguirá aportando talento, esfuerzo y goles en el esquema de Larcamón tras ampliar su vínculo contractual

Cruz Azul blinda a Rotondi:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aumenta la violencia en Puebla:

Aumenta la violencia en Puebla: abandonan restos humanos y localizan cuerpos en ríos

Semar desmiente versión de que botín de joyas haya sido localizado en sus instalaciones de Veracruz

¿Cuáles son los grupos vinculados al crimen organizado relacionados con el huachicol de agua en el Edomex?

Sepultarán 800 cadáveres sin identificar en panteones municipales de Jalisco

Estas son las organizaciones delictivas detrás del huachicol de agua en Edomex que era vendida a sobreprecio

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿La Bea está embarazada?

Claudia Martín sufre una dolorosa pérdida a semanas de convertirse en madre: “Fuiste mi ángel en la tierra”

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Guillermo del Toro revela que su próximo ‘monstruo’ podría ser “El Fantasma de la Ópera”

La Granja VIP: ¿Por qué castigaron a Sergio Mayer Mori?

DEPORTES

“Gente fina”: Tunden a aficionados

“Gente fina”: Tunden a aficionados de la F1 por saltarse los torniquetes del Metro para llegar al GP de México 2025

Persephone derrota lo mejor de AEW, Stardom, Revpro y ROH para coronarse en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”