México Deportes

Persephone destaca su identidad nacional tras ganar el Grand Prix de Amazonas 2025: “Representar a México fue algo muy bonito”

La gladiadora destacó el orgullo de representar a México frente a competidoras internacionales en la Arena México

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
(Foto: Óscar Reyes)
(Foto: Óscar Reyes)

La Arena México se vistió de gala el pasado viernes 24 de octubre para la quinta edición del Grand Prix de Amazonas 2025, organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). El evento reunió a destacadas gladiadoras nacionales e internacionales en un torneo que combinó intensidad, estrategia y sorpresas, culminando con la victoria de la luchadora mexicana Persephone, quien derrotó a la estrella de All Elite Wrestling (AEW), Thekla.

El triunfo de Persephone llega apenas una semana después de que la gladiadora sufriera una dura derrota ante Mercedes Moné por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL, también en la Arena México. Sin embargo, su participación en el Grand Prix de Amazonas le permitió demostrar su resiliencia y reafirmar su estatus como una de las principales figuras femeniles del wrestling mexicano.

Persephone detuvo el avance de
Persephone detuvo el avance de Mina Shirakawa en el torneo y reafirmó la fuerza del equipo mexicano frente a rivales extranjeras. (Foto: Óscar Reyes)

El torneo presentó enfrentamientos intensos entre las integrantes del equipo mexicano —Persephone, La Catalina, India Sioux, Olympia, Skadi, Zeuxis, La Jarochita, Lluvia y Reyna Isis— y las competidoras internacionales —Mina Shirakawa, Thekla, Skye Blue, Julia Hart, Shoko Nakajima, Koguma, Kazuki, Diamante y Kanji. Cada enfrentamiento eliminatorio elevó la tensión entre los asistentes, reduciendo el grupo de contendientes hasta que únicamente Persephone y Thekla permanecieron en el ring, listas para definir a la campeona del torneo.

En conferencia de prensa posterior al evento, Persephone compartió su emoción por el logro.

La mexicana enfatizó que el
La mexicana enfatizó que el talento y la técnica prevalecen sobre la popularidad, demostrando su superioridad en el Grand Prix de Amazonas 2025. (Foto: Óscar Reyes)
“Yo digo que debieron haber pensado que la era de Persephone se había acabado porque mi bebé universal (campeonato) ya no lo tengo, pero claro que no, la era de Perse está aún más fuerte ahora con este trofeo, con la copa del Grand Prix de Amazonas”, declaró con evidente felicidad.

Sobre su relación con La Catalina, a quien enfrentó como compañera de la Selección Mexicana durante el torneo, Persephone añadió:

(Foto: Óscar Reyes / CMLL)
(Foto: Óscar Reyes / CMLL)
“Fue un momentito, un momentito de euforia por tener este trofeo, pero ya ese momentito ya se acabó”. A pesar de la rivalidad, el gesto de abrazarla al ganar la copa destacó como un símbolo de respeto profesional, aunque Persephone mantuvo que la competencia entre ambas sigue vigente.

Persephone también reconoció la calidad de las participantes internacionales, especialmente de Mina Shirakawa, favorita de muchos aficionados:

“Hay sí, la gran Mina que siempre baila y gana los corazones de todos. A mano de Perse se acabó. No hay tiempos para baile y terminar”, señaló, dejando claro que la victoria no solo representó un triunfo personal, sino también un logro para el equipo mexicano frente a rivales de alto nivel.
La luchadora mexicana derrotó a
La luchadora mexicana derrotó a Thekla de AEW y reafirma su liderazgo en la lucha libre femenina, consolidando su regreso triunfal al CMLL. (Foto: Óscar Reyes)

Al ser cuestionada sobre si cambiaría la copa por la cabellera de La Catalina, Persephone enfatizó:

“Claro que no. Hoy fue una batalla muy dura contra extranjeras, difíciles. Entonces, llevarme esta copa solo significa que no solo soy mejor que Cata, sino que soy mejor que todas”.
Después de perder el Campeonato
Después de perder el Campeonato Mundial Femenil, Persephone se redime y celebra su triunfo en un torneo lleno de emociones en la Arena México. (Foto: Óscar Reyes)
La mexicana enfatizó que el
La mexicana enfatizó que el talento y la técnica prevalecen sobre la popularidad, demostrando su superioridad en el Grand Prix de Amazonas 2025. (Foto: Óscar Reyes)

Respecto a un posible enfrentamiento futuro con Thekla, la mexicana se mostró desafiante:

“Thekla. Aunque le gané a Thekla, esto no se acaba aquí. Me encantó su arañita y cómo caminaba. Es que yo digo que quiere ser como la diosa, ¿no? Que no. Entonces, esto no se acaba aquí. La espero a Thekla o si no, la voy a buscar en su casa en AEW”.
Persephone expresó su orgullo por
Persephone expresó su orgullo por representar a México frente a estrellas internacionales en la Arena México, fortaleciendo su legado en el CMLL. (Foto: Óscar Reyes)

Finalmente, Persephone expresó el orgullo que representa competir en representación de México:

“Desde el inicio, desde las entradas de las luchadoras, desde que salió la Guardia Nacional, todo fue algo muy emocional. El año pasado estuve del otro lado (extranjeras) y con un anhelo de estar del otro lado representando a México. Crecí en una casa muy mexicana. Mis abuelas solo hablaban español, son mexicanas de raíz. Ahora por fin representando México fue algo muy bonito, con mucho orgullo”.
Con su victoria, Persephone demuestra
Con su victoria, Persephone demuestra que es la principal figura femenina del CMLL y que está lista para nuevos desafíos internacionales. (Foto: Óscar Reyes)

El Grand Prix de Amazonas 2025 reafirma la importancia del CMLL como plataforma para la lucha libre femenina y consolida a Persephone como una de las máximas exponentes nacionales, lista para futuras competencias tanto en México como frente a las estrellas internacionales.

Temas Relacionados

PersephoneCMLLGrand Prix de Amazonas 2025Lucha LibreArena Méxicomexico-deportes

Más Noticias

Piloto de F1 se disfraza de luchador para disfrutar el GP de México 2025 como otro fan: “Lo disfruté mucho”

El piloto vivió la práctica desde la tribuna usando un disfraz para no ser identificado

Piloto de F1 se disfraza

Persephone derrota lo mejor de AEW, Stardom, Revpro y ROH para coronarse en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

La luchadora mexicana demostró su calidad imponiéndose a estrellas internacionales como Mina Shirakawa, Thekla, Kanji, Shoko Nakajima, entre otras para ganar la Copa Internacional

Persephone derrota lo mejor de

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”

El pugilista tijuanense comprobó su inocencia luego de dar positivo en dos pruebas antidopaje y ahora se prepara para volver al ring

Revelan a los dos posibles

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

El mediocampista polaco no ha tenido el mejor desempeño con la camiseta celeste

Esta es la millonaria cláusula

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cabe recordar que el “Golden Boy” había anticipado el resultado de la pelea previamente

Óscar de la Hoya reconoce
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades de Puebla desconocen presencia

Autoridades de Puebla desconocen presencia del “Comandante Diablo” tras mensaje junto a restos humanos

Golpe al huachicol del agua en el Edomex: aseguran más de 300 pipas y detienen a siete personas

Aumenta la violencia en Puebla: abandonan restos humanos y localizan cuerpos en ríos

Semar desmiente versión de que botín de joyas haya sido localizado en sus instalaciones de Veracruz

Sepultarán 800 cadáveres sin identificar en panteones municipales de Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Campomanes encara a Alfredo

Fabiola Campomanes encara a Alfredo Adame tras sugerir que no tiene fandom: “A la próxima te nomino”

La Granja VIP en vivo hoy 25 de octubre: ¿La Bea está embarazada?

¿La Bea está embarazada? La comediante desata sospechas en La Granja VIP

Ángela Aguilar explica por qué cambió el nombre de ‘La Gata Bajo la Lluvia’ y lo que pasó detrás de cámaras

Claudia Martín sufre una dolorosa pérdida a semanas de convertirse en madre: “Fuiste mi ángel en la tierra”

DEPORTES

Prácticas Libres 3 F1 Hoy

Prácticas Libres 3 F1 Hoy EN VIVO: Gran Premio de México 2025

Piloto de F1 se disfraza de luchador para disfrutar el GP de México 2025 como otro fan: “Lo disfruté mucho”

“Gente fina”: Tunden a aficionados de la F1 por saltarse los torniquetes del Metro para llegar al GP de México 2025

Persephone derrota lo mejor de AEW, Stardom, Revpro y ROH para coronarse en el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL

Revelan a los dos posibles rivales de Jaime Munguía en su regreso a los cuadriláteros: “Se viene algo fuerte”