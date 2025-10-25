Persephone destaca su identidad nacional tras ganar el Grand Prix de Amazonas 2025: “Representar a México fue algo muy bonito”

(Foto: Óscar Reyes)

La Arena México se vistió de gala el pasado viernes 24 de octubre para la quinta edición del Grand Prix de Amazonas 2025, organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). El evento reunió a destacadas gladiadoras nacionales e internacionales en un torneo que combinó intensidad, estrategia y sorpresas, culminando con la victoria de la luchadora mexicana Persephone, quien derrotó a la estrella de All Elite Wrestling (AEW), Thekla.

El triunfo de Persephone llega apenas una semana después de que la gladiadora sufriera una dura derrota ante Mercedes Moné por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL, también en la Arena México. Sin embargo, su participación en el Grand Prix de Amazonas le permitió demostrar su resiliencia y reafirmar su estatus como una de las principales figuras femeniles del wrestling mexicano.

Persephone detuvo el avance de Mina Shirakawa en el torneo y reafirmó la fuerza del equipo mexicano frente a rivales extranjeras. (Foto: Óscar Reyes)

El torneo presentó enfrentamientos intensos entre las integrantes del equipo mexicano —Persephone, La Catalina, India Sioux, Olympia, Skadi, Zeuxis, La Jarochita, Lluvia y Reyna Isis— y las competidoras internacionales —Mina Shirakawa, Thekla, Skye Blue, Julia Hart, Shoko Nakajima, Koguma, Kazuki, Diamante y Kanji. Cada enfrentamiento eliminatorio elevó la tensión entre los asistentes, reduciendo el grupo de contendientes hasta que únicamente Persephone y Thekla permanecieron en el ring, listas para definir a la campeona del torneo.

En conferencia de prensa posterior al evento, Persephone compartió su emoción por el logro.

La mexicana enfatizó que el talento y la técnica prevalecen sobre la popularidad, demostrando su superioridad en el Grand Prix de Amazonas 2025. (Foto: Óscar Reyes)

“Yo digo que debieron haber pensado que la era de Persephone se había acabado porque mi bebé universal (campeonato) ya no lo tengo, pero claro que no, la era de Perse está aún más fuerte ahora con este trofeo, con la copa del Grand Prix de Amazonas”, declaró con evidente felicidad.

Sobre su relación con La Catalina, a quien enfrentó como compañera de la Selección Mexicana durante el torneo, Persephone añadió:

(Foto: Óscar Reyes / CMLL)

“Fue un momentito, un momentito de euforia por tener este trofeo, pero ya ese momentito ya se acabó”. A pesar de la rivalidad, el gesto de abrazarla al ganar la copa destacó como un símbolo de respeto profesional, aunque Persephone mantuvo que la competencia entre ambas sigue vigente.

Persephone también reconoció la calidad de las participantes internacionales, especialmente de Mina Shirakawa, favorita de muchos aficionados:

“Hay sí, la gran Mina que siempre baila y gana los corazones de todos. A mano de Perse se acabó. No hay tiempos para baile y terminar”, señaló, dejando claro que la victoria no solo representó un triunfo personal, sino también un logro para el equipo mexicano frente a rivales de alto nivel.

La luchadora mexicana derrotó a Thekla de AEW y reafirma su liderazgo en la lucha libre femenina, consolidando su regreso triunfal al CMLL. (Foto: Óscar Reyes)

Al ser cuestionada sobre si cambiaría la copa por la cabellera de La Catalina, Persephone enfatizó:

“Claro que no. Hoy fue una batalla muy dura contra extranjeras, difíciles. Entonces, llevarme esta copa solo significa que no solo soy mejor que Cata, sino que soy mejor que todas”.

Respecto a un posible enfrentamiento futuro con Thekla, la mexicana se mostró desafiante:

“Thekla. Aunque le gané a Thekla, esto no se acaba aquí. Me encantó su arañita y cómo caminaba. Es que yo digo que quiere ser como la diosa, ¿no? Que no. Entonces, esto no se acaba aquí. La espero a Thekla o si no, la voy a buscar en su casa en AEW”.

Finalmente, Persephone expresó el orgullo que representa competir en representación de México:

“Desde el inicio, desde las entradas de las luchadoras, desde que salió la Guardia Nacional, todo fue algo muy emocional. El año pasado estuve del otro lado (extranjeras) y con un anhelo de estar del otro lado representando a México. Crecí en una casa muy mexicana. Mis abuelas solo hablaban español, son mexicanas de raíz. Ahora por fin representando México fue algo muy bonito, con mucho orgullo”.

El Grand Prix de Amazonas 2025 reafirma la importancia del CMLL como plataforma para la lucha libre femenina y consolida a Persephone como una de las máximas exponentes nacionales, lista para futuras competencias tanto en México como frente a las estrellas internacionales.