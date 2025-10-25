México Deportes

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cabe recordar que el “Golden Boy” había anticipado el resultado de la pelea previamente

Por César Márquez

Óscar de la Hoya ha sido uno de los personajes más polémicos dentro del ámbito boxístico en los últimos años (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Óscar de la Hoya ha sido uno de los personajes más polémicos dentro del ámbito boxístico en los últimos años. Además, también se ha caracterizado por hacer fuertes críticas hacia el ex campeón mexicano, Canelo Álvarez.

Y es que en una reciente entrevista, el Golden Boy reconoció las virtudes de Terence Crawford y las debilidades de Saúl Álvarez. Cabe recordar que ambos pugilistas se midieron el pasado 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde el estadounidense salió con la victoria tras imponerse de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo

En entrevista con Ariel Helwani, Óscar de la Hoya aseguró que conoce a Canelo Álvarez y las cosas que puede hacer, así como las situaciones en qué se ve bien y no, y destacó que Terence Crawford era el rival indicado para ganarle. El promotor también añadió que si un boxeador se mueve, hace perder a Álvarez.

“Yo conozco a Canelo, lo promoví. Sé exactamente qué cosas no puede manejar y cuáles sí, en qué situaciones se ve bien y en cuáles no. Y Crawford era el rival perfecto para descarrilar ese tren. Ese era el punto clave. Si te mueves un poco con Canelo, lo haces perderse”, comentó el Golden Boy.

Oscar de la Hoya considera que Canelo Álvarez no es el mejor libra por libra del mundo y revela que boxeadores están por encima de él (Crédito: REUTERS)

Además, en la misma charla agregó que no le sorprendió el resultado del combate, ya que lo había anticipado previamente y añadió que siempre ha estado impresionado por Bud Crawford.

“Siempre he estado impresionado con Terence. No me sorprendió en absoluto. Es decir, la había predicho con no sé cuántos días de antelación”, concluyó.

Cabe recordar que Álvarez y De la Hoya trabajaron por varios años hasta 2020, cuando se separaron por una demanda del mexicano debido a un incumplimiento de contrato.

¿Habrá revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Luego de dejar vacante el cinturón de superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Terence Crawford parece inclinarse por permanecer en la división de los supermedianos. Canelo Álvarez y el boxeador estadounidense han manifestado que evaluarán el futuro de sus trayectorias tras un periodo de descanso junto a sus familias.

Ambos han reconocido la posibilidad de enfrentarse nuevamente, aunque han señalado que solo considerarán nuevas peleas después de esta pausa, manteniendo así la expectación por un posible segundo combate que despierta gran interés en el entorno del boxeo internacional.

