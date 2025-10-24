Esto es lo que dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez: “Todo llega a quien se lo merece”

Canelo Álvarez perdió sus cuatro cinturones de las 168 libras ante Crawford el pasado 13 de septiembre (REUTERS)

La reciente y dolorosa derrota de Saúl Canelo Álvarez frente a Terence Crawford generó cuestionamiento sobre quién será la próxima figura del boxeo mexicano cuando este se retire, pues en declaraciones recientes, Rafael “Divino” Espinoza opinó al respecto.

Álvarez perdió todos sus campeonatos de la división supermediana el pasado 13 de septiembre luego de que fuera superado por Bud Crawford de manera contundente. Al final de los doce rounds, los tres jueces le dieron la victoria al norteamericano con resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, la división de las 168 libras obtuvo un nuevo monarca absoluto tras años de dominio por parte del tapatío.

Terence Crawford le da un golpe al Canelo Alvarez durante la pelea por el campeonato indiscutido en Las Vegas el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/David Becker)

¿Qué dijo el Divino Espinoza sobre ser el sucesor de Canelo Álvarez?

En entrevista con el medio Izquierdazo, Divino Espinoza destacó que es muy complicado llenar el lugar de Canelo Álvarez. Sin embargo, añadió que no es imposible, pues si Saúl ya lo hizo, alguien más puede lograrlo. Finalmente, en la misma charla aseguró que todo llega a quien se lo merece y que intentará hacerlo.

“La verdad que eso lo tomo yo como una inspiración y como una referencia de que si se puede. De que alguien ya lo hizo como Saúl y que nos dejó esa gran vara alta para poder demostrarnos, para poder echarle ganas y también poder igualarnos, ¿no? Entonces va a ser muy difícil, pero todo llega a quien se lo merece y pues aquí estamos. Mientras se pueda, vamos a tratar de hacerlo", declaró el campeón mexicano.

Y es que cabe recordar que hace algunos días, Luis “Pantera” Nery señaló que no hay ningún peleador mexicano en la actualidad que puede ser el sucesor de Canelo cuando este se retire definitivamente de los cuadriláteros. Y es que el campeonato y el récord invicto de Espinoza le permitieron meterse entre los posibles candidatos a ocupar el lugar del jalisciense.

La siguiente pelea de Rafael Espinoza será el 15 de noviembre cuando se enfrente a Arnold Khegai en San Luis Potosí (Instagram - Rafael Espinoza)

¿Qué sigue para el Divino Espinoza y Canelo Álvarez?

La siguiente pelea de Rafael Espinoza será el 15 de noviembre cuando se enfrente a Arnold Khegai en San Luis Potosí, donde defenderá por cuarta ocasión su campeonato mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso pluma.

Por su parte, el futuro de Saúl Álvarez es incierto y aún no se conoce nada sobre su siguiente rival, pues al término de su último combate adelantó que priorizaría disfrutar de su familia antes de planear el siguiente paso en su carrera. A pesar de esto, ya suenan varios nombres como sus posibles rivales entre los que destacan Christian Mbilli, Hamzah Sheeraz o el propio Terence Crawford, quien hace algunas semanas renunció al título superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y que apunta a quedarse en la división de los supermedianos.