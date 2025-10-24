Charles Leclerc confiesa su peor recuerdo en el GP de México: “No fue un buen sentimiento”

Charles Leclerc recordó el accidente con ‘Checo’ Pérez durante el GP de México 2023, donde el piloto mexicano abandonó en la primera vuelta ante la afición local. (REUTERS/Raquel Cunha)

Charles Leclerc aún mantiene un sentimiento incómodo al recordar el contacto que tuvo con ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de la Ciudad de México 2023. El piloto de Ferrari reconoció que aquel incidente lo marcó frente a la afición local, que vio al ídolo mexicano abandonar la carrera en la primera vuelta.

El monegasco habló sobre el episodio durante una entrevista con ESPN, donde afirmó que no fue una experiencia agradable ocasionar una situación que afectó al piloto mexicano en su país. Tras la carrera, Leclerc ofreció disculpas públicamente a los seguidores presentes en el autódromo.

A pesar del incidente, el Gran Premio mexicano también le ha dejado momentos positivos al piloto de la escudería italiana, como su podio en 2023, donde terminó tercero detrás de Lewis Hamilton y Max Verstappen.

De la pena a la gloria

El monegasco calificó como desafortunado el contacto con Pérez, pero también destacó el podio que logró ese mismo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (AP Foto/Fernando Llano)

Leclerc calificó como desafortunado el contacto con Pérez en la curva 1 del GP de México 2023.

“El año en que Checo y yo nos tocamos en la curva 1, eso fue una pena, chocar con Checo en México no fue un buen sentimiento. Es la última cosa que quieres que te pase”, recordó.

En aquella largada, Verstappen se colocó por el interior, Leclerc ocupó el centro y Pérez intentó el rebase por fuera. El toque envió al mexicano fuera de la pista, obligándolo a abandonar sin completar una sola vuelta.

El piloto de Ferrari destacó que, pese al incidente, la afición entendió su pesar cuando subió al podio y expresó su disculpa. De ese mismo año surgió su mejor memoria en territorio mexicano.

“Tuve una pole position aquí, y es muy especial, un podio también muy especial. Creo que el podio es mi mejor recuerdo, porque cuando tú llegas al podio aquí toda la locura del estadio es muy especial”, dijo sobre el ambiente en el Estadio GNP.

La conexión especial de Leclerc con México

Charles Leclerc aseguró tener un vínculo especial con México, país que visita con frecuencia y donde afirma sentirse muy querido por la afición. (REUTERS/Henry Romero)

El monegasco aseguró que actualmente recibe un fuerte apoyo del público mexicano, especialmente ahora que ‘Checp’ no se encuentra en la parrilla de 2025.

“Siento mucho apoyo. México es un lugar que realmente amo. Mi novia es mitad mexicana, paso mucho tiempo en México, cuando puedo en vacaciones vengo”, expresó.

También compartió que su vínculo con el país se ha fortalecido por su relación sentimental.

“Es muy diferente a Monaco. Lo amo. Amo ver diferentes culturas, especialmente la cultura mexicana es muy hospitalaria, cuando vengo de vacaciones todo mundo nos recibe muy bien, son muy amables”, relató.

Leclerc añadió que esa experiencia la ha compartido con su círculo cercano. “A través de los años he traído a mis amigos a México y Cancún, y cada vez que vengo es un buen momento para compartir momentos juntos y divertirnos”, comentó, además de aclarar que Alexandra, su novia, no nació en Cancún, aunque su suegra sí es originaria de esa ciudad.