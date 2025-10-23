México Deportes

Perrito se hace viral en el previo Pumas - Atlético de San Luis tras hacer sus necesidades en el estadio | Video

La iniciativa de los Universitarios de llevar perritos callejeros se volvió viral por un incidente inesperado durante el protocolo

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
(TikTok / @azulfilipponi)
(TikTok / @azulfilipponi)

El Club Universidad Nacional (Pumas) vivió un momento insólito previo a su partido de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025, donde cayó 1-0 ante el Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que los dejó fuera de la zona de Play-In, ubicándose en el puesto 12 con 14 puntos. Sin embargo, más allá del marcador, la atención se centró en un hecho chusco ocurrido durante el protocolo de la Liga MX.

Antes de que comenzara el partido, los jugadores de ambos equipos ingresaron al campo acompañados de perritos callejeros, como parte de la campaña “Adopta a un amigo”, que busca promover la adopción de mascotas en situación de calle. Los caninos captaron rápidamente la atención de los aficionados, quienes aplaudieron la iniciativa.

El momento más cómico llegó cuando uno de los perritos, llevado por el mediocampista del Atlético de San Luis, Benjamin Galdames, no logró contenerse y se hizo del baño en plena cancha mientras los jugadores se alineaban para los actos protocolarios. El hecho provocó risas entre los presentes y se volvió viral en redes sociales.

(TikTok / @azulfilipponi)
(TikTok / @azulfilipponi)

“Estuvo más entretenido lo de los perritos que el partido”, “Jajaja el perrito mostrando la realidad de los Pumas”, “Jajaja esos Pumas están salados, muestra de ello la cake que se aventó el perro”, “El perro fue lo más divertido del encuentro”, fueron algunos de los comentarios registrados en el video publicado por la creadora de contenido Azul Filipponi.

A pesar del momento humorístico, Pumas no logró sobreponerse en el terreno de juego y cayó 1-0 ante los potosinos, complicando aún más su participación en la recta final del torneo. La derrota dejó a los felinos con 14 puntos, alejándolos de la zona de Play-In y generando preocupación entre la afición universitaria por el rendimiento del equipo en el Apertura 2025.

Un canino callejero no aguantó y se hizo del baño en la cancha, generando diversión entre los asistentes y redes sociales. Crédito: TikTok / @ azulfilipponi

El partido, que inició con el protocolo inusual de los caninos, quedó marcado en la memoria de los asistentes más por el hecho cómico que por el resultado deportivo. La iniciativa de “Adopta a un amigo” fue bien recibida, pero el incidente del perrito se convirtió en el momento más compartido en redes sociales, recordando que el fútbol también puede brindar anécdotas inesperadas y divertidas fuera de la competencia estricta.

El club, por su parte, no ha emitido comentarios sobre el incidente del canino, pero la viralización del video ha generado comentarios positivos hacia la campaña de adopción, destacando la importancia de iniciativas que involucren a la comunidad y promuevan el bienestar animal.

Temas Relacionados

PumasAtlético de San LuisperrosAdopta a un amigoadopción de perrosEstadio Olímpico Universitariomexico-deportes

Más Noticias

Así garantizará el C5 la seguridad de miles de aficionados en el Gran Premio de México 2025

En entrevista con Infobae México, el Dr. Salvador Guerrero Chiprés declaró que dentro del autódromo se contemplan 117 cámaras, 37 botones de auxilio, entre otros dispositivos de seguridad

Así garantizará el C5 la

Presuntos seguidores de Cruz Azul causan daños a domicilio con mural del América en Iztapalapa

Tras la victoria de La Máquina sobre el América, un grupo de aficionados habría agredido una casa con el escudo de las Águilas en Cerro de la Estrella

Presuntos seguidores de Cruz Azul

Quién es el líder de goleo en la Liga MX: tabla de los máximos rompe redes tras la Jornada 14

Conoce cómo quedó la tabla de goleo del balompié nacional después de la jornada de mitad de semana

Quién es el líder de

Se cierra la pelea por el súper liderato y el pase a liguilla directa tras jornada de media semana en la Liga MX

La jornada 14 dejó varios cambios importantes de mira a la fiesta grande del futbol mexicano

Se cierra la pelea por

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por la parte alta de la tabla general

La doble jornada obliga al equipo capitalino a buscar una reacción inmediata para no perder terreno en la recta final del torneo

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo,
MÁS NOTICIAS

NARCO

El temor a la inseguridad

El temor a la inseguridad en México crece al 63% en el tercer trimestre de 2025, alerta el INEGI

Masacre en Sinaloa: reportan 4 ejecuciones en Mazatlán y 12 homicidios en Culiacán pese a despliegue federal

Localizan narcocampamento de Los Chapitos y detienen a dos integrantes de Los Mayos en Sinaloa

Sheinbaum confirma participación de empresarios estadounidenses en ingreso de huachicol fiscal a México

Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Eleazar rompe en llanto

Así se vivió el último show de Toño Peregrino, la inolvidable voz de La Sonora Dinamita

Julián Gil y Valeria Marín convierten su luna de miel en un reality extremo: “Fue el mejor regalo de bodas”

Cazzu pide donaciones para damnificados por inundaciones en Puebla: “Toda ayuda cuenta”

Iron Maiden confirma un nuevo concierto en la CDMX para 2026: fecha, lugar y preventa

DEPORTES

Así garantizará el C5 la

Así garantizará el C5 la seguridad de miles de aficionados en el Gran Premio de México 2025

Presuntos seguidores de Cruz Azul causan daños a domicilio con mural del América en Iztapalapa

Quién es el líder de goleo en la Liga MX: tabla de los máximos rompe redes tras la Jornada 14

Se cierra la pelea por el súper liderato y el pase a liguilla directa tras jornada de media semana en la Liga MX

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por la parte alta de la tabla general