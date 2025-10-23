Perrito se hace viral en el previo Pumas - Atlético de San Luis tras hacer sus necesidades en el estadio | Video

(TikTok / @azulfilipponi)

El Club Universidad Nacional (Pumas) vivió un momento insólito previo a su partido de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025, donde cayó 1-0 ante el Atlético de San Luis en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que los dejó fuera de la zona de Play-In, ubicándose en el puesto 12 con 14 puntos. Sin embargo, más allá del marcador, la atención se centró en un hecho chusco ocurrido durante el protocolo de la Liga MX.

Antes de que comenzara el partido, los jugadores de ambos equipos ingresaron al campo acompañados de perritos callejeros, como parte de la campaña “Adopta a un amigo”, que busca promover la adopción de mascotas en situación de calle. Los caninos captaron rápidamente la atención de los aficionados, quienes aplaudieron la iniciativa.

El momento más cómico llegó cuando uno de los perritos, llevado por el mediocampista del Atlético de San Luis, Benjamin Galdames, no logró contenerse y se hizo del baño en plena cancha mientras los jugadores se alineaban para los actos protocolarios. El hecho provocó risas entre los presentes y se volvió viral en redes sociales.

“Estuvo más entretenido lo de los perritos que el partido”, “Jajaja el perrito mostrando la realidad de los Pumas”, “Jajaja esos Pumas están salados, muestra de ello la cake que se aventó el perro”, “El perro fue lo más divertido del encuentro”, fueron algunos de los comentarios registrados en el video publicado por la creadora de contenido Azul Filipponi.

A pesar del momento humorístico, Pumas no logró sobreponerse en el terreno de juego y cayó 1-0 ante los potosinos, complicando aún más su participación en la recta final del torneo. La derrota dejó a los felinos con 14 puntos, alejándolos de la zona de Play-In y generando preocupación entre la afición universitaria por el rendimiento del equipo en el Apertura 2025.

El partido, que inició con el protocolo inusual de los caninos, quedó marcado en la memoria de los asistentes más por el hecho cómico que por el resultado deportivo. La iniciativa de “Adopta a un amigo” fue bien recibida, pero el incidente del perrito se convirtió en el momento más compartido en redes sociales, recordando que el fútbol también puede brindar anécdotas inesperadas y divertidas fuera de la competencia estricta.

El club, por su parte, no ha emitido comentarios sobre el incidente del canino, pero la viralización del video ha generado comentarios positivos hacia la campaña de adopción, destacando la importancia de iniciativas que involucren a la comunidad y promuevan el bienestar animal.