Franco Colapinto reconoce ser fan de Checo Pérez “desde chiquito”

Franco Colapinto confesó que Sergio “Checo” Pérez fue una de sus principales inspiraciones en la Fórmula 1 desde su niñez. (Composición / Infobae)

El piloto argentino Franco Colapinto compartió que Sergio “Checo” Pérez fue una de sus mayores inspiraciones dentro de la Fórmula 1 cuando era niño.

Durante un evento organizado por Mercado Libre, el joven corredor recordó que desde su infancia seguía al mexicano, a quien consideraba un ejemplo cercano para los latinoamericanos que sueñan con llegar a la máxima categoría del automovilismo.

Colapinto, actualmente piloto de la escudería Alpine, relató cómo ver las carreras de Pérez lo motivó desde pequeño a perseguir su objetivo de llegar al mismo escenario.

Con 22 años, el argentino ha tenido la oportunidad de compartir pista con quien admiraba de niño, algo que calificó como un logro personal y un motivo de orgullo.

Ambos pilotos coincidieron la temporada pasada, cuando Colapinto se incorporó a Williams tras la salida de Logan Sargeant. Desde entonces, el argentino ha mostrado progresos y ha ganado reconocimiento entre la afición latinoamericana, que sigue con interés su desempeño en la máxima categoría.

“De chico me levantaba para verlo correr”

El piloto argentino recordó cómo seguía cada carrera de Checo Pérez cuando era niño y cómo ese ejemplo lo motivó a llegar a la máxima categoría. (X /@WilliamsRacing)

Durante su intervención, Franco habló sobre la influencia que tuvo el piloto mexicano en su carrera.

“Yo me acuerdo cuando era muy chiquito seguía al ‘Checo’ y era al que me levantaba cada mañana para verlo correr. Era el latinoamericano más cercano a Argentina, el que hablaba español”, expresó el corredor de Alpine ante los medios.

El argentino añadió que nunca imaginó competir algún día contra Pérez; “Al final era un orgullo para nosotros. Y en un par de años después corrí contra él. Una locura”, comentó.

También celebró el próximo regreso de “Checo” a la Fórmula 1 en 2026 con el equipo Cadillac.

“Hay una cosa linda que la Fórmula 1 une, por eso es que tienes tanto apoyo latinoamericano”, señaló.

¿Cómo llega franco al GP de México 2025?

Colapinto afrontará su segunda participación en el Gran Premio de México con el objetivo de sumar puntos y consolidar su lugar en la Fórmula 1. (Jerome Miron-Imagn Images)

Franco Colapinto afrontará este fin de semana su segunda participación en el Gran Premio de la Ciudad de México, donde buscará sumar puntos tras haber finalizado duodécimo en la edición anterior.

El piloto sudamericano confía en obtener un mejor resultado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, circuito que considera más favorable para el desempeño de su monoplaza.

A cinco fechas del cierre de la temporada 2025, Colapinto se encuentra a la espera de la confirmación sobre su continuidad en la Fórmula 1.

El oriundo de Pilar intentará aprovechar las características del trazado mexicano para mejorar los números de su equipo, que actualmente ocupa la última posición en la clasificación de constructores con 20 puntos.

El argentino llega con la motivación de representar a Latinoamérica una vez más en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario, y con la inspiración de aquel piloto que alguna vez lo hizo soñar desde la televisión; Sergio “Checo” Pérez.