“No creo que te encontremos”: el desgarrador mensaje de Aaron Ramsey tras perder a su perrita

Aaron Ramsey y su esposa Colleen enfrentan la desaparición de su perrita Halo en San Miguel de Allende. (Ilustración: Jesús Aviles)

Aaron Ramsey, mediocampista de los Pumas de la UNAM, atraviesa uno de los momentos más dolorosos desde su llegada a México. En días recientes, tanto él como su esposa, Colleen Ramsey, han compartido mensajes profundamente emotivos en redes sociales tras la desaparición de su perrita Halo, ocurrida en San Miguel de Allende, Guanajuato.

La última publicación de Colleen, difundida en Instagram, muestra una imagen con fondo suave y una huella blanca al centro, acompañada de un mensaje bilingüe que refleja la angustia de la familia: “Aún no hemos encontrado a Halo. No creo que lo encontremos nunca. Tenemos preguntas serias. Puede que nunca obtengamos respuestas. Gracias por su apoyo y oraciones.”

Por su parte, Aaron Ramsey publicó una fotografía donde aparece besando tiernamente a Halo, en lo que parece ser una despedida cargada de dolor. La imagen se viralizó rápidamente, generando miles de reacciones y mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas y amantes de los animales.

Mensajes emotivos de Aaron y Colleen Ramsey conmueven a miles en redes sociales tras la pérdida de Halo. Imagen cuenta de Instagram @collen_ramsey

La pérdida de Halo y el silencio que duele

Halo, una perrita beagle que forma parte de la familia Ramsey, se extravió a principios de octubre durante un viaje familiar a San Miguel de Allende. Desde entonces, el jugador y su esposa han desplegado esfuerzos significativos para encontrarla, incluyendo brigadas de búsqueda con drones, megáfonos y una recompensa de hasta 400 mil pesos.

Sin embargo, tras casi tres semanas sin noticias, la pareja ha comenzado a mostrar señales de resignación. “No creo que la encontremos nunca”, escribió Ramsey en un mensaje que ha conmovido a miles y se ha convertido en símbolo de la tristeza que viven.

Aunque no se ha confirmado si Halo fue robada, se extravió por accidente o está siendo resguardada por alguien, el tono de los mensajes recientes sugiere que la familia comienza a aceptar la posibilidad de no volver a verla. Aun así, el llamado a la comunidad sigue vigente, y cualquier información sobre Halo podría ser clave.

La familia Ramsey despliega brigadas y ofrece recompensa para encontrar a Halo, su beagle extraviada. Imagen cuenta de Instagram @aaronramsey

La historia ha generado una ola de empatía en redes, donde usuarios comparten imágenes, hashtags y mensajes de esperanza. La figura de Halo se ha convertido en un símbolo de amor incondicional y pérdida, más allá del mundo deportivo.

La familia Ramsey ha reiterado que no dejará de buscar mientras exista una mínima esperanza. Su historia ha resonado entre amantes de los animales, deportistas y medios internacionales. En medio del dolor, su mensaje también ha servido para visibilizar el vínculo emocional entre humanos y mascotas, y la importancia de actuar con empatía ante casos similares.