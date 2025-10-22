Faitelson demerita rumores sobre Javier Aguirre y su influencia para que Mauricio Ymay llegue a TUDN

Mauricio Ymay dejaría ESPN (IG/ @mauricioymay)

La salida de Armando Benítez de ESPN generó una serie de rumores sobre lo que pasará con la cadena televisiva de cara a la Copa Mundial 2026. El productor televisivo fue despedido, según diferentes reportes, en consecuencia se avecinan una serie de cambios y ajustes en los programas de la cadena.

Una de las posibles salidas es la de Mauricio Ymay, antes de que la dirección de ESPN cambiara, surgió el reporte de que el reportero estaba interesado en regresar a Televisa e incorporarse a TUDN como un reportero que le dará seguimiento a las actividades de la selección mexicana.

Recientemente trascendió el reporte de que la posible incorporación de Ymay a TUDN sería influenciada por Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana, pues el estratega habría sugerido a la televisora que Ymay se convirtiera en reportero del Tri.

Reporten indican que Aguirre sugirió a TUDN la contratación de Mauricio Ymay para reportero del Tri (REUTERS/Eloisa Sanchez)

David Faitelson se pronunció sobre estos rumores que se viralizaron en redes sociales respecto a una supuesta influencia de Javier Aguirre en la designación de reporteros de las selecciones mexicanas en TUDN.

¿Qué dijo Faitelson sobre la posible llegada de Mauricio Ymay a TUDN por petición de Javier Aguirre?

Por medio de su cuenta oficial de X, Faitelson criticó la difusión de estos señalamientos y negó rotundamente que el Vasco Aguirre tenga injerencia en este tipo de decisiones, en especial por el trabajo que está realizando de cara al Mundial 2026.

El periodista también cuestionó el profesionalismo de quienes alimentan estas versiones, calificando como “reporterillos que juegan a ser periodistas” a quienes difundieron dichos rumores, pues el reporte salió de Pepe Hanan, director de la Kebuena Puebla.

Faitelson demeritó rumores de la supuesta influencia de Aguirre para que Mauricio Ymay llegue a TUDN (X/ @DavidFaitelson_)

“Se lee cualquier clase de tonterías en estas redes sociales… ¿Qué Javier Aguirre decide quien debe ser el reportero de las selecciones mexicanas en TUDN? No me hagan reír. Aguirre tiene suficiente trabajo en decidir, entre otras posiciones, quien será su lateral derecho…Esos ‘reporterillos’ que juegan a ser periodistas no caben dentro de su propia estupidez", publicó.

¿Mauricio Ymay llega a TUDN?

Debido a los cambios que se avecinan en ESPN, una de las posibles bajas sería la de Mauricio Ymay, este movimiento, que aún no ha sido oficializado, se atribuye a la intervención directa de Javier Aguirre, actual director técnico de la selección mexicana, según información difundida por el periodista Pepe Hanan, director de la Kebuena Puebla.

Mauricio Ymay saldría de ESPN por Javier Aguirre (X/ @pepehanan)

El regreso de Ymay a la televisora de Chapultepec, ahora bajo la marca TUDN, se produciría tras casi siete años de labor en ESPN, donde se consolidó como reportero especializado en la cobertura del equipo nacional para los programas de debate de la cadena.

De acuerdo con el reporte de Hanan, Aguirre habría sugerido expresamente la incorporación de Ymay para que continúe como reportero del Tri, lo que implicaría el desplazamiento de Gibrán Araige de esa función. “Primer movimiento en @ESPNmx Sale Mauricio Ymay de la televisora @ESPNmx para incorporarse a @TUDNMEX a partir del 1ro de Noviembre y cubrir a selección mexicana realizando la función que hacía Gibrán Araige ante solicitud del mismo Javier Aguirre”, publicó Hanan.