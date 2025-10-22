Brian Rodríguez renovaría con América hasta 2029 tras meses de negociaciones

Brian Rodríguez acordó la renovación de contrato con América hasta 2029 (REUTERS/Eloisa Sánchez)

El Club América y Brian Rodríguez han alcanzado un acuerdo para la renovación de contrato del futbolista uruguayo hasta 2029, lo que asegurará la permanencia de una de las figuras extranjeras más destacadas del plantel. Según información de César Luis Merlo la firma oficial del nuevo vínculo se realizará en los próximos días, tras una negociación que incluyó un incremento salarial relevante para el jugador.

Y es que, esta noticia calmó tanto a la afición como a la directiva azulcrema, pues el Rayito se ha convertido en un elemento importante del conjunto de André Jardine, por lo que el club buscó su renovación inmediata antes de que le surgiera alguna oferta al uruguayo.

De acuerdo con Récord, el acuerdo implica una extensión de cuatro años respecto al contrato anterior, que vencía a mediados de 2026. El nuevo documento, que será firmado próximamente, contempla una mejora salarial que posiciona a Brian Rodríguez entre los extranjeros mejor remunerados del América, aunque la cifra final no alcanzó el máximo solicitado por su entorno.

¿Cómo se dio la renovación de Brian Rodríguez con América?

Soccer Football - Liga MX - America v Santos Laguna - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - October 4, 2025 America's Brian Rodriguez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Según detalló César Luis Merlo en Diario Digital AM, el contrato actual del futbolista con la institución propiedad de Emilio Azcárraga Jean quedará atrás, ya que el nuevo acuerdo lo ligará legalmente al club hasta 2029.

El proceso de negociación, según Rubén Rodríguez de Mediotiempo, se extendió durante varios meses y estuvo marcado por el interés de clubes como Al Rayyan e Inter Miami. A pesar de las propuestas recibidas, la intención del Rayito fue permanecer en el América, consciente de que la continuidad en el club mexicano le ofrece una plataforma ideal para asegurar su presencia en la Copa del Mundo de 2026 con la selección de Uruguay.

El agente del jugador, Edgardo Lasalvia, explicó a Rubén Rodríguez que existió una oferta de USD 10 millones, pero la directiva encabezada por Santiago Baños buscaba una cifra superior. Además, Lasalvia señaló que la renovación contemplaba un aumento salarial de entre 20% y 30%, aunque finalmente el acuerdo se cerró en términos satisfactorios para ambas partes.

El delantero, quien ha sido convocado regularmente por Marcelo Bielsa a la selección uruguaya, considera que este año es fundamental para su carrera. “Brian se quiere quedar en América, no quiere ir a Qatar. Evidentemente sabe que es un año bien importante para él.

Quiere salir a una liga de mayor nivel y buscaría salir hasta después del Mundial porque sabe que este año es fundamental para él”, detalló Rubén Rodríguez en La Última Palabra. Esta perspectiva influyó en la decisión del jugador de priorizar la estabilidad en el América sobre otras ofertas internacionales.

Para el futbolista, el acuerdo representa la oportunidad de consolidar su proyección internacional y mantener su lugar en la selección uruguaya en el ciclo rumbo a 2026, mientras que para el club significa asegurar la continuidad de un elemento clave en su esquema.