Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster

A pocos meses de que el Estadio Banorte abra sus puertas al público, los dueños cambiarían el sistema de venta de boletos

Por Luz Coello

El Estadio Azteca rompería acuerdo
El Estadio Azteca rompería acuerdo con Ticketmaster para el Mundial 2026 y cambiaría de boletera (RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM)

El Estadio Azteca está por iniciar una nueva era en su historia, ahora bajo el nombre de Estadio Banorte se alista para recibir la Copa Mundial 2026 de la FIFA. Además de la remodelación que se está efectuando, los dueños del inmueble también están preparando otro cambio que afectaría a los aficionados.

En días recientes surgieron reportes de que los propietarios del Coloso de Santa Úrsula cambiarán las relaciones comerciales que mantienen con la compañía Ticketmaster, la encargada de la venta de boletos para los eventos que se realizan en el inmueble.

Luego de los problemas que tuvo la boletera con eventos que se realizaron en el Estadio Azteca —como con los conciertos de Bad Bunny en 2022—, en su nueva etapa del Estadio Banorte optarían por cambiar el sistema de boletos para reforzar su seguridad y garantía al público.

Avanza la remodelación del Estadio
Avanza la remodelación del Estadio Azteca, estos son los avances de julio (REUTERS/Henry Romero)

Estadio Azteca ya no trabajaría con Ticketmaster: esto se sabe

El Estadio Azteca estaría por romper una relación con Ticketmaster y apostaría por una nueva era en la gestión de boletos. Según con el periodista Carlos Ponce de León, el Coloso de Santa Úrsula “se hartó de Ticketmaster, de su calidad de servicio y alta comisión”, según reportó en su columna en Récord.

Por ello, estarían analizando nuevas opciones, entre ellas estaría Fanki, compañía que ya tiene presencia en México como con el club Santos para los partidos en el Estadio Corona. “Esta semana el Coloso de Santa Úrsula y esta empresa colombiana ya firmaron al fin el trato para que se convierta en su boletera en la nueva era del ‘Estadio Banorte’”, reportó el periodista.

Explicó que la búsqueda de un nuevo socio para la venta de entradas no fue repentina. Desde junio, los responsables del estadio ya exploraban alternativas, con Fanki como principal candidato. El periodista detalló que la compañía, fundada en 2021, llega con la promesa de convertirse en el “nuevo orquestador tecnológico del inmueble mundialista para mejorar la experiencia del aficionado, con acceso ágil y seguro, integrando servicio de ticketing, cashless, hospitality y data para el templo del futbol mexicano”.

El Estadio Azteca cambiaría de
El Estadio Azteca cambiaría de empresa para la venta de sus boletos (ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO)

Hasta el momento, el Estadio Banorte no ha compartido alguna postura oficial al respecto de la situación, tampoco se sabe cuándo será la reapertura del inmueble tras las remodelaciones para el Mundial 2026.

La llegada de Fanki representa una ruptura con el modelo tradicional de boletería y una apuesta por la innovación en uno de los recintos más emblemáticos de México.

