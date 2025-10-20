Ellos son los 11 exfutbolistas que un presunto operador del CJNG contrató para inaugurar una cancha en Puebla

Nazario Ramírez, líder sindical, acusado de tener nexos con el CJNG. (Anayeli Tapia/Infobae)

La apertura de una cancha en el municipio de Oriental, Puebla reunió el pasado 20 de septiembre a once exjugadores de la Liga MX, contratados por Nazario Ramírez, líder sindical y presunto operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El evento, organizado en la cancha “Y Griega”, fue financiado por Ramírez días antes de ser detenido por fuerzas federales en Jalisco por delitos vinculados a extorsión y narcomenudeo, de acuerdo con información recabada por el periodista Carlos Rocha para e-consulta.

La celebración incluyó un partido de exhibición que atrajo a cientos de espectadores, así como mensajes de promoción difundidos en redes sociales por los propios futbolistas en los días previos. Videos publicados en diferentes plataformas mostraron a varios exjugadores anunciando su visita a Oriental y destacando la invitación recibida de “Nazario”.

“El empresario Nazario nos ha convencido. Estaremos en Oriental para la inauguración de la cancha y fomentando el deporte. Nos vemos el próximo 20 de septiembre”, decía en general los mensajes de los futbolistas.

Nazario Ramírez en evento con futbolistas. (X/@rochapress)

¿Qué exfutbolistas acudieron?

La lista de exfutbolistas que participaron en el acto deportivo reúne a figuras reconocibles para el futbol mexicano.

Cristian “El Chaco” Giménez, mediocampista argentino naturalizado mexicano, brilló en Cruz Azul y Pachuca, clubes con los que obtuvo títulos y desarrolló gran parte de su carrera en territorio nacional.

Matías Vuoso se desempeñó como delantero en equipos como Santos Laguna, América y Atlas, llegando a integrar la selección mexicana.

Entre los defensores se encontraron Marco Antonio “Pikolin” Palacios, ganador de campeonatos con Pumas, y Héctor Reynoso, capitán emblemático de Chivas.

José Daniel “El Chepe” Guerrero —mediocampista en Atlante y América—, junto a Jorge “El Chatón” Enríquez, integrante del equipo olímpico mexicano de Londres 2012, aportaron experiencia internacional.

Otros participantes fueron Diego Martínez, lateral con paso por Chivas y Toluca; Daniel “El Travieso” Guzmán y Daniel Guzmán Junior —ambos con distintos ciclos en clubes de la primera división—, Juan Carlos “El Negro” Medina, tricampeón con América y convocado a selecciones nacionales, así como Michel Vázquez, con trayectoria en Atlas y otros equipos del país.

De acuerdo con la información publicada por el medio antes citado, Ramírez invirtió más de 2.5 millones de pesos en la rehabilitación y equipamiento de la cancha “Y Griega”. Durante la inauguración, el líder sindical relató su historia personal vinculada al futbol y la vida gremial, presentándose como benefactor.

El evento contó con la presencia de Anallely López Hernández, delegada regional de Bienestar en Libres, Puebla. Según reportes locales la servidora tiene lazos personales y laborales con Ramírez, y acompañó al organizador durante toda la jornada.

¿Quién era Nazario Ramírez y por qué fue detenido?

Nazario Ramírez era secretario general del Sindicato de Trabajadores en la Industria de la Construcción y Transporte de Materiales del Estado de Jalisco, organismo afiliado a la CTM.

La detención de Nazario Ramírez se produjo el 15 de octubre en Guadalajara, como consecuencia de un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades aseguraron armas, vehículos y sustancias prohibidas, e identificaron la operación de Ramírez como un esquema de apoyo logístico y financiero para actividades del CJNG.

A Nazario Ramírez se le acusa de extorsión, venta y distribución de drogas, lavado de dinero, asociación delictuosa en los estados de Jalisco y Puebla. Autoridades federales lo señalan como responsable de coordinar actividades ilícitas bajo la cobertura de su cargo sindical, incluyendo control de rutas de transporte, cobros de piso y manejo de recursos para el cártel.